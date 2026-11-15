Lịch thi đấu tennis đơn nam ATP Finals 2026 mới nhất
ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italia), với sự góp mặt của 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải như Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton và Daniil Medvedev.
Lịch thi đấu Group Stage
Lịch thi đấu Semi Finals
Lịch thi đấu Final
aryna-vs-elina
Aryna Sabalenka
1
Elina Svitolina
2
04:30
14/11
mirra-vs-diana
Mirra Andreeva
2
Diana Shnaider
0
03:10
14/11
jessica-vs-linda
Jessica Pegula
2
Linda Noskova
1
05:20
13/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,550
|20
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|9,450
|17
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,100
|18
Carlos Alcaraz khiến người hâm mộ thấp thỏm trước ATP Finals 2026 khi xuất hiện với đầu gối phải quấn băng bảo vệ. Đáng chú ý, tay vợt Tây Ban Nha còn...
Theo QH ([Tên nguồn])