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Lịch thi đấu tennis đơn nam ATP Finals 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Finals 2025

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italia), với sự góp mặt của 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải như Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton và Daniil Medvedev.

Lịch thi đấu Group Stage

Chủ nhật, ngày 15/11/2026
Thứ 2, ngày 16/11/2026
Thứ 3, ngày 17/11/2026

Lịch thi đấu Semi Finals

Thứ 7, ngày 21/11/2026

Lịch thi đấu Final

Chủ nhật, ngày 22/11/2026
Kết quả thi đấu
aryna-vs-elina
Aryna Sabalenka
1
Elina Svitolina
2
04:30
14/11
mirra-vs-diana
Mirra Andreeva
2
Diana Shnaider
0
03:10
14/11
jessica-vs-linda
Jessica Pegula
2
Linda Noskova
1
05:20
13/11

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Alexander Zverev
 Germany 29 9,550 20
2
Jannik Sinner
 Italy 25 9,450 17
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 7,100 18

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-tennis-don-nam-atp-finals-2026-mo...

-14/11/2026 22:51 PM (GMT+7)
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