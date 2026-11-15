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FIFA báo tin vui, U17 Việt Nam sẵn sàng cho World Cup

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Ngày 13-11, FIFA thông báo đã lựa chọn thành công U17 CH Dominica thay thế U17 Mỹ (xin rút lui), giúp World Cup U17-2026 không bị xáo trộn về số đội, lịch thi đấu lẫn thể thức xét chọn tại vòng bảng.

"Sau quá trình tham vấn các bên liên quan, FIFA dựa vào kết quả vòng loại World Cup U17 - khu vực CONCACAF, để xác định U17 CH Dominica là đội tuyển có kết quả tốt nhất sau 8 đội tuyển giành vé tham dự ban đầu. Vì vậy, U17 CH Dominica đã được chọn thay thế U17 Mỹ tham dự giải", FIFA thông báo và cho biết quyết định này căn cứ theo điều 6, khoản 8 của quy định về World Cup U17 tại Qatar năm 2025-2029.

Trước đó, U17 Mỹ xin rút lui trong bối cảnh World Cup U17-2026 sẽ khai mạc vào ngày 19-11. Điều này khiến bảng J từ 4 đội chỉ còn lại 3 gồm Montenegro, Chile và Algeria.

Nếu điều này giữ nguyên, World Cup U17-2026 sẽ phải thay đổi cách thức xét chọn các đội giành quyền đi tiếp. Khi đó, ban tổ chức sẽ phải điều chỉnh quy định cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 32 đội.

Với việc CH Dominica thế chỗ Mỹ, kỳ World Cup có U17 Việt Nam không bị xáo trộn (Ảnh: VFF)

Với việc CH Dominica thế chỗ Mỹ, kỳ World Cup có U17 Việt Nam không bị xáo trộn (Ảnh: VFF)

Điều lệ giải cho phép FIFA lựa chọn đội thay thế dựa trên thành tích vòng loại nhưng với điều kiện đội được chọn đồng thuận và kịp chuẩn bị lực lượng. Phía U17 CH Dominica thỏa mãn được 2 yêu cầu trên.

"FIFA chào đón U17 CH Dominica dự giải đấu tại Qatar. Họ sẽ cùng đội chủ nhà và các đội tuyển khác tranh tài. World Cup U17 sẽ khai mạc vào ngày 19-11. U-17 CH Dominica sẽ thi đấu tại bảng J, cùng với Montenegro, Chile và Algeria. Lịch thi đấu không thay đổi, khi U17 CH Dominica sẽ thay vào vị trí của U17 Mỹ đã rút lui", FIFA cho biết thêm.

Tại World Cup U17-2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Với việc CH Dominica thế chỗ Mỹ ở bảng J, giải giữ nguyên số lượng 48 đội, cũng như thể thức công bố trước đó: 48 đội được chia thành 12 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp. U17 Việt Nam cũng như các đội bóng khác có thể tiếp tục tính toán cuộc đua theo thể thức đã công bố.

Trong lần đầu dự World Cup, U17 Việt Nam đặt mục tiêu thể hiện hết khả năng, tập trung cho từng trận vòng bảng và nỗ lực phấn đấu có vé vào vòng loại trực tiếp.

FIFA báo tin vui, U17 Việt Nam sẵn sàng cho World Cup - 2

U17 World Cup 2026 xảy ra biến động lớn, U17 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng
U17 World Cup 2026 xảy ra biến động lớn, U17 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

U17 World Cup 2026 có thay đổi lớn trước ngày khởi tranh khi đội U17 Mỹ quyết định rút lui, không tham dự giải do những lo ngại về vấn đề an ninh.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/fifa-bao-tin-vui-u17-viet-nam-san-sang-cho-world...

-13/11/2026 16:18 PM (GMT+7)
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