Mỹ nhân bóng chuyền lương gần 1 tỷ đồng/tháng, được các "đại gia" săn đón

Sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng người mẫu cùng tài năng tấn công đáng nể, Arina Fedorovtseva đang trở thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng bóng chuyền nữ châu Âu. Ngôi sao người Nga từng được tiết lộ hưởng lương khoảng 350.000 euro/năm, nay được nhiều CLB Italia săn đón, thậm chí vừa bất ngờ xuất hiện tại Milan giữa những tin đồn chuyển nhượng.

Arina Fedorovtseva bất ngờ xuất hiện tại Milan giữa lúc được nhiều CLB hàng đầu Italia theo đuổi

Mỹ nhân bóng chuyền Nga khiến các đại gia Italia đứng ngồi không yên

Ở tuổi 22, Fedorovtseva đang là một trong những chủ công đáng chú ý của bóng chuyền nữ châu Âu.

Theo Volleyball.it ngày 11/11, Milano được cho là dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký ngôi sao thuộc biên chế Fenerbahce. Scandicci cũng quan tâm, trong khi Conegliano có thể nhập cuộc nếu không chiêu mộ được Tatiana Tolok.

Hợp đồng của Fedorovtseva với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ kết thúc sau mùa giải 2026/27.

Đáng chú ý, ngày 12/11, Volleyball.it tiếp tục đưa tin Fedorovtseva đăng ảnh xuất hiện tại Milan, trong đó có khu phố thời trang xa xỉ Via Montenapoleone.

Chuyến đi lập tức làm dấy lên suy đoán cô đang chuẩn bị gia nhập Vero Volley Milano. Tuy nhiên, hình ảnh chỉ xác nhận sự hiện diện của nữ VĐV tại thành phố này, chưa chứng minh cô đã ký hợp đồng.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Fedorovtseva có thể sát cánh cùng siêu sao Paola Egonu, tạo nên hàng công đáng gờm tại giải vô địch Italia.

Từng nhận lương gần 1 tỷ đồng/tháng, sự nghiệp không chỉ có màu hồng

Fedorovtseva sinh ngày 19/1/2004 tại Moscow (Nga), cao 1,90m theo hồ sơ của Liên đoàn Bóng chuyền châu Âu (CEV).

Vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật giúp cô thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài sân đấu. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường.

Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, Fedorovtseva còn nổi tiếng với những cú phát bóng uy lực và khả năng ghi điểm từ vị trí chủ công.

Gia nhập Fenerbahce từ năm 2021 khi mới 17 tuổi, cô nhanh chóng khẳng định tài năng tại một trong những giải bóng chuyền nữ cạnh tranh nhất thế giới.

Theo Business Online của Nga, Fedorovtseva từng hưởng mức lương khoảng 350.000 euro/năm tại Fenerbahce theo hợp đồng có hiệu lực ở mùa 2022/23.

Con số này tương đương khoảng 10-11 tỷ đồng/năm, tức gần 900 triệu đồng/tháng theo tỷ giá quy đổi tham khảo.

Tuy nhiên, đây là mức thu nhập được báo chí tiết lộ từ năm 2023, không phải mức lương hiện tại đã được xác nhận.

Sự nghiệp của mỹ nhân Nga cũng từng trải qua biến cố đáng chú ý. Năm 2024, cô chuyển sang thi đấu cho Shanghai Bright Ubest tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, Fedorovtseva rời đội bóng trước thời hạn vì tranh chấp liên quan đến việc chậm trả lương, sau đó trở lại Fenerbahce.

Mẹ ruột đứng sau sự nghiệp, thương vụ triệu đô sắp xuất hiện?

Một chi tiết thú vị trong hành trình của Fedorovtseva là vai trò của mẹ cô, Ekaterina Fedorovtseva.

Theo truyền thông Italia, nữ VĐV vừa chuyển sang hệ thống đại diện Top Volley World, trong đó mẹ cô có vai trò quan trọng ở hoạt động quản lý và đại diện tại thị trường Nga.

Sự thay đổi về đơn vị đại diện diễn ra đúng thời điểm nhiều CLB hàng đầu châu Âu muốn có chữ ký của cô, khiến tương lai của người đẹp càng thu hút chú ý. Dẫu vậy, hiện chưa có thông tin chính thức về mức lương được đề nghị hay giá trị hợp đồng mới.

Với tài năng, sức hút truyền thông và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi mới 22 tuổi, Fedorovtseva đang sở hữu nhiều lợi thế trên thị trường chuyển nhượng. Nếu rời Fenerbahce để gia nhập Serie A1, mỹ nhân Nga hứa hẹn trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất mùa giải 2027/28.

Những hình ảnh đẹp về chân dài bóng chuyền sở hữu chiều cao 1,90m