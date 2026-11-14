Zverev săn hat-trick vô địch, Alcaraz tuyên bố tạo lịch sử ATP Finals

Alexander Zverev hướng đến danh hiệu ATP Finals thứ ba trong sự nghiệp, trong khi Carlos Alcaraz đặt mục tiêu lần đầu đăng quang tại Turin sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Cuộc đua vô địch mùa giải 2026 hứa hẹn hấp dẫn khi giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu, nhưng vắng mặt nhà đương kim vô địch Jannik Sinner.

ATP Finals 2026 sẽ khởi tranh ngày 15/11 tại Turin (Italia), quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải. Tâm điểm chú ý thuộc về Zverev, hạt giống số 1 và cũng là nhà vô địch năm 2018, 2021, cùng Alcaraz, người đang quyết tâm chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.

Zverev hướng đến cột mốc lịch sử, không xem mình là ứng viên số một

Đang giữ vị trí số 1 thế giới ở tuổi 29, Zverev bước vào ATP Finals với mục tiêu giành chức vô địch thứ ba. Nếu thành công, tay vợt người Đức sẽ trở thành một trong số ít những nhà vô địch nhiều lần của giải đấu, đồng thời là tay vợt số 1 thế giới thứ hai trong vòng một thập kỷ qua đăng quang tại giải đấu cuối mùa, sau Jannik Sinner năm 2024.

Zverev đã có mùa giải đặc biệt thành công khi giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros và US Open, xen giữa là lần đầu vào chung kết Wimbledon. Những kết quả ấn tượng giúp anh vươn lên ngôi số 1 ATP đầu tháng 11, trở thành tay vợt thứ 30 trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Zverev không đặt mình ở vị thế trung tâm

Dù được đánh giá cao, Zverev không muốn tự đặt mình vào vị thế ứng viên số một. Anh nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho các đối thủ cùng bảng John McEnroe, gồm Ben Shelton, Arthur Fils và Rafael Jodar.

"Tôi không nghĩ đến Carlos lúc này. Tôi tập trung vào ba đối thủ trong bảng đấu, bởi tất cả đều rất mạnh và xứng đáng có mặt ở đây", Zverev chia sẻ.

Tay vợt người Đức cũng cho biết muốn tận hưởng giải đấu thay vì chịu áp lực từ thành tích trong quá khứ. Anh sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với tài năng trẻ Rafael Jodar, người mới 20 tuổi và đang có bước tiến thần tốc trên ATP Tour.

Alcaraz quyết chinh phục danh hiệu còn thiếu

Nếu Zverev muốn nối dài bộ sưu tập danh hiệu, Alcaraz lại hướng đến lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp ATP Finals. Tay vợt Tây Ban Nha từng vào chung kết năm 2025 nhưng thất bại trước Sinner. Năm nay, anh trở lại Turin với phong độ rất cao và quyết tâm tiến thêm một bước.

Ở tuổi 23, Alcaraz đã hoàn tất Career Grand Slam sau chức vô địch Australian Open đầu năm, sở hữu 9 danh hiệu Masters 1000 và có 66 tuần đứng số 1 thế giới. Tuy nhiên, ATP Finals vẫn là danh hiệu lớn còn thiếu trong sự nghiệp của ngôi sao này.

Alcaraz hướng tới chức vô địch lịch sử ở ATP Finals

"Tôi xem đây là một mục tiêu lớn. Nếu giành được chiếc cúp này, đó sẽ là thành công rất lớn đối với tôi", Alcaraz tuyên bố.

Nhà vô địch Vienna và Paris Masters đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, đồng thời thắng 19 trong 21 trận kể từ khi trở lại sau chấn thương tại US Open hồi tháng 8. Anh hướng đến danh hiệu thứ sáu trong mùa giải 2026.

Alcaraz nằm ở bảng Ivan Lendl cùng Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Frances Tiafoe. Anh sẽ gặp Tiafoe trong trận ra quân ngày 16/11. Dù xuất hiện hình ảnh đầu gối được băng khi tập luyện tại Turin, tay vợt Tây Ban Nha khẳng định bản thân vẫn ổn và những vấn đề thể chất chỉ là hệ quả bình thường sau lịch thi đấu dày đặc.

Medvedev, Shelton và những ẩn số tại Turin

Sự vắng mặt của Sinner vì chấn thương đầu gối khiến cuộc đua vô địch trở nên khó đoán hơn. Trong số những ứng viên còn lại, Medvedev và Shelton là hai cái tên đáng chú ý.

Medvedev, hạt giống số 3, từng vô địch ATP Finals năm 2020. Tay vợt Nga vừa đăng quang giải ATP 250 tại Almaty và vào bán kết Vienna. Trong khi đó, Shelton có bước chạy đà ấn tượng khi vào chung kết Paris Masters, nơi anh để thua Alcaraz.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay có bốn gương mặt lần đầu tham dự: Cobolli, Fils, Tiafoe và Jodar. Trong đó, Fils đánh dấu sự trở lại của quần vợt Pháp tại ATP Finals sau 10 năm, kể từ Gael Monfils năm 2016. Cobolli cũng nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả chủ nhà Italia.

Ở tuổi 20, Jodar là trường hợp đặc biệt khi chỉ mất 287 ngày từ lần đầu thi đấu ATP Tour tại Australian Open đến khi lọt vào top 10 thế giới. Anh sẽ có cơ hội tạo bất ngờ ngay trận mở màn trước Zverev.

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11. Với Zverev săn danh hiệu thứ ba, Alcaraz khát khao lần đầu đăng quang và những gương mặt trẻ sẵn sàng tạo bất ngờ, Turin hứa hẹn khép lại mùa giải bằng cuộc cạnh tranh khó lường.