Kết quả thi đấu tennis đơn nam ATP Finals 2026 mới nhất
ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italia), quy tụ những ngôi sao như Carlos Alcaraz, Alexander Zverev và Ben Shelton. Cuộc đua vô địch càng đáng chú ý khi Jannik Sinner rút lui vì chấn thương.
Kết quả Chung kết
Kết quả Bán kết
Kết quả Vòng bảng
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22:00
15/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,550
|20
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|9,450
|17
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,100
|18
Carlos Alcaraz khiến người hâm mộ thấp thỏm trước ATP Finals 2026 khi xuất hiện với đầu gối phải quấn băng bảo vệ. Đáng chú ý, tay vợt Tây Ban Nha còn...
Theo QH ([Tên nguồn])