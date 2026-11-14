“Truyền nhân Nadal” đe dọa Zverev, chờ đại chiến Alcaraz tại ATP Finals

Mới một năm trước còn là tay vợt đại học vô danh, Rafael Jodar giờ đã chen chân vào nhóm 8 ngôi sao xuất sắc nhất mùa giải 2026. Thần đồng Tây Ban Nha được ví như “truyền nhân Rafael Nadal” chuẩn bị tái đấu số 1 thế giới Alexander Zverev, đồng thời đứng trước cơ hội lần đầu chạm trán người đàn anh Carlos Alcaraz tại ATP Finals. Một cú sốc ở Turin hoàn toàn có thể biến Jodar thành hiện tượng lớn nhất giải đấu cuối năm.

Rafael Jodar (giữa) đứng trước cơ hội tạo địa chấn tại Turin, từ màn tái đấu Zverev (bên phải) đến viễn cảnh lần đầu đối đầu đàn anh Alcaraz (bên trái)

Zverev coi chừng: Bại tướng Roland Garros đang trở lại đòi nợ

Lá thăm ATP Finals 2026 đã đưa Jodar vào bảng John McEnroe cùng Zverev, Ben Shelton và Arthur Fils. Đặc biệt, ngay trận ra quân ngày 15/11, ngôi sao trẻ Tây Ban Nha sẽ đối đầu Zverev, tay vợt số 1 thế giới và từng hai lần đăng quang ATP Finals.

Đây không phải lần đầu Jodar chạm trán đàn anh người Đức. Tại tứ kết Roland Garros hồi tháng 6, anh từng gây bất ngờ khi dẫn Zverev 5-2 trong set mở màn, trước khi để đối thủ ngược dòng thắng 7-6(3), 6-1, 6-3.

Thất bại ấy cho thấy khoảng cách kinh nghiệm giữa hai tay vợt, nhưng cũng hé lộ tiềm năng của Jodar. Đáng chú ý, sau trận đấu, tài năng Tây Ban Nha khẳng định đã nhận ra mình đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào, miễn là duy trì được phong độ ổn định.

Năm tháng sau, cuộc tái đấu diễn ra trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Zverev đã lên số 1 thế giới, còn Jodar không còn là hiện tượng nhất thời của Roland Garros mà đã thực sự bước vào hàng ngũ tinh hoa ATP.

Sân cứng trong nhà tại Turin có thể mang đến lợi thế cho lối đánh chủ động của Jodar. Tay vợt Tây Ban Nha sở hữu những cú thuận tay mạnh, khả năng tăng tốc và tinh thần thi đấu không ngại các đối thủ tên tuổi.

Dù Zverev vẫn vượt trội về kinh nghiệm, khả năng giao bóng và thành tích đối đầu, Jodar có cơ sở để hy vọng vào một màn trả nợ. Chỉ cần gây bất ngờ trước số 1 thế giới, anh sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của ATP Finals.

Giấc mơ đại chiến Alcaraz: Cuộc chiến của hai thế hệ quần vợt Tây Ban Nha

Nếu đánh bại Zverev đã là chiến tích đáng nhớ, cuộc đối đầu với Alcaraz còn có thể trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Jodar.

Hai tài năng Tây Ban Nha đều góp mặt tại ATP Finals 2026 nhưng nằm ở hai bảng khác nhau. Alcaraz là hạt giống số 2, cùng bảng Ivan Lendl với Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Frances Tiafoe.

Điều đó đồng nghĩa Jodar và Alcaraz không thể gặp nhau ở vòng bảng. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng vượt qua giai đoạn này, cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa họ hoàn toàn có thể xuất hiện tại bán kết hoặc chung kết.

Kịch bản ấy càng hấp dẫn bởi giữa hai tay vợt tồn tại nhiều điểm tương đồng. Alcaraz từng vô địch Next Gen ATP Finals năm 2021 và giành vé dự ATP Finals ngay mùa giải tiếp theo. Jodar cũng đang đi trên hành trình tương tự, dù tốc độ thăng tiến của anh vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Nếu Alcaraz đang được xem là gương mặt tiêu biểu của quần vợt Tây Ban Nha thời hậu Nadal, Jodar lại đại diện cho lớp tài năng trẻ hơn, sẵn sàng thách thức những người đi trước.

Một trận đấu giữa họ vì thế không đơn thuần là màn so tài tranh vé vào chung kết. Đó còn có thể là cuộc đối đầu giữa hiện tại và tương lai của quần vợt xứ sở bò tót.

Điều đáng nói là Jodar không bước vào Turin chỉ để tích lũy kinh nghiệm. Anh đã có hai chiến thắng trước các đối thủ thuộc top 10 thế giới trong mùa giải 2026. Thành tích 20 thắng, 7 thua ở các giải Masters 1000 cũng cho thấy tài năng trẻ này đủ sức cạnh tranh tại những sân khấu lớn.

Jodar (bên trái) được ví là "truyền nhân Nadal"

Từ Nadal đến Alcaraz, Jodar có thể tạo địa chấn tại Turin?

ATP Finals luôn là thử thách khắc nghiệt bởi không có trận đấu nào dễ dàng. Với Jodar, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng là rất thực tế, đặc biệt khi anh phải đối đầu Zverev, Shelton và Fils.

Tuy nhiên, tài năng Tây Ban Nha cũng có những điểm tựa đáng kể. Anh đang dẫn Arthur Fils 2-1 về thành tích đối đầu, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp tại Washington và Montreal. Hai tay vợt còn chưa từng chạm trán nhau trên mặt sân cứng trong nhà tại ATP Finals.

Chính điều này mở ra khả năng Jodar tạo ra bất ngờ trong bảng đấu được đánh giá rất khó khăn. Nếu giành được chiến thắng trước Fils, đồng thời chơi bùng nổ khi gặp Shelton hoặc Zverev, cơ hội đi tiếp của anh sẽ trở nên đáng kể.

Ngày 15/11, Jodar sẽ bước ra sân Inalpi Arena để đối đầu Zverev. Trận đấu được xếp lịch không trước 14h giờ địa phương, tức 20h giờ Việt Nam. Nếu tạo địa chấn ngay trận ra quân, “truyền nhân Nadal” không chỉ khiến ATP Finals 2026 dậy sóng, mà còn tiến gần hơn đến cuộc đại chiến trong mơ với Alcaraz.