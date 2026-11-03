Djokovic phải thắng Zverev ở Paris Masters mới mong có vé dự ATP Finals

Thử thách cực hạn sau cú sảy chân tại Thụy Sĩ

Thất bại bất ngờ tại giải Basel Open trước Jan-Lennard Struff đã đẩy Novak Djokovic vào thế bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua giành vé đến Turin. Tay vợt từng 7 lần vô địch giải đấu ATP Finals hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Live Race với 2.890 điểm. Khi mùa giải chỉ còn một giải Masters 1000 cuối cùng tại nước Pháp, cơ hội để ngôi sao 39 tuổi sở hữu tấm vé dự ATP Finals lần thứ 19 trong sự nghiệp đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Djokovic chạy đua nghẹt thở giành vé ATP Finals, Paris Masters là cửa ải cuối cùng

Cục diện căng thẳng cuộc đua giành vé đi tiếp

Do Jannik Sinner sớm tuyên bố kết thúc mùa giải vì chấn thương đầu gối, suất tham dự ATP Finals năm nay sẽ mở rộng xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Race. Vị trí này hiện thuộc về tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha Rafael Jodar với 3.209 điểm, tạo ra khoảng cách 319 điểm so với Djokovic.

Trong bối cảnh bốn vị trí đầu tiên đã chính thức thuộc về Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton và Daniil Medvedev, các suất còn lại đang là sự cạnh tranh trực tiếp giữa Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Alex de Minaur và chính Djokovic.

Hành trình đầy cạm bẫy qua từng vòng đấu

Bảng nhánh đấu tại Paris Masters năm nay mang đến thử thách cực hạn dành cho bản lĩnh của nhà vô địch 24 Grand Slam. Để tự quyết định số phận, điều kiện cần đầu tiên là Djokovic phải tiến ít nhất đến vòng bán kết nhằm tích lũy thêm 360 điểm, qua đó san lấp khoảng cách với nhóm trên. Tuy nhiên, hành trình này dự báo đầy cạm bẫy ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên:

Vòng đấu Đối thủ dự kiến Bối cảnh đối đầu Vòng 1 Valentin Vacherot Tay vợt người Monaco từng gây địa chấn khi đánh bại Novak Djokovic tại Shanghai Masters. Vòng 2 Luciano Darderi Đối thủ xếp hạng 21 thế giới, vừa giành danh hiệu ATP thứ 5 tại Chile Open. Vòng 3 Alex de Minaur Tay vợt đầy duyên nợ, từng chạm trán Djokovic tại chung kết China Open. Tứ kết Alexander Zverev Tân số 1 thế giới, được xem là thử thách lớn nhất trên hành trình ở nhánh đấu này.

Trận chiến quyết định ở tứ kết và các kịch bản đi tiếp

Trận tứ kết tiềm năng gặp Alexander Zverev được xem là bước ngoặt quyết định của cả mùa giải. Djokovic bắt buộc phải vượt qua tân số 1 thế giới để chạm tay vào tấm vé bán kết. Dù vậy, ngay cả khi hoàn thành mục tiêu này hoặc thậm chí lên ngôi vô địch tại Paris để đạt 3.890 điểm, tấm vé đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn nằm chắc trong tay anh. Trong trường hợp đối thủ bám đuổi Alex De Minaur thi đấu tốt ở Paris Masters đang diễn ra ở Pháp.

Kịch bản thuận lợi nhất đối với tay vợt người Serbia là cả De Minaur và Taylor Fritz đều không thể tiến sâu tại Paris. Khi đó, áp lực điểm số lên vai Djokovic sẽ giảm bớt, nhưng trước hết anh cần phải vượt qua lịch thi đấu dày đặc tại Paris La Defense Arena, bắt đầu từ ngày 2 tháng 11.