HLV Cristiano Roland: “Tôi coi các cầu thủ U17 Việt Nam như những đứa con của mình"

HLV Cristiano Roland nói về tình cảm đặc biệt dành cho các cầu thủ U17 Việt Nam

Trong hành trình dẫn dắt U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland không chỉ đóng vai trò một người thầy truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn cố gắng trở thành người cha, người bạn để gần gũi và thấu hiểu các học trò. Đây cũng là điều đặc biệt quan trọng khi phần lớn cầu thủ trong đội đều đang ở độ tuổi 16-17, giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm lý, tính cách và nhận thức.

Chia sẻ về phương pháp tiếp cận các cầu thủ trẻ, HLV Cristiano Roland không giấu được tình cảm dành cho các học trò. Nhà cầm quân người Brazil nói: “Tôi luôn coi các cầu thủ như những đứa con của mình. Như tôi từng chia sẻ, tôi cũng có một cô con gái và một cậu con trai trạc tuổi các em. Vì vậy, tôi xem cả đội như một gia đình”.

HLV Cristiano Roland. Ảnh: VFF.

Theo HLV Cristiano Roland, mỗi cầu thủ đều có cá tính riêng, đòi hỏi ban huấn luyện phải dành thời gian quan sát, tìm hiểu và có cách ứng xử phù hợp. Ở độ tuổi còn non nớt, các cầu thủ khó tránh khỏi những sai lầm hoặc đôi khi có những hành động chưa đúng mực. Vì vậy, nhiệm vụ của người thầy không chỉ là uốn nắn về chuyên môn mà còn phải giúp các em trưởng thành trong cuộc sống.

“Trong quá trình làm việc, chắc chắn sẽ có những khúc mắc và các cầu thủ cần được ban huấn luyện quan tâm, giúp đỡ. Mỗi em có một cá tính khác nhau, nhiệm vụ của chúng tôi là nhận ra điều đó để thấu hiểu và định hướng cho các em”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ vẫn còn nhỏ tuổi nên đôi khi mắc lỗi hoặc có những hành động chưa phù hợp. Điều quan trọng là người thầy phải kiên nhẫn chỉ dẫn, giúp các em nhận ra điều đúng đắn và có định hướng tốt hơn cho tương lai.

U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

“Tôi luôn cố gắng giúp các em nhận ra đâu là con đường đúng đắn cho tương lai. Không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ban huấn luyện đều thống nhất cách làm việc như vậy. Chúng tôi phải biết khi nào nên để các em tự do, thoải mái vui chơi và khi nào cần nghiêm khắc, yêu cầu các em tập luyện hết mình trên sân”, HLV Cristiano Roland bày tỏ.

Với nhà cầm quân người Brazil, bí quyết để quản lý một đội bóng trẻ nằm ở sự cân bằng giữa các vai trò. Ông vừa phải là người thầy nghiêm khắc trên sân tập, vừa phải đủ gần gũi để các cầu thủ có thể chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.

“Điều quan trọng nhất là sự cân bằng: vừa làm một người cha, vừa làm một người bạn, đồng thời vẫn phải giữ vai trò của một HLV”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.