Alcaraz săn kỷ lục tiền thưởng 5,17 triệu USD, 4 sao chờ gây sốc ATP Finals

Carlos Alcaraz đứng trước cơ hội giành danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời bỏ túi khoản thưởng kỷ lục 5,171 triệu USD nếu toàn thắng. Sự vắng mặt của Jannik Sinner và Novak Djokovic mở ra thời cơ lớn cho ngôi sao Tây Ban Nha, nhưng bốn tân binh cùng những cựu vô địch hứa hẹn tạo nên cuộc đua khó lường tại Turin.

Nhà vô địch toàn thắng ATP Finals 2026 có thể nhận khoản thưởng kỷ lục 5,171 triệu USD

Núi tiền 5,17 triệu USD và giấc mơ của Alcaraz

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italy), với tổng quỹ thưởng 15,75 triệu USD, tăng so với mức 15,5 triệu USD năm ngoái.

Theo ATP, mỗi tay vợt hoàn thành ba trận vòng bảng nhận 338.000 USD. Mỗi chiến thắng vòng bảng mang về thêm 405.000 USD, thắng bán kết nhận 1,206 triệu USD và thắng chung kết được thưởng 2,412 triệu USD.

Như vậy, nhà vô địch toàn thắng cả năm trận sẽ nhận 5,171 triệu USD, vượt kỷ lục 5,071 triệu USD của Sinner năm 2025. Thành tích hoàn hảo còn mang lại 1.500 điểm ATP, nhiều hơn 500 điểm so với chức vô địch Masters 1000.

Đây là động lực lớn với Alcaraz, người vừa đăng quang Paris Masters sau chiến thắng trước Ben Shelton. Ở tuổi 23, tay vợt Tây Ban Nha sở hữu 29 danh hiệu ATP, gồm 9 Masters 1000, nhưng chưa từng vô địch ATP Finals.

Năm ngoái, Alcaraz thua Sinner 6-7(4), 5-7 ở chung kết. Giờ đây, anh trở lại Turin với phong độ cao sau hai chức vô địch liên tiếp tại Vienna và Paris.

Sinner, Djokovic vắng mặt: Ai cản nổi Alcaraz?

ATP Finals năm nay thiếu vắng hai tên tuổi lớn. Sinner, nhà vô địch hai năm liên tiếp 2024 và 2025, không thể bảo vệ danh hiệu vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Djokovic, người giữ kỷ lục bảy lần đăng quang, không giành được vé tham dự.

Tuy nhiên, Alcaraz vẫn phải đối diện những đối thủ đáng gờm. Alexander Zverev đang giữ ngôi số 1 thế giới và từng hai lần vô địch ATP Finals (2018, 2021). Daniil Medvedev cũng đăng quang năm 2020, sở hữu lối đánh phòng ngự, phản công khó chịu trên sân cứng.

Đặc biệt, thể thức vòng bảng khiến mỗi thất bại đều có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp. Alcaraz không được phép chủ quan dù hai đối thủ nổi tiếng nhất vắng mặt.

Alcaraz hướng tới danh hiệu ATP Finals đầu tiên sau hai chức vô địch liên tiếp tại Vienna và Paris

Bốn tân binh và những kỷ lục chờ được phá

Tám tay vợt tham dự gồm Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe và Jodar. Trong đó, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe và Rafael Jodar đều lần đầu dự ATP Finals.

Jodar là hiện tượng đặc biệt. Chỉ một năm trước, tay vợt 20 tuổi còn thi đấu tennis đại học tại Virginia. Giờ đây, anh đã góp mặt tại giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa.

Sự hiện diện của Alcaraz và Jodar cũng đánh dấu lần đầu kể từ năm 2015 có hai đại diện Tây Ban Nha trực tiếp giành vé ATP Finals, sau Nadal và Ferrer.

Ben Shelton đứng trước cơ hội trở thành tay vợt thuận tay trái đầu tiên vô địch giải kể từ John McEnroe năm 1984. Trong khi đó, Shelton và Tiafoe có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của tennis Mỹ kéo dài từ thời Pete Sampras năm 1999.

Lễ bốc thăm chia bảng ATP Finals diễn ra ngày 12/11, trước khi giải khởi tranh ba ngày sau đó.