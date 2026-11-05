Djokovic lần đầu mất vé ATP Finals sau 9 năm, hàng loạt kỷ lục dang dở tuổi 39

Thất bại khó tin trước tay vợt hạng 83 thế giới Rinky Hijikata tại Paris Masters 2026 khiến Novak Djokovic lần đầu tiên sau 9 năm không đủ điều kiện dự ATP Finals. Ở tuổi 39, huyền thoại sở hữu 24 Grand Slam không chỉ đánh mất cơ hội tranh chức vô địch cuối mùa mà còn bỏ lỡ hàng loạt cột mốc lịch sử.

Djokovic cay đắng chia tay Paris Masters

Lần thứ hai trong 20 mùa giải không giành vé

Djokovic bất ngờ thua ngược Hijikata 6-2, 3-6, 3-6 ở vòng 2 Paris Masters hôm 4/11. Sau khi áp đảo set đầu, tay vợt Serbia đánh mất quyền kiểm soát trước những cú thuận tay tấn công uy lực của đối thủ Australia.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Djokovic không đủ điều kiện tham dự ATP Finals. Đáng chú ý, trong 20 mùa giải từ 2007 đến 2026, anh chỉ hai lần không giành được suất dự giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm.

Djokovic từng vắng mặt ở ATP Finals 2024 và 2025, nhưng đó là những lần rút lui dù đã đủ điều kiện tham dự. Năm nay, anh thực sự thất bại trong cuộc đua điểm số.

Trước Paris Masters, Djokovic cần tiến ít nhất tới bán kết để duy trì hy vọng. Cơ hội càng rộng mở khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Alex de Minaur và Rafael Jodar cùng bị loại. Tuy nhiên, thất bại trước Hijikata khiến mọi tính toán sụp đổ.

Lỡ cơ hội phá kỷ lục 7 chức vô địch ATP Finals

Djokovic hiện giữ kỷ lục 7 lần vô địch ATP Finals, vượt Roger Federer (6 lần). Anh từng đăng quang các năm 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 và 2023.

Nếu giành vé đến Turin, Djokovic sẽ có lần thứ 17 góp mặt tại ATP Finals, đồng thời tiếp tục theo đuổi chức vô địch thứ tám, qua đó gia tăng kỷ lục của chính mình.

Việc vắng mặt cũng đồng nghĩa Djokovic không thể bảo vệ cơ hội trở thành nhà vô địch ATP Finals ở tuổi 39 trong năm nay.

Tại Paris Masters, nơi Djokovic đang giữ kỷ lục 7 danh hiệu, anh cũng bỏ lỡ cơ hội nâng thành tích lên 8 chức vô địch, chạm mốc 41 Masters 1000 và san bằng 103 danh hiệu ATP của Federer.

Mùa giải nghịch lý: 102 danh hiệu nhưng hụt hơi ở Masters 1000

Năm 2026 chứng kiến hai bộ mặt trái ngược của Djokovic.

Anh vào chung kết Australian Open, bán kết Wimbledon và giành danh hiệu ATP thứ 102 tại Bắc Kinh, qua đó nối dài chuỗi 21 mùa giải liên tiếp có ít nhất một chức vô địch.

Tuy nhiên, tại các giải Masters 1000, Djokovic không lần nào vượt qua vòng 4. Đáng lo hơn, kể từ sau Wimbledon, anh thua ngay vòng 1 hoặc vòng 2 ở 5 trong 6 giải đấu tham dự.

Thất bại trước Hijikata còn phơi bày vấn đề duy trì thể lực. Trong set quyết định, Djokovic mắc ba lỗi giao bóng kép và không tận dụng được ba cơ hội giành break.

Sau trận, Djokovic thừa nhận đáng lẽ phải thắng, nhưng đã đánh mất quyền kiểm soát. Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng muốn nghỉ ngơi.

Ở tuổi 39, Djokovic vẫn sở hữu 24 Grand Slam, 40 Masters 1000 và 7 ATP Finals, những con số phi thường. Nhưng thất bại tại Paris nhắc nhở rằng ngay cả huyền thoại vĩ đại nhất cũng không thể chiến thắng thời gian mãi mãi.