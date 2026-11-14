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Kết quả bóng đá Thái Lan - Brunei: Hiệp 2 tưng bừng (King's Cup)

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

(KIng's Cup) Thái Lan mời Brunei rất yếu đến dự giải nhưng phải đến hiệp 2 họ mới vùi dập đối thủ.

Brunei chỉ là lựa chọn B của giải giao hữu này và họ quá yếu để có thể cự nổi Thái Lan. Đội chủ nhà mở điểm chỉ sau 3 phút, mội pha đệm cận thành của cầu thủ Thái Lan đi không trúng đích nhưng lại bật tay thủ môn Asmin đi vào lưới Brunei.

Kết quả bóng đá Thái Lan - Brunei: Hiệp 2 tưng bừng (King&#39;s Cup) - 1

Thái Lan tiếp tục áp đảo, Thiangkham sút đập xà ngang Brunei ở phút 14, và đến phút 32 Seksan lắc đầu ở cự ly chỉ 3m nhưng vẫn bị thủ môn Brunei cản phá. Các cầu thủ Thái Lan thậm chí chủ quan và đã để Brunei 2 lần có cơ hội phản công ghi bàn, nhưng Brunei tỏ ra quá yếu sức và không gây nên được cơ hội cụ thể.

Cách biệt 2 bàn cuối cùng đã được tạo ra ở phút 50 khi Weidersjo đánh đầu đập đất hạ thủ môn Brunei từ quả đá phạt. Thái Lan tiếp tục dùng bóng bổng và phút 60 Burapha đã nâng lên 3-0 sau một cú lắc đầu vào góc cao quá khó, trước khi Yodsangwal ghi bàn thứ 4 ở phút 67 từ một cú sút qua rừng chân cầu thủ Brunei.

Burapha hoàn tất hat-trick với các bàn thắng ở phút 74 & 80 để ấn định thắng lợi 6-0. Thái Lan sẽ đá trận chung kết King's Cup vào ngày 17/11 gặp Tajikistan.

Tỷ số trận đấu: Thái Lan 6-0 Brunei.

Ghi bàn: Asmin 3' (đá phản), Weidersjo 50', Burapha 60' 74' 80', Yodsangwal 67'

Đội hình xuất phát: 

Thái Lan: Khammai, Akkratum, Burapha, Pomphan, Puethong, Weidersjo, Ratree, Sarachat, Sayriya, Thiangkham, Vaderge.

Brunei: Asmin, Azaman, Azman, A. Danial, H. Danial, Haddy, Hariz, Kasyful, Shariff, Shukry, Syamra.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-thai-lan-brunei-hiep-2-tung...

-14/11/2026 20:25 PM (GMT+7)
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