Từ sinh viên đại học tới vé ATP Finals, 287 ngày thần kỳ của "truyền nhân Nadal" Jodar

Chỉ một năm trước, Rafael Jodar còn là sinh viên đại học Virginia (Mỹ), đứng thứ 166 thế giới. Giờ đây, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha đã giành vé dự ATP Finals 2026, đồng thời lập kỷ lục lên top 10 nhanh nhất lịch sử ATP. Sự thăng tiến thần tốc khiến Jodar được kỳ vọng trở thành ngôi sao tiếp theo của tennis xứ bò tót, tiếp bước Rafael Nadal và Carlos Alcaraz.

Từ sinh viên đến top 10 ATP chỉ trong 287 ngày

Tháng 11/2025, Jodar vẫn đang thi đấu tennis đại học tại Virginia, vừa học tập vừa tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp.

Một năm sau, cái tên Jodar đã xuất hiện trong danh sách tám tay vợt giành quyền dự ATP Finals 2026, giải đấu danh giá diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italy).

Ngày 6/11, ATP chính thức xác nhận suất tham dự của Jodar sau khi Carlos Alcaraz đánh bại Taylor Fritz tại tứ kết Paris Masters.

Tuy nhiên, thành tích gây kinh ngạc hơn cả đến từ bảng xếp hạng. Ngày 2/11, Jodar lần đầu lọt top 10 thế giới, chỉ 287 ngày sau khi ra mắt vòng đấu chính ATP Tour tại Australian Open 2026.

Đây là tốc độ thăng tiến nhanh nhất lịch sử ATP, vượt xa kỷ lục 490 ngày của cựu số 1 thế giới Gustavo Kuerten.

Jodar cũng trở thành tay vợt đầu tiên lọt top 10 ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở cấp độ ATP Tour kể từ khi bảng xếp hạng được thiết lập năm 1973.

Khởi đầu mùa giải ở vị trí thứ 168, tài năng sinh năm 2006 từng bước vượt qua hàng loạt đối thủ để gia nhập nhóm ưu tú. Trên bảng xếp hạng ngày 9/11, anh đứng thứ 11 với 3.234 điểm.

Vô địch ATP tuổi 19, lập kỳ tích từng gắn với Nadal

Thành công của Jodar được xây dựng từ nền tảng tennis trẻ ấn tượng. Năm 2024, anh vô địch đơn nam trẻ US Open. Một năm sau, tay vợt Tây Ban Nha giành ba danh hiệu Challenger tại Hersonissos, Lincoln và Charlottesville.

Bước sang năm 2026, Jodar bùng nổ tại ATP Tour. Tháng 4, anh đăng quang Marrakech Open trên mặt sân đất nện, giành danh hiệu ATP đầu tiên khi mới 19 tuổi. Tiếp đó, Jodar vào bán kết Barcelona, tứ kết Madrid Masters, Rome Masters và đặc biệt là tứ kết Roland Garros ngay lần đầu tham dự.

Trên sân cứng, tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh sự toàn diện khi vào chung kết Washington Open, bán kết Canada Masters và chung kết Shanghai Masters.

Đặc biệt, tại Shanghai, Jodar đánh bại Daniil Medvedev để giành quyền chơi trận tranh chức vô địch Masters 1000 đầu tiên.

Chiến thắng này cũng giúp anh cán mốc 20 trận thắng tại Masters 1000 trong một mùa, trở thành tay vợt trẻ nhất làm được điều đó kể từ Rafael Nadal năm 2005.

Dù chưa thể giành danh hiệu tại Shanghai, việc cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu đã khẳng định Jodar không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Cao 1,91m, được cha huấn luyện và thần tượng Nadal

Jodar sinh ngày 17/9/2006 tại Madrid, cao 1,91m, thuận tay phải và sử dụng cú trái hai tay.

Anh gây ấn tượng bằng những cú thuận tay nặng, khả năng di chuyển linh hoạt so với chiều cao và lối đánh chủ động từ cuối sân.

Khác với Nadal thuận tay trái, Jodar phát triển phong cách thiên về sức mạnh và khả năng tấn công. Tuy nhiên, cả hai có điểm chung quan trọng, tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Nadal chính là thần tượng lớn nhất của Jodar từ nhỏ. Tài năng trẻ đặc biệt ngưỡng mộ ý chí và khả năng không bỏ cuộc của huyền thoại 22 Grand Slam.

Đáng chú ý, người trực tiếp huấn luyện Jodar là cha ruột, ông Rafael Jodar, chứ không phải Nadal.

Sự đồng hành của gia đình cùng trải nghiệm tại hệ thống tennis đại học Mỹ giúp anh trưởng thành nhanh chóng, cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

ATP Finals: Bước ngoặt hay khởi đầu của một huyền thoại mới?

Jodar trở thành tay vợt đầu tiên sau Alcaraz chuyển từ Next Gen ATP Finals lên ATP Finals ngay mùa giải tiếp theo.

Tại Turin, tài năng 20 tuổi sẽ phải cạnh tranh với những tên tuổi như Zverev, Alcaraz, Shelton và Medvedev.

Đây là thử thách lớn bởi ATP Finals quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất mùa giải, đòi hỏi sự ổn định và bản lĩnh qua từng trận đấu.

Tuy nhiên, Jodar đã chứng minh mình có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc trên cả sân đất nện lẫn sân cứng.

Từ giảng đường đại học đến top 10 thế giới chỉ trong 287 ngày, Jodar đang sở hữu một trong những hành trình thăng tiến ngoạn mục nhất lịch sử tennis. Anh chưa phải Nadal mới, nhưng tài năng, tinh thần chiến đấu và tốc độ trưởng thành đang mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho quần vợt Tây Ban Nha.