Alcaraz rơi vào bảng đấu khó, hẹn Zverev ở chung kết ATP Finals 2026

Carlos Alcaraz phải cạnh tranh với Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Frances Tiafoe tại bảng Ivan Lendl ở ATP Finals 2026. Trong khi đó, Alexander Zverev nằm ở bảng John McEnroe cùng Ben Shelton, Arthur Fils và Rafael Jodar, mở ra khả năng hai ngôi sao hàng đầu gặp nhau trong trận chung kết tại Turin.

Lễ bốc thăm ATP Finals 2026 diễn ra ngày 12/11 tại Turin (Italy), xác định hai bảng đấu đơn của giải đấu cuối mùa. Alcaraz, hạt giống số 2, đối mặt hành trình không dễ dàng nếu muốn lần đầu tiên chinh phục danh hiệu. Zverev, tay vợt số 1 thế giới và từng hai lần vô địch giải, nằm ở bảng đấu có những đối thủ đáng chú ý nhưng sở hữu thành tích đối đầu thuận lợi.

Zverev (bên trái) và Alcaraz (bên phải) hẹn nhau ở chung kết ATP Finals 2026

Alcaraz gặp lại Medvedev, không thể xem nhẹ Tiafoe

Alcaraz rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Medvedev, cựu vô địch ATP Finals năm 2020. Đây là đối thủ giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần gây khó khăn cho tay vợt Tây Ban Nha. Dù Alcaraz đang dẫn 7-3 trong thành tích đối đầu, hai người chia nhau chiến thắng ở hai lần gặp nhau trong năm 2026. Đáng chú ý, Alcaraz từng đánh bại Medvedev tại ATP Finals 2023.

Tiafoe cũng là cái tên Alcaraz cần đặc biệt lưu tâm. Tay vợt Mỹ từng thắng đối thủ Tây Ban Nha ở lần gặp đầu tiên năm 2021, nhưng sau đó thua cả hai trận đấu kéo dài năm set tại US Open 2022 và Wimbledon 2024. Alcaraz hiện dẫn 2-1 về đối đầu.

Bảng đấu của Alcaraz không hề dễ chịu

Trong khi đó, Cobolli là ẩn số đáng chú ý của bảng đấu. Tay vợt chủ nhà Italy đang có lần đầu tiên tham dự ATP Finals và từng thất bại trước Alcaraz ở Roland Garros 2023. Tuy nhiên, Cobolli đã có một mùa giải nổi bật, trong đó có lần đầu vào chung kết Grand Slam tại Roland Garros theo thông tin từ ATP.

Alcaraz có lý do để tự tin khi đến Turin. Tay vợt 23 tuổi vừa trải qua chuỗi giải đấu thành công với các danh hiệu tại Tokyo, Vienna và Paris sau khi trở lại từ chấn thương. Anh cũng đang có chuỗi chín chiến thắng liên tiếp trên mặt sân cứng trong nhà. Dẫu vậy, việc phải đối đầu Medvedev và Tiafoe khiến cuộc đua giành hai suất bán kết ở bảng Ivan Lendl trở nên khó lường.

Zverev rộng cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng

Zverev nằm ở bảng John McEnroe cùng Shelton, Fils và Jodar. So với Alcaraz, tay vợt Đức có những thống kê đối đầu rất thuận lợi trước cả ba đối thủ.

Zverev toàn thắng cả sáu lần chạm trán Shelton, dẫn Fils 5-2 và thắng Jodar trong lần gặp duy nhất tại tứ kết Roland Garros năm nay. Tuy nhiên, Shelton vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra khác biệt nhờ sức mạnh giao bóng và lối chơi tấn công. Tay vợt Mỹ đang có lần thứ hai dự ATP Finals, trong khi Fils và Jodar lần đầu góp mặt.

Zverev được đánh giá cao so với 3 đối thủ còn lại

Kinh nghiệm là lợi thế lớn của Zverev. Anh từng đăng quang ATP Finals năm 2018 và 2021, đang hướng đến lần thứ chín tham dự giải. Tay vợt Đức sở hữu thành tích 18 thắng, 12 thua tại sân chơi này và được xếp hạt giống số 1 ở mùa giải năm nay.

Nếu Zverev và Alcaraz cùng vượt qua vòng bảng, hai tay vợt có thể gặp nhau ở chung kết. Đây sẽ là màn đối đầu đáng chú ý giữa hai hạt giống hàng đầu, đồng thời là cơ hội để Alcaraz hướng đến danh hiệu ATP Finals đầu tiên, còn Zverev tìm kiếm lần thứ ba lên ngôi.

Zverev khai màn ngày Chủ nhật, Alcaraz ra sân ngày thứ Hai

Theo lịch thi đấu được công bố, Zverev sẽ mở màn chiến dịch ATP Finals bằng trận gặp Jodar vào Chủ nhật 15/11, không trước 20h giờ Việt Nam. Ở trận đơn còn lại của bảng John McEnroe trong ngày, Shelton chạm trán Fils, dự kiến không trước 2h30 ngày 16/11 theo giờ Việt Nam.

Alcaraz bắt đầu hành trình tại Turin vào thứ Hai 16/11, gặp Tiafoe lúc không trước 20h giờ Việt Nam. Trận đấu còn lại của bảng Ivan Lendl là cuộc đối đầu giữa Medvedev và Cobolli, dự kiến không trước 2h30 ngày 17/11.

Các trận vòng bảng sẽ quyết định hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng giành vé vào bán kết. Với sự hiện diện của những nhà vô địch lớn, các tài năng trẻ và sự thiếu vắng Sinner, ATP Finals 2026 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu cuối cùng của mùa giải.