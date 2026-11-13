Người đẹp Thái Lan mặc bikini "trễ nải", gây sốt giải chạy nội y bãi biển

Xuất hiện tại Pattaya International Bikini Beach Race 2026 trong bộ bikini đỏ nổi bật, người đẹp Thái Lan Nokia Sutasinee nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ít ai biết rằng ngoài công việc người mẫu, MC và sáng tạo nội dung, mỹ nhân sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi Instagram còn là tay đua ô tô từng giành vị trí thứ 5 tại một giải đấu ở Phuket.

Nokia Sutasinee nổi bật với bikini đỏ tại Pattaya International Bikini Beach Race 2026

Mỹ nhân bikini đỏ nổi bật trên đường chạy Pattaya

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10 tại bãi biển Pattaya (Thái Lan), đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của giải chạy đặc biệt này.

Sự kiện có cự ly 5km trên cát, kết hợp hoạt động thể thao, âm nhạc và lễ hội Halloween, với hơn 5.000 người chạy và du khách được kỳ vọng tham dự.

Giữa những trang phục đầy màu sắc, Nokia Sutasinee gây chú ý với phong cách táo bạo nhưng không kém phần năng động.

Theo hình ảnh được trang BabeGaze đăng tải ngày 2/11, người đẹp diện bikini tam giác màu đỏ họa tiết hoạt hình, kết hợp quần chạy ngắn cùng tông, giày thể thao trắng đỏ và tất trắng.

Nokia còn đeo đồng hồ thông minh, gắn số báo danh 8553 bên hông, tạo dáng trước ống kính và thực hiện các động tác khởi động trên bãi biển.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, cô hào hứng giao lưu cùng những người tham gia, đồng thời ghé khu vực quảng bá sản phẩm tại sự kiện.

Hình ảnh gợi cảm kết hợp phong thái thể thao giúp Nokia trở thành gương mặt đáng chú ý trong không khí lễ hội tại Pattaya.

Người mẫu triệu fan còn là tay đua ô tô thực thụ

Nokia có tên đầy đủ là Sutasinee Sirirak, sinh ngày 6/11, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, cosplay, MC sự kiện và sáng tạo nội dung tại Thái Lan.

Cô sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi Instagram và hơn 1,3 triệu người theo dõi TikTok. Tuy nhiên, đằng sau những bộ ảnh thời trang là niềm đam mê thể thao tốc độ.

Tháng 8/2026, Nokia tham dự chặng đua thứ hai của Toyota Gazoo Racing Thailand tại Phuket. Trong nội dung Yaris ATIV Lady One Make Race, cô điều khiển xe mang số 116 của đội RaceGO và cán đích thứ 5.

Đây là thành tích được truyền thông ô tô Thái Lan ghi nhận, cho thấy Nokia không chỉ xuất hiện tại trường đua để chụp ảnh quảng bá.

Trên Instagram, cô từng chia sẻ bản thân ngày càng tiến bộ về kỹ năng lái xe và luôn mong muốn cải thiện thành tích.

Yêu chạy bộ, tập gym để duy trì vóc dáng

Ngoài đua xe, Nokia còn quan tâm đến chạy bộ và các hoạt động rèn luyện thể lực.

Cô thường chia sẻ hình ảnh tập gym, tập sức mạnh và tham gia những sự kiện thể thao cộng đồng.

Việc xuất hiện tại Pattaya International Bikini Beach Race là một ví dụ cho phong cách sống kết hợp giữa vận động và giải trí của người đẹp.

Khác với những cuộc đua ô tô đòi hỏi phản xạ và sự tập trung cao độ, chạy 5km trên cát thử thách sức bền, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát nhịp vận động.

Từ sàn diễn thời trang đến trường đua ô tô rồi đường chạy bikini, Nokia Sutasinee đang xây dựng hình ảnh một người đẹp đa năng. Sức hút của cô không chỉ đến từ trang phục nổi bật mà còn nằm ở niềm đam mê vận động và sự tự tin khi thử sức ở những lĩnh vực khác nhau.

Những hình ảnh đẹp về cô gái Nokia Sutasinee