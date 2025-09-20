Tay vợt nữ dễ bị hiểu nhầm, làm gì để tránh ăn mừng "thả thính" trong pickleball?

Pickleball đang dần trở thành một thể thao “quốc dân” bởi sự phù hợp cho mọi lứa tuổi, giới tính, dù là người chơi ở bất kỳ lĩnh vực, công việc nào. Song song đó, sự phát triển nhanh chóng của bộ môn này cũng xảy ra một số hệ quả không tốt. Trong đó, câu chuyện người chơi ăn mừng bằng cách ôm bạn khác giới dù đã có người yêu hay đã lập gia đình trở thành đề tài tranh luận mạnh mẽ.

Trước sự việc này, những “pick thủ” có tiếng trong giới phong trào đã bật mí cách ăn mừng của bản thân ,cũng như những cách khác để không bị đánh giá là “thả thính” bạn khác giới, tránh bị ghen tuông khi tập luyện hay thi đấu.

😏🙃 Hoa khôi Đặng Thị Yến: Tay vợt nữ có thể bị hiểu lầm là dễ dãi

Có kinh nghiệm chơi pickleball và gặt hái khá nhiều danh hiệu, cựu chủ công bóng chuyền xinh đẹp Đặng Yến khẳng định trên sân pickleball, nhiều lúc chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bị hiểu lầm là “thả thính”.

Đặng Yến cho rằng những cử chỉ, lời nói thân thiện của tay vợt nữ có thể bị hiểu lầm là dễ dãi

Đặng Yến cho biết cô thường chọn cách ăn mừng nhẹ nhàng là chạm vợt với đồng đội thay vì ôm hay đập tay quá thân mật. Người đẹp quê Kon Tum cho rằng những cử chỉ, lời nói thân thiện nếu không giữ sự tôn trọng và chừng mực thì có thể bị coi là dễ dãi, nhất là với các tay vợt nữ.

🎣✨ “Nam thần” Nguyễn Hoàng Nghĩa: Không làm đồng đội khác giới khó xử

“Nam thần” làng pickleball Nguyễn Hoàng Nghĩa nhận xét rằng hiện tại, hầu hết các giải đấu đều có nội dung đôi nam nữ. Nếu bản thân tay vợt nam không giữ ý tứ thì không chỉ khiến cho người đồng đội khác giới của mình khó xử mà còn vượt quá giới hạn thể thao chân chính.

Hoàng Nghĩa cho rằng nên các hành động quá thân mật, tránh làm các đồng đội nữ khó xử

Để tránh cho bạn gái hiểu lầm hay ghen tuông, Hoàng Nghĩa cho biết bản thân sẽ dùng lời nói lịch sự để cổ vũ đồng đội hay ăn mừng một pha ghi điểm đẹp, tránh các cử chỉ quá thân mật và tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

🤝🤗 HLV Trần Hữu Tài: “Đàn ông có vợ cần tránh ăn mừng tiếp xúc thân thể”

Là một HLV nổi tiếng trong làng pickleball tại TP.HCM, anh Trần Hữu Tài cho biết bản thân đã dạy và giao lưu với rất nhiều tay vợt nam đã có gia đình. Để tránh cho vợ “lên tăng xông”, các anh thường bảo nhau tránh những hành động mang tính tiếp xúc thân thể và giữ khoảng cách nhất định với các tay vợt nữ.

HLV Hữu Tài khẳng định tay vợt đã có vợ cần tránh ăn mừng tiếp xúc thân thể với đồng đội nữ

HLV Hữu Tài khẳng định bất kỳ môn thể thao nào cũng sẽ có tiêu cực. Tuy nhiên, điều này sẽ đến từ bản tính, suy nghĩ chứ không nhất thiết chỉ đến từ cách ăn mừng. Những người đến với thể thao, đặc biệt là với pickleball bằng suy nghĩ xấu thì sẽ nhanh chóng bị cộng đồng loại ra.

🙅‍♂️📵 HLV Kim Proenix: “Không nhắn tin riêng, không khen mập mờ”

Cũng là một HLV kiêm người chơi pickleball có tiếng trong giới phong trào tại miền Nam, nữ HLV Kim Proenix khuyên rằng người chơi pickleball không nên nhắn tin riêng cho bạn tập khác giới ngoài giờ đi tập nếu không quá cần thiết.

HLV Kim Proenix tránh những tin nhắn mập mờ, gây hiểu lầm

Bên cạnh đó, nữ HLV xinh đẹp này cho rằng nếu trao đổi chuyên môn hay khen ngợi thì cũng nên dùng từ ngữ chừng mực, không nên dùng từ có ý mập mờ, dễ gây hiểu lầm như “Bạn dễ thương quá, đánh tốt vậy ai đỡ nổi”.

Ngoài ra, Kim Proenix cho rằng việc ăn mừng cần tránh ôm, khoác vai, ngay cả việc kéo dài ánh nhìn với đồng đội khác giới.