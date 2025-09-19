Đỉnh cao pickleball Việt Nam: Hoàng Nam, Linh Giang chạm trán huyền thoại Ben Johns

Đà Nẵng đang chuẩn bị trở thành tâm điểm của làng pickleball quốc tế khi giải PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 diễn ra từ ngày 30/9 đến 4/10. Đây là sự kiện thể thao quy mô bậc nhất và đánh dấu một cột mốc lịch sử cho pickleball Việt Nam, lần đầu tiên các tay vợt trong nước, đặc biệt là những cái tên quen thuộc của tennis, có cơ hội so tài với huyền thoại, cựu số 1 thế giới, Ben Johns tới từ Mỹ.

Hoàng Nam (bên phải) sẽ có cơ hội đối đầu Ben Johns ở sự kiện Vietnam Cup 2025

🏸 Hoàng Nam, Linh Giang và hành trình đổi sân chơi

Sau khi khép lại sự nghiệp tennis, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã có bước chuyển mình táo bạo sang pickleball, môn thể thao đang bùng nổ toàn cầu. Quyết định ấy ban đầu gây nhiều tranh luận, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.

Hoàng Nam trở thành á quân đơn nam Vietnam Open 2025, hiện nằm trong nhóm tay vợt hàng đầu Đông Nam Á. Anh sở hữu nền tảng thể lực tốt, kỹ năng đánh bóng bền và sự lì lợm, tinh quái trong thi đấu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ pickleball khu vực.

Linh Giang đang là đương kim vô địch đơn nam Malaysia Open 2025, hiện được đánh giá là tay top đầu châu Á. Với lối chơi tốc độ, khả năng đọc tình huống sắc bén, Linh Giang trở thành gương mặt sáng giá bậc nhất châu lục, đồng thời là niềm hy vọng đưa pickleball Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với tennis Hoàng Nam là số 1 Việt Nam nhưng qua pickleball, Linh Giang đang là người giỏi nhất

🐐 Ben Johns là huyền thoại sống (GOAT) của pickleball thế giới

Xuất hiện tại Việt Nam lần này là Ben Johns, tay vợt Mỹ được mệnh danh là “GOAT” (Greatest Of All Time, huyền thoại vĩ đại nhất) của pickleball. Johns đã thống trị làng pickleball thế giới từ năm 2020 đến nay với hơn 160 danh hiệu PPA, nhiều năm liền giữ ngôi số 1 thế giới ở cả đơn nam lẫn đôi nam.

Điểm mạnh của Johns là lối chơi toàn diện, kỹ năng kiểm soát bóng ở kitchen line (khu vực bếp) gần như hoàn hảo, cú dink đầy tinh tế kết hợp cùng phản xạ nhanh và chiến thuật linh hoạt. Anh là VĐV thành công nhất lịch sử pickleball và đương nhiên là hình mẫu cho nhiều thế hệ kế cận.

🔥 Cuộc đụng độ trong mơ

Giải PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 có thể chứng kiến màn đối đầu "trong mơ", Hoàng Nam đấu Ben Johns hoặc Linh Giang gặp Ben Johns. Đây có thể là màn so tài đỉnh cao về mặt kĩ, chiến thuật, và là cuộc kiểm chứng trình độ thực sự của hai tay vợt Việt Nam trước cựu số 1 thế giới.

Với Hoàng Nam, trận đấu này sẽ là cơ hội để anh thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn tầm thế giới. Với Linh Giang, đó là thước đo để xác định liệu xem trình độ giữa tay vợt hàng đầu châu Á và hàng đầu thế giới sẽ ra sao.

Còn với Ben Johns, đây là dịp để anh chứng minh rằng mình vẫn ở một đẳng cấp khác dù không còn nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới.