Kiều nữ Paige Spiranac chiếm trọn sự chú ý tại US Open, khoe trọn 3 vòng bốc lửa

Paige Spiranac thu hút mọi ánh nhìn tại Shinnecock Hills

Paige Spiranac, cựu golfer chuyên nghiệp 33 tuổi, đã có mặt tại sân Shinnecock Hills để theo dõi US Open và nhanh chóng "chiếm sóng" mạng xã hội bằng bộ trang phục nổi bật.

Kiều nữ làng golf Paige Spiranac

Người đẹp diện áo trắng khoét cổ kết hợp quần sọc, trong khi mái tóc vàng được búi gọn. Từ khán đài, Spiranac đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Háo hức chờ xem vòng đấu đầu tiên vào ngày mai! Các bạn sẽ cổ vũ cho ai?".

Một CĐV bình luận: "Ôi trời ơi. Tôi háo hức xem Jordan Spieth thi đấu".

Một người khác viết: "Nếu cô thi đấu thì tôi sẽ cổ vũ cô, còn giờ tôi chọn Scottie Scheffler".

Trong khi đó, có ý kiến chia sẻ: "Tôi chọn cô, nhưng Jason Day vẫn là ứng viên yêu thích của tôi ngày mai". Không ít người thậm chí chỉ để lại một từ ngắn gọn: "Cô".

Từ tài năng golf trẻ đến ngôi sao mạng xã hội

Spiranac đã có mặt tại địa điểm tổ chức giải từ đầu tuần. Cô cũng thực hiện nhiều bức ảnh trong điều kiện gió mạnh, tiếp tục khoe phong cách thời trang vốn đã trở thành thương hiệu cá nhân.

Paige Spiranac đang tham dự giải golf US Open 2026

Hiện người đẹp Mỹ sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram và tự giới thiệu mình là "cô gái golf Instagram đời đầu".

Trước khi trở thành người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, Spiranac từng là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của golf Mỹ. Cô được tuyển chọn thi đấu tại bang Colorado và có thời điểm nằm trong nhóm 20 golfer trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Sau khi rời con đường thi đấu chuyên nghiệp, Spiranac chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và truyền thông. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật cũng như các bộ ảnh thời trang, qua đó duy trì sức hút lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh đáng chú ý khác của Paige Spiranac: