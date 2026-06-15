Cựu chủ công bóng chuyền Kim Huệ vô địch giải pickleball quy tụ nhiều chân dài xinh đẹp

Nằm trong khuôn khổ Babolat Open Cup 2026 có tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, giải đấu pickleball đã diễn ra sôi nổi trong ngày 14/6 tại sân Infinity (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Điểm nhấn lớn nhất là nội dung Celeb thu hút đến gần 70 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tranh tài ở nội dung đôi nam nữ, mang đến nhiều màn đối đầu hấp dẫn, vui vẻ và cống hiến nhiều pha bóng mãn nhãn.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, nội dung này đã tìm ra chức vô địch ở hạng mục Series A thuộc về đôi siêu mẫu Kim Huệ và siêu mẫu Hữu Long/Huệ Kim sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 15-13 dù đã bị dẫn 8-13 trước đôi cũng được đánh giá rất cao là diễn viên Lợi Trần và Hoa hậu Lê Nhàn.

“Tôi đến với giải đấu với nhiều kỳ vọng và đã chuẩn bị rất kỹ. Khi bị đối thủ dẫn trước ở chung kết, tôi và đồng đội động viên nhau cố gắng từng pha bóng và may mắn đã vô địch. Thật sự đây là một trong những chức vô địch pickleball ý nghĩa với tôi khi tôi và đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực, quả cảm và không bỏ cuộc”, Kim Huệ chia sẻ.

Trước khi trở thành người mẫu, Kim Huệ là một vận động viên bóng chuyền và thi đấu ở vị trí chủ công. Người đẹp cao 1m78 quê Tây Ninh từng giành nhiều thành tích, trong đó có những chức vô địch cấp tỉnh.

Trong khi đó, hoa hậu Lê Nhàn có phần tỏ ra tiếc nuối khi cô và diễn viên Lợi Trần đã để vụt mất chức vô địch dù đã có nhiều lợi thế.

Nhất là khi ở thời điểm quyết định của trận chung kết, đồng đội của cô đã bị chuột rút nên không có được phong độ tốt như ở các lượt trận trước đó.

Lê Nhàn cho biết hiện tại, cô vẫn tập song song giữa pickleball và gym.

Đồng hạng Ba ở nội dung này là đôi siêu mẫu châu Á Lê Thu An/diễn viên Thái Chí Hùng/ và Quang Minh/Đặng Yến.

Siêu mẫu cao 1m76 gây ấn tượng khi thi đấu đầy nỗ lực, vượt qua chuột rút để có được hạng Ba chung cuộc.

Cũng trong ngày 14/6, tất cả các nội dung tennis của giải đã diễn ra các lượt trận chung kết ở hàng loạt nội dung như đôi nam các trình độ 2000, 1900, 1750, 1400, 1300, đôi nam – Nữ trình độ 1325, 1225. Trước đó, giải cũng tổ chức nội dung tennis Social dành cho người chưa biết chơi, tập chơi và thi đấu Newbie. Ngoài ra còn có nội dung pickleball trình độ 5.4.

Với sự tham gia của hơn 800 VĐV khắp cả nước từ chuyên nghiệp cho tới phong trào, nghệ sĩ nổi tiếng ở cả 2 bộ môn tennis và pickleball, giải năm nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng đã nhận vô số lời khen về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tạo sân chơi rộng khắp cho người đam mê tennis và pickleball.