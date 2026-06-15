Cựu chủ công bóng chuyền Kim Huệ vô địch giải pickleball quy tụ nhiều chân dài xinh đẹp
(Tin thể thao) Siêu mẫu Kim Huệ, cựu chủ công bóng chuyền sở hữu chiều cao 1m78 đã xuất sắc giành chức vô địch pickeball sau màn ngược dòng ngoạn mục tại Babolat Open Cup 2026.
Nằm trong khuôn khổ Babolat Open Cup 2026 có tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, giải đấu pickleball đã diễn ra sôi nổi trong ngày 14/6 tại sân Infinity (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).
Điểm nhấn lớn nhất là nội dung Celeb thu hút đến gần 70 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tranh tài ở nội dung đôi nam nữ, mang đến nhiều màn đối đầu hấp dẫn, vui vẻ và cống hiến nhiều pha bóng mãn nhãn.
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, nội dung này đã tìm ra chức vô địch ở hạng mục Series A thuộc về đôi siêu mẫu Kim Huệ và siêu mẫu Hữu Long/Huệ Kim sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 15-13 dù đã bị dẫn 8-13 trước đôi cũng được đánh giá rất cao là diễn viên Lợi Trần và Hoa hậu Lê Nhàn.
“Tôi đến với giải đấu với nhiều kỳ vọng và đã chuẩn bị rất kỹ. Khi bị đối thủ dẫn trước ở chung kết, tôi và đồng đội động viên nhau cố gắng từng pha bóng và may mắn đã vô địch. Thật sự đây là một trong những chức vô địch pickleball ý nghĩa với tôi khi tôi và đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực, quả cảm và không bỏ cuộc”, Kim Huệ chia sẻ.
Trước khi trở thành người mẫu, Kim Huệ là một vận động viên bóng chuyền và thi đấu ở vị trí chủ công. Người đẹp cao 1m78 quê Tây Ninh từng giành nhiều thành tích, trong đó có những chức vô địch cấp tỉnh.
Trong khi đó, hoa hậu Lê Nhàn có phần tỏ ra tiếc nuối khi cô và diễn viên Lợi Trần đã để vụt mất chức vô địch dù đã có nhiều lợi thế.
Nhất là khi ở thời điểm quyết định của trận chung kết, đồng đội của cô đã bị chuột rút nên không có được phong độ tốt như ở các lượt trận trước đó.
Lê Nhàn cho biết hiện tại, cô vẫn tập song song giữa pickleball và gym.
Đồng hạng Ba ở nội dung này là đôi siêu mẫu châu Á Lê Thu An/diễn viên Thái Chí Hùng/ và Quang Minh/Đặng Yến.
Siêu mẫu cao 1m76 gây ấn tượng khi thi đấu đầy nỗ lực, vượt qua chuột rút để có được hạng Ba chung cuộc.
Cũng trong ngày 14/6, tất cả các nội dung tennis của giải đã diễn ra các lượt trận chung kết ở hàng loạt nội dung như đôi nam các trình độ 2000, 1900, 1750, 1400, 1300, đôi nam – Nữ trình độ 1325, 1225. Trước đó, giải cũng tổ chức nội dung tennis Social dành cho người chưa biết chơi, tập chơi và thi đấu Newbie. Ngoài ra còn có nội dung pickleball trình độ 5.4.
Với sự tham gia của hơn 800 VĐV khắp cả nước từ chuyên nghiệp cho tới phong trào, nghệ sĩ nổi tiếng ở cả 2 bộ môn tennis và pickleball, giải năm nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng đã nhận vô số lời khen về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tạo sân chơi rộng khắp cho người đam mê tennis và pickleball.
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Kết quả chung cuộc
Pickleball
Nội dung 5.4
Hạng nhất: Roger Vũ - Quốc Duy
Hạng nhì: Đình Thanh - Michael
Đồng hạng ba:
Hoàng Phu và Xuân Quyết
Đạt Tân Phú và Leeee Juxii
Tennis:
NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ 1225
Nhà Vô Địch:
Nguyễn Ba Vương – Trương Ngọc Cẩm Tú
Giải Nhì:
Trần Văn Hoàng - Phan Thị Kiều Hạnh
Đồng hạng Ba:
Thành Công Vinh - Nguyễn Thị Thu Hồng
Công Văn Dự - Lương Tuyết Nga
NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ 1325
Đồng hạng Ba:
Liêu Cẩm Nghĩa - Trần Thị Tuyết Anh
Ngô Minh Châu - Trần Quỳnh Ngọc
Giải Nhì:
Đoàn Duy Khánh - Nguyễn Nữ Thoại Linh
Nhà Vô Địch:
Lê Ngọc Tài - Phan Thị Kiều Hạnh
NỘI DUNG ĐÔI NAM 1300
Đồng hạng Ba:
Nguyễn Quốc Bình - Võ Văn Quang
Nguyễn Minh Hưng - Phạm Quang Bình
Giải Nhì:
Công Văn Dự - Trần Tuấn Đức
Nhà Vô Địch:
Nguyễn Văn Sáu - Lê Văn Trinh
NỘI DUNG ĐÔI NAM 1400
Đồng hạng Ba:
Nguyễn Phi Cường - Trần Phúc Hậu
Vương Hoàng Long - Quỳnh Văn Sáng
Giải Nhì:
Phạm Quang Bình - Nguyễn Văn Hiếu
Nhà Vô Địch:
Trần Văn Duyệt - Nguyễn Tuấn Tú
NỘI DUNG ĐÔI NAM 1750
Đồng hạng Ba:
Nguyễn Anh Dũng - Trần Anh Phát
Nguyễn Minh Hưng - Hoàng Thành Trung
Giải Nhì:
Trần Minh Tùng - Hồ Xuân Việt
Nhà Vô Địch:
Nguyễn Hoàng Kỷ - Nguyễn Cao Thanh Tùng
NỘI DUNG ĐÔI NAM 1900
Đồng hạng Ba:
Trần Ngọc Quốc Vinh – Ngô Tấn Đạt
Nguyễn Anh Phát - Hồ Nguyễn Viết Thắng
Giải Nhì:
Lê Hoàng Khang - Ngô Phú Cuờng
Nhà Vô Địch:
Trần Minh Đương - Phạm Văn Khoa
NỘI DUNG ĐÔI NAM 2000
Ba đồng hạng:
Thái An - Trương Thành Minh
Vũ Hà Minh Đức - Ngô Tấn Đạt
Giải Nhì:
Nick Chapell - Nguyễn Anh Dũng
Nhà Vô Địch
Nguyễn Minh Phát - Mai Duy Anh
(Tin thể thao) Người đẹp Avan Ton ra sân tập pickleball nhiều hơn đi hẹn hò, say mê thi giải dù thua nhiều thắng ít.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 11:50 AM (GMT+7)