Nhận định tỷ số phạt góc Đức vs Bờ Biển Ngà (3h00 ngày 21/6, bảng E World Cup 2026): Mưa phạt góc?

Nhận định tỷ số phạt góc Đức vs Bờ Biển Ngà

Trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà thuộc lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2026, diễn ra lúc 3h00 sáng ngày 21/6 (giờ Việt Nam), được dự báo sẽ là cuộc đối đầu mà thế trận nghiêng hẳn về khả năng kiểm soát và tấn công biên của đội tuyển Đức, qua đó kéo theo số lượng tình huống phạt góc tăng cao, đặc biệt cho đại diện châu Âu.

Dựa trên thống kê phong độ gần đây, Đức đang duy trì trung bình khoảng 6–7 quả phạt góc mỗi trận ở các giải đấu lớn, nhờ lối chơi pressing tầm cao và tấn công dồn dập hai hành lang cánh. Trong trận thắng 7-1 trước Curaçao, họ tạo ra số lượng cơ hội rất lớn từ các pha xuống biên và tạt bóng sớm, dẫn đến việc đối thủ liên tục phá bóng chịu phạt góc. Theo dữ liệu phân tích, các đội kiểm soát bóng trên 60% như Đức thường có xu hướng vượt mốc 6 quả phạt góc mỗi trận khi gặp đối thủ chơi thấp.

Đức vs Bờ Biển Ngà.

Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà thường không phải đội tạo nhiều phạt góc khi gặp các đối thủ mạnh, bởi họ có xu hướng lùi sâu đội hình và ưu tiên phòng ngự trung lộ. Trận thắng Ecuador 1-0 cho thấy họ chỉ tạo ra số cơ hội vừa phải và phần lớn thời gian phải chống đỡ áp lực. Khi bị ép sân liên tục, hàng thủ Bờ Biển Ngà thường phá bóng an toàn thay vì triển khai phản công, điều này gián tiếp khiến số phạt góc của đối thủ tăng lên.

Một yếu tố quan trọng khác là cách Đức khai thác biên rất mạnh với Musiala, Wirtz và các hậu vệ cánh dâng cao. Những tình huống căng ngang và dứt điểm bị cản phá là nguồn tạo phạt góc chủ yếu. Thống kê các trận gần đây cho thấy tổng số phạt góc trong các trận có Đức thường dao động quanh mốc 9–11 quả, trong đó Đức chiếm phần lớn.

Với thế trận dự đoán Đức kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép liên tục và Bờ Biển Ngà phải phòng ngự số đông, kịch bản trận đấu xuất hiện nhiều phạt góc là rất rõ ràng. Đức nhiều khả năng sẽ là đội hưởng nhiều hơn, có thể đạt 6–8 quả, trong khi Bờ Biển Ngà chỉ khoảng 2–3 quả từ các tình huống phản công hiếm hoi.

Tổng số phạt góc của trận đấu vì vậy được dự báo có thể vượt mốc 9–10 quả, trong đó phần lớn nghiêng về phía đội tuyển Đức, phản ánh đúng sự áp đảo về thế trận mà họ tạo ra trong suốt 90 phút.

Lựa chọn: Đức và trên 9 quả phạt góc.