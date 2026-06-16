Hoa hậu Hồng Vy, người mẫu Avan Ton khoe nhan sắc cùng dàn mỹ nhân ở giải pickleball

Hoa hậu Hồng Vy là một trong những cái tên thu hút sự chú ý bậc nhất ở nội dung Celeb trong khuôn khổ giải tennis - pickleball Babolat Open Cup 2026 quy tụ gần 70 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tranh tài.

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Hồng Vy còn có phong cách thời trang nóng bỏng, cá tính, thường được biết đến là nàng hậu mê thể thao có vóc dáng “bốc lửa”. Tại giải đấu này, Hồng Vy cùng người đồng đội Him Tuấn không có được kết quả tốt khi chỉ có 1 thắng và 2 thua sau vòng bảng, qua đó không thể tiến sâu tại giải.

“Hôm nay tôi thi đấu có phần nóng vội, không có được sự thanh thoát nên có nhiều pha xử lý không như ý. Bên cạnh đó, tôi thấy ở giải đấu này, mọi người thi đấu rất hay. Mỗi giải là một cơ hội để tôi học hỏi được rất nhiều”, Hồng Vy chia sẻ.

Trong năm nay, Hồng Vy đã 2 lần giành ngôi á quân ở các giải pickleball nhưng chưa thể có chức vô địch. Nàng hậu cho biết bản thân vẫn duy trì tập luyện ít nhất 3 buổi/tuần, mỗi buổi ít nhất 1 tiếng rưỡi để hướng tới mục tiêu có chức vô địch pickleball đầu tiên trong năm.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như cũng là gương mặt thu hút sự theo dõi của khán giả với lối thi đấu máu lửa cùng gu ăn mặc rất nóng bỏng.

Thi đấu cùng Nam vương Trịnh Bảo, Tâm Như gây tiếc nuối khi thua cả 3 trận vòng bảng với tỉ số sát nút, trong đó có 2 trận thua với cùng kết quả 10-11.

Người mẫu Avan Ton gây chú ý khi đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam ngay buổi sáng cùng ngày để có thể tham gia thi đấu ở giải vào buổi chiều. Cô và đồng đội Rin AT đi tiếp với ngôi nhì bảng A bằng 2 chiến thắng 11-1 và 11-8, chỉ để thua 1 trận với tỉ số 10-11. Đáng tiếc ở vòng knock-out, đội của Avan Ton để thua Hữu Long/Kim Huệ, đội sau đó lên ngôi vô địch.

“Thật sự dù không tiến sâu nhưng tôi rất vui với thành tích này. Vì tôi chỉ mới chơi pickleball được vài tháng và hiện còn đang gặp một chấn thương nhẹ ở chân. Tôi đến với giải với tinh thần thoải mái, được giao lưu, gặp gỡ các đồng nghiệp. Tôi nghĩ ý nghĩa nhất của thể thao là tinh thần không ngừng cố gắng và lan tỏa năng lương tích cực đến mọi người. Tôi sẽ tập luyện đều đặn, cải thiện thêm về thể lực cho các giải đấu sau”, Avan Ton nói.

Nữ DJ xinh đẹp Bling gây trầm trồ với nguồn năng lượng khỏe khoắn, vừa thi đấu vừa biểu diễn trên sân khấu để khuấy động giải đấu.

“Tôi thường không đặt nặng chuyện thắng, thua khi tham dự một giải đấu mà quan trọng nhất là mình đã nỗ lực hết sức trong từng pha bóng, luôn nhiệt tình với tất cả mọi thứ xung quanh với nguồn năng lượng lớn nhất. Tôi tin rằng mỗi người khi dám tự tin bước ra thi đấu đã là một thành công. Cá nhân tôi sẽ cải thiện kỹ chiến thuật và thể lực để có thể làm tốt hơn ở các giải sau”, Bling chia sẻ.

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