Nữ MC thể thao xinh đẹp mất việc vì đưa tin giả bố Messi qua đời

Một sự cố truyền thông chấn động vừa diễn ra tại Argentina khi nữ MC thể thao Florencia Pena của kênh Luzu TV phải tuyên bố từ chức và đưa ra lời xin lỗi trong nước mắt sau khi tung tin sai sự thật về gia đình siêu sao Lionel Messi.

MC Florencia Pena của kênh Luzu TV (bên trái) phải nghỉ việc vì sai lầm quá nghiêm trọng

Giọt nước mắt của Messi và tin đồn ác ý

Sự việc bắt nguồn từ trận thắng 3-0 của nhà đương kim vô địch Argentina trước Algeria tại World Cup 2026. Trong trận đấu, ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Lionel Messi bật khóc nức nở trên băng ghế dự bị. Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên hàng loạt tin đồn thất thiệt về tình trạng của gia đình anh.

Trước khi gia đình Messi kịp đưa ra thông tin chính thức, chương trình "El Show del Verano" của đài Luzu TV đã đẩy sự việc đi quá xa. Nữ MC Florencia Pena bất ngờ thông báo trực tiếp trên sóng truyền hình: "Tôi không muốn là người mang đến tin buồn, nhưng bố của Messi vừa qua đời".

Sự thật từ gia đình và làn sóng phẫn nộ

Thông tin chấn động này lập tức khiến dư luận Argentina hoang mang và phẫn nộ. Ngay sau đó, gia đình Messi đã phải ra thông báo chính thức để đập tan tin đồn thất thiệt. Họ xác nhận ông Jorge Messi (68 tuổi) hiện chỉ đang trải qua một "vấn đề về sức khỏe" và đang được chăm sóc y tế, hoàn toàn không có chuyện ông qua đời như lời nữ MC tuyên bố.

Lời khẳng định của gia đình Messi như một gáo nước lạnh dội vào đài Luzu TV. Người hâm mộ bóng đá Argentina và thế giới đồng loạt chỉ trích sự cẩu thả, thiếu đạo đức nghề nghiệp của nữ MC và ê-kíp sản xuất khi đưa một thông tin hệ trọng mà không hề kiểm chứng.

Cái kết cay đắng: Từ chức và lời xin lỗi muộn màng

Trước áp lực khủng khiếp từ dư luận, Florencia Pena đã buộc phải nộp đơn xin thôi việc và rời khỏi đài truyền hình. Trong buổi phát sóng cuối cùng, cô đã bật khóc và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình Messi cũng như khán giả.

"Tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Vì sự thiếu cẩn trọng của mình, tôi đã gây ra nỗi đau lớn cho những người liên quan. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và quyết định rời khỏi vị trí của mình", Pena nghẹn ngào chia sẻ.

Sự cố này là một bài học đắt giá cho truyền thông Argentina nói riêng và báo chí thế giới nói chung về trách nhiệm xác thực thông tin, đặc biệt là khi liên quan đến đời tư và sức khỏe của các ngôi sao lớn.