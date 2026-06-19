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Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

Hoa khôi bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh và bạn trai hạnh phúc bên nhau trong kỳ nghỉ vô cùng ý nghĩa.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 1

Trên trang cá nhân, Kiều Trinh đăng tải hình ảnh cô và bạn trai ngồi trên máy bay đi du lịch. Cặp đôi có kỳ nghỉ ý nghĩa khi thời gian này không phải thi đấu.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 2

Bạn trai của Kiều Trinh cũng là một VĐV bóng chuyền. Anh sở hữu chiều cao 1m92, từng khoác áo CLB TP.HCM tại giải VĐQG.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 3

Trong làng bóng chuyền, Kiều Trinh nổi tiếng bởi tài năng và xinh đẹp.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 4

Tại AVC Cup 2026 vừa kết thúc, đáng tiếc Kiều Trinh không thể tham dự vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 5

Ở giải đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Trước đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt 3 năm liên tiếp giành ngôi vô địch.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 6

Trong đợt tập trung tới, Kiều Trinh nhiều khả năng trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 7

Sau khi Bích Tuyền nghỉ thi đấu, Kiều Trinh được đánh giá là đối chuyền số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 8

Ở ngoài đời, Kiều Trinh thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp cùng chiều cao vượt trội.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 9

Cô đang là một quân nhân.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 10

Kiều Trinh là trụ cột quan trọng của Binh chủng Thông tin cũng như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92 - 11

Sau AVC Cup 2026, giới chuyên môn và người hâm mộ đang rất chờ đợi màn tái xuất của tay đập sinh năm 2001.

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-18/06/2026 11:07 AM (GMT+7)
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