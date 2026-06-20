Nóng Casemiro đồng ý về Inter Miami giữa World Cup, Messi góp công lớn

Theo tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Casemiro. Tiền vệ người Brazil sẽ rời Man United dưới dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 30/6 tới. Mặc dù hợp đồng còn điều khoản kích hoạt thêm một năm nhưng Casemiro đã lựa chọn ra đi.

Casemiro đồng ý gia nhập Inter Miami vì Messi

Nguồn tin cho biết, Inter Miami và Casemiro đã đạt thỏa thuận miệng sau quãng thời gian đàm phán vừa qua. Tất cả chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng và công bố chính thức. Được biết, Messi là một trong những nhân tố quan trọng để Casemiro quyết định gia nhập đội bóng của chủ tịch David Beckham.

Mùa giải trước, Casemiro đã thi đấu chói sáng với 34 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, có tổng cộng gần 2.500 phút thực chiến, ghi được 9 bàn và 2 kiến tạo. Tiền vệ người Brazil có công lớn trong việc giúp MU sớm đạt vị trí thứ ba chung cuộc và giành vé dự Champions League mùa sau. Hiện tại, Casemiro đang cùng ĐT Brazil thi đấu tại World Cup 2026.

Tính thực tế của thương vụ bị nghi ngờ

Tuy nhiên, một số người đang nghi ngờ về tính khả thi của thương vụ này. Nguyên nhân chủ yếu tới từ tiền lương của Casemiro. Cầu thủ này nhận mức lương khoảng 24 triệu USD/năm sau thuế tại Man United.

Mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng Casemiro vẫn đang có phong độ tốt. Bởi vậy, khả năng cầu thủ này giảm lương sâu là không cao. Trong khi đó, 24 triệu USD là bằng gần nửa quỹ lương hiện tại của Inter Miami (khoảng 54 triệu USD).

Chưa dừng lại ở đó, giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) quy định mức lương kịch trần đối với tất cả đội bóng (khoảng hơn 5 triệu USD/đội) và mỗi đội chỉ có 3 cầu thủ được phép vượt mức lương trần của giải đấu (600.000 USD/năm). Hiện tại, Inter Miami đã đủ 3 suất là Lionel Messi, Rodrigo De Paul và Germán Berterame.

Điều này đồng nghĩa với việc Inter Miami sẽ phải hy sinh một trong ba cầu thủ này mới có thể đăng ký Casemiro. Hai cái tên đầu tiên là không thể động tới nên Berterame nhiều khả năng sẽ thành “vật tế thần”. Vấn đề nằm ở chỗ cầu thủ này mới gia nhập Inter Miami hồi tháng 1 và còn 3 năm hợp đồng. Bởi vậy, Inter Miami không dễ xử lý vụ việc này.