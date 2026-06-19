"Đóa hồng" Kim Chi mê boxing, hết mình với Thổ Nhĩ Kỳ ở "Nóng cùng World Cup"

Sở hữu diện mạo ngọt ngào nhưng lại mang niềm đam mê với bộ môn boxing đầy gai góc, hot girl Trịnh Kim Chi đang là cái tên thu hút lượng tương tác lớn khi đại diện tiếp lửa cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trịnh Kim Chi đại diện cổ vũ cho Thổ Nhĩ Kỳ tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026"

Nhan sắc ngọt ngào hòa trộn tinh thần "máu lửa"

Ngay từ những ngày đầu lên sóng truyền hình, Trịnh Kim Chi đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả yêu bóng đá nhờ sắc vóc nổi bật và phong thái tự tin. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng, "bánh bèo" thường thấy, Kim Chi ngoài đời lại là một cô nàng cực kỳ cá tính với niềm đam mê võ thuật, đặc biệt là bộ môn boxing.

Chính việc kiên trì theo đuổi boxing và các bộ môn vận động nặng đã giúp cô nàng sở hữu một hình thể fitness săn chắc, khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ. Sự hòa trộn giữa nét đẹp ngọt ngào và tinh thần thể thao giúp Kim Chi trở thành một "đóa hồng gai" đầy khác biệt trong dàn 48 hot girl và hot boy năm nay.

Hết mình tiếp lửa cho "Những chiến binh trăng khuyết" Thổ Nhĩ Kỳ

Tại chiến dịch Nóng cùng FIFA World Cup 2026, Trịnh Kim Chi vinh dự được lựa chọn là gương mặt đại diện cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Lối đá rực lửa, kiên cường của "Những chiến binh trăng khuyết" dường như vô cùng đồng điệu với tính cách mạnh mẽ của một cô gái mê boxing như cô.

Trên trang cá nhân Instagram, cô nàng không ngần ngại thể hiện niềm tin tuyệt đối vào đội bóng mình đại diện qua dòng trạng thái hóm hỉnh: "Hôm qua Chi vừa nằm mơ Thổ vô địch rồi nha, tối tự đi ăn mừng đây". Sự hài hước và cuồng nhiệt này nhận được "mưa thả tim" cùng hàng loạt bình luận hưởng ứng từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Sức hút từ hậu trường VTV đến đời thực

Để có những giây phút bùng nổ trên sóng của VTV, Kim Chi cùng các bạn đồng hành đã phải trải qua những ngày ghi hình dày đặc tại trường quay. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc năng động ở hậu trường với dòng trạng thái vô cùng dễ thương: "Đếm ngược cùng bánh bèo girl" cùng các hastag gắn liền với chương trình.

Không chỉ dừng lại ở một cổ động viên xinh đẹp trên màn ảnh nhỏ, Trịnh Kim Chi ngoài đời còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống tích cực, chăm chỉ tập luyện thể thao để duy trì vóc dáng. Sự xuất hiện của Kim Chi và các các cô gái khác tại mùa World Cup năm nay mang lại làn gió mát cho chương trình, và cho thấy phái đẹp hoàn toàn có thể am hiểu và sống trọn đam mê cùng môn thể thao vua.

Một số hình ảnh đẹp về Kim Chi (Nguồn: Trang cá nhân của nhân vật)