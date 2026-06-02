Russell Henley có cúp PGA Tour thứ 6 sau chiến thắng kịch tính tại Charles Schwab Challenge

4 điểm birdie tại 9 đường về tạo đà hưng phấn cho chiến thắng

Bước vào ngày chung kết, golfer người Mỹ Henley có sự khởi đầu như mơ khi anh tiết kiệm được (3) gậy chỉ trong 2 hố đấu đầu tiên.

Henley bứt tốc ngoạn mục ở những hố cuối để san bằng cách biệt với Eric Cole

Tuy nhiên, 4 điểm bogey, trong đó có chuỗi 3 bogey liên tiếp từ hố 3 đến hố 5 đã lấy đi gần như tất cả điểm số mà Henley tiết kiệm được trước đó.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi đi và Henley không còn quá nhiều cơ hội cho chiến thắng thì điểm birdie tại hố đấu số 11 đã giúp anh tự tin tiến lên trong phần còn lại của cuộc chơi.

Liên tiếp Henley ghi điểm số quan trọng với những điểm birdie tại hố số 16, và đặc biệt ở hố 17 với cú putt dài để rút ngắn cách biệt so với vị trí đỉnh bảng xuống còn (1) gậy.

Sang đến hố 18, Henley tiếp tục giữ nhịp hưng phấn trong lối chơi để có được thêm 1 điểm birdie quan trọng, qua đó cân bằng điểm số với Eric Cole và buộc Cole phải bước vào playoff khi cả 2 có cùng điểm (-12) sau 4 ngày thi đấu.

Chiến thắng tại hố playoff đầu tiên cho Russell Henley

Tại hố playoff đầu tiên, sau cú tee shot, Eric Cole may mắn khi cú phát bóng của anh đập vào cây, rồi lăn ngược trở lại faiway.

Bản lĩnh ở loạt playoff giúp Russell Henley hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc

ưởng rằng may mắn sẽ giúp Cole có được đà tâm lý ổn định nhưng Henley lại cho thấy bản lĩnh hơn. Anh có cú Approach đưa bóng cách cờ gần 1,5m, trong khi bóng của Cole lại cách cờ hơn 4m.

Sau khi Cole thực hiện cú putt để ghi điểm birdie không thành công, Henley ung dung, tự tin và cũng đầy bản lĩnh để thực hiện thành công cú putt ghi điểm birdie quan trọng, đem về chiến thắng sau màn ngược dòng đầy kịch tính trên sân khấu Colonial Country Club.

Chiếc cúp PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp để hướng đến mục tiêu cao hơn

Với chiến thắng tại Charles Schwab Challenge, golfer người Mỹ Rusell Henley đã có cho bản thân danh hiệu PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của anh trong mùa giải năm nay.

Danh hiệu PGA Tour thứ 6 tiếp thêm tự tin cho Henley trước thềm US Open

Với việc US Open chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, việc Henley thể hiện bản lĩnh trong những thời khắc quyết định để đem về chiến thắng sẽ giúp cho anh tự tin, cũng như tràn đầy năng lượng, cùng nhiệt huyết, để hướng đến major khó nhất trong làng golf.

Một sự chuẩn bị không thể tốt hơn để Henley hướng đến sự kiện major danh giá, nhưng quan trọng hơn là bản lĩnh cùng quá trình vượt qua khó khăn là những thứ đã anh tôn luyện và đưa bản thân lên một tầm cao mới, để có thể chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Chúng ta biết rằng, các sự kiện major là nơi tập hợp những golfer hay nhất, xuất sắc nhất, nhưng cũng là là nơi chứng kiến golfer bản lĩnh nhất mới xứng đáng lên ngôi và ghi danh lịch sử.

Henley đã thể hiện tâm lý vững vàng và không buông xuôi, với bản lĩnh, sự lỳ lợm tại những thời khắc quyết định để đem về chiến thắng. Điều này rất cần cho một nhà vô địch major.

Russell Henley, nhà vô địch Charles Schwab Challenge đang từng bước khẳng định sự vươn mình để từng bước vươn tới những đỉnh cao mới hơn trong làng golf thế giới.