Tại sao ĐT Argentina & Messi mang nửa tấn thịt bò từ quê nhà để đua World Cup?

Thịt bò Argentina tiếp tục "đồng hành" cùng nhà vô địch thế giới

Khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup 2026, đội tuyển Argentina không chỉ mang theo những ngôi sao hàng đầu mà còn vận chuyển một lượng lớn thịt bò từ quê nhà tới đại bản doanh tại Kansas City, Mỹ.

Theo các nguồn tin từ Argentina, hơn 500kg thịt bò đã được đưa tới Bắc Mỹ để bảo đảm các cầu thủ duy trì chế độ ăn quen thuộc trong thời gian tham dự giải đấu.

Hơn 500kg thịt bò được vận chuyển tới Bắc Mỹ để "tiếp sức" cho Messi và toàn đội Argentina

Lô hàng bao gồm nhiều phần thịt hảo hạng như lomo (thăn nội), vacío (nạc bụng), entrana (diềm thăn), matambre (thịt bụng), peceto (thịt bắp rùa), asado de tira (dẻ sườn). Toàn bộ quá trình vận chuyển được chuẩn bị trong nhiều tháng và phải trải qua các thủ tục kiểm dịch, hải quan nghiêm ngặt trước khi được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Đối với Argentina, đây không đơn thuần là việc mang theo món ăn yêu thích mà còn là một phần trong chiến lược hỗ trợ chuyên môn cho đội tuyển.

Dinh dưỡng và văn hóa song hành trong hành trình chinh phục World Cup

Ban huấn luyện và đội ngũ y tế Argentina xem dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ thi đấu của các cầu thủ.

Nguồn protein, sắt và kẽm dồi dào từ thịt bò chất lượng cao giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, tối ưu hóa quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể và thúc đẩy phục hồi sau các buổi tập luyện cũng như thi đấu cường độ cao.

Tuy nhiên, ý nghĩa của thịt bò đối với Argentina không chỉ nằm ở khía cạnh dinh dưỡng. Asado - bữa tiệc thịt nướng kiểu Argentina từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội và văn hóa của quốc gia Nam Mỹ này.

Đối với người Argentina, một buổi asado không đơn thuần là bữa ăn mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, trò chuyện và gắn kết với nhau.

Những bữa tiệc thịt nướng đã trở thành một phần thói quen không thể thiếu của toàn đội Argentina

"Chất keo" gắn kết phòng thay đồ Argentina

Từ quá trình lựa chọn nơi đóng quân tại World Cup 2022 ở Qatar, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm một địa điểm có không gian ngoài trời phù hợp để tổ chức các buổi asado.

Một nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Argentina từng chia sẻ với truyền thông Anh: "Chúng tôi đã nhiều lần tới khảo sát khuôn viên này và lựa chọn nơi đây không chỉ vì cơ sở vật chất rất tốt mà còn vì có không gian ngoài trời phù hợp để tổ chức các buổi asado.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cầu thủ cũng như người Argentina nói chung, bởi đó là một phần trong văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi muốn các cầu thủ có cảm giác như đang ở nhà khi thi đấu tại Qatar, và cách tốt nhất để làm được điều đó là giúp họ vẫn được thưởng thức hương vị quê hương trong lúc tập trung cho bóng đá".

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, Argentina đã tổ chức buổi asado lớn sau chiến thắng 5-0 trước UAE ở trận giao hữu cuối cùng trước giải. Hơn 70 người đã tham gia buổi gặp mặt này.

Huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni khi đó cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của asado đối với tập thể đội tuyển: "Bữa ăn yêu thích của tôi là asado, nhưng nó còn nhiều ý nghĩa hơn thế. Nó tạo ra bầu không khí đoàn kết và sự gắn kết trong tập thể. Đó là một phần trong văn hóa và bản sắc của người Argentina.

Trong những khoảng thời gian ấy, chúng tôi có thể trò chuyện, cười đùa, thư giãn và kết nối với nhau. Không hẳn chỉ vì thịt nướng, dù chúng tôi rất yêu thích món ăn này. Điều quan trọng là cảm giác được thuộc về một tập thể và sự gắn kết mà nó mang lại".

Messi - Argentina sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương

Việc mang thực phẩm quê nhà tới World Cup không phải điều mới mẻ với Argentina. Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển từng vận chuyển lượng lớn thịt bò từ Nam Mỹ sang Trung Đông. Một số nguồn tin cho biết con số lên tới hơn 2.600 kg, trong khi các báo cáo khác ghi nhận khoảng 900kg được đưa tới giải đấu - tức gần gấp đôi số lượng thịt bò được mang tới ở World Cup 2026.

Sự đoàn kết - được "hâm nóng" qua những bữa tiệc thịt nướng - là một phần nguyên nhân giúp Argentina vô địch World Cup 2022

Sau đó, Argentina lên ngôi vô địch thế giới. Dù không thể khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa thành công trên sân cỏ và những bữa asado, nhiều người xem đây là biểu tượng cho việc đội tuyển luôn giữ được cảm giác thân thuộc ngay cả khi thi đấu xa quê hương.

Không chỉ Argentina, nhiều đội tuyển khác cũng mang theo những nét văn hóa ẩm thực riêng tới World Cup. Đội tuyển Brazil từng mang cà phê, gia vị và khoảng 30kg bột sắn để chế biến món farofa (bột sắn nướng). Trong khi đó, đội tuyển Saudi Arabia được cho là đã mang lượng chà là trị giá khoảng 750.000 bảng Anh tới World Cup 2018 tại Russia.

Khi Messi và toàn đội Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup, có một điều không thay đổi: dù cách xa Buenos Aires hàng nghìn kilomet, hương vị trên bàn ăn của họ vẫn đậm chất Argentina như ở quê nhà.