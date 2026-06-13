Người đẹp Nelly Korda hướng đến đại sảnh danh vọng LPGA

Vòng chung kết nghẹt thở

Có đến 4 cái tên thay nhau chiếm đỉnh bảng tại vòng chung kết. Chỉ một sơ suất nhỏ đến từ bất cứ golfer nào cũng sẽ làm xáo trộn các vị trí trên bảng xếp hạng.

Bước ngoặt của giải đấu đến từ hố 17 khi Nelly Korda có cú putt ghi điểm birdie quan trọng ở khoảng cách gần 10 feet để một mình chiếm đỉnh bảng.

Sang đến hố đấu cuối cùng (hố đấu số 18), Korda với lợi thế mong manh đã thực hiện cú gạt cứu điểm par quan trọng. Tuy nhiên, những ai chứng kiến cú putt này của Korda có lẽ phải nín thở trong sự hồi hộp, lo âu khi trái bóng gần như đã lăn đúng 1 vòng quang miệng hố rồi sau đó mới rơi xuống.

Nelly Korda kết thúc 4 ngày thi đấu với tổng điểm (-8), hơn vị trí thứ 2 đúng (1) gậy và chính thức lên ngôi vô địch.

Một mùa giải thăng hoa của cô gái xinh đẹp người Mỹ

Với chiến thắng tại major US Women's Open, Nelly Korda đã có 4 chiếc cúp trên LPGA Tour mùa giải năm nay, trong đó cô có cho bản thân 2 chiến thắng major danh giá.

Sau năm 2025 trắng tay, mặc dù các thống kê chỉ ra rằng Korda vẫn hay, thậm chí một số chỉ số còn hay hơn mùa giải 2024 bùng nổ, nhưng những chiếc cúp lại luôn né tránh cô.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng trong mùa giải 2026 khi Korda có được những chiến thắng liên tiếp, trong đó phải kể đến chiến thắng wire-to-wire ấn tượng tại major Chevron Championship để đánh dấu cho sự trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Trên sân khấu Riviera Country Club với những thiết kế đầy thử thách, Korda đã cho thấy bản lĩnh của nữ golfer hay nhất trên LPGA Tour thời điểm hiện tại. Không có những điểm birdie liên tiếp, nhưng sự ổn định cùng khả năng bùng nổ tại những thời điểm quan trọng đã đưa Korda nâng cao chiếc cúp major US Open.

Chiến thắng tại US Women's Open đã đưa cô trở thành nữ golfer đầu tiên kể từ năm 2013, sau nữ golfer người Hàn Quốc Inbee Park, có được chiến thắng với 2 danh hiệu major đầu tiên trong mùa giải.

Hướng đến đại sảnh danh vọng LPGA

Hall of Fame LPGA (Đại sảnh Danh vọng LPGA) là hệ thống vinh danh cao quý nhất của Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Nữ (LPGA), công nhận những nữ golfer có thành tích xuất sắc và cống hiến vĩ đại cho lịch sử bộ môn golf.

Hiện tại, với chức vô địch tại US Women's Open, Nelly Korda đang tích lũy được 25 điểm. Chỉ còn thiếu 2 điểm nữa, Nelly sẽ có tên trong Hall of Fame LPGA, và việc này rất có thể trong mùa giải này cô sẽ hoàn thành mục tiêu.

Ngoài ra, với chiếc cúp tại US Women's Open, Nelly Korda cũng trở thành nữ golfer Mỹ trẻ nhất kể từ Mickey Wright sở hữu 4 danh hiệu major. Cô tiến rất gần tới Career Grand Slam khi chỉ còn thiếu chức vô địch tại Evian Championship, hoặc Women's British Open, là hoàn thành Grand Slam sự nghiệp.

Rất có thể trong phần còn lại của mùa giải năm nay, nữ golfer số 1 thế giới xinh đẹp sẽ hoàn thành mục tiêu kép khi vừa hoàn thành Grand Slam sự nghiệp, đồng thời có tên trong đại sảnh danh vọng LPGA.