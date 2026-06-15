Quyết Chiến và dàn cơ thủ bi-a VN đón tin vui trên bảng xếp hạng thế giới

🏆 Trận chung kết đỉnh cao, Cho Myung Woo tung series 20 điểm

Chức vô địch giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 kết thúc khuya ngày 14/6 đã thuộc về Cho Myung Woo. Trong trận chung kết, cơ thủ 27 tuổi người Hàn Quốc đang xếp hạng 1 thế giới đã đối đầu với siêu sao Dick Jaspers (Hà Lan).

Cho Myung Woo vô địch sau trận chung kết đỉnh cao

Bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới mới

Đây xứng đáng là trận chung kết đỉnh cao khi Dick Jaspers bằng những pha ra cơ chuẩn xác liên tiếp đã dẫn đến 21-8. Nhưng ngay lúc này, Cho Myung Woo tung một series 20 điểm để dẫn ngược lại 28-20 sau hiệp 1.

Đầu hiệp 2, sau khi Dick Jaspers có đường cơ 6 điểm thì Cho Myung Woo tung ra tiếp cú đánh 8 điểm để nâng cách biệt lên 37-27. Khi đang bị dẫn 39-48, Dick Jaspers tung liền 2 series để san hòa cách biệt 49-49. Tuy nhiên, siêu sao người Hà Lan lại đánh hụt ở điểm số quyết định. Tận dụng cơ hội này, Cho Myung Woo ghi thêm 1 điểm, kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 50-49 sau 21 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch.

⭐ Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Thanh Lực đón tin vui trên BXH thế giới

Ngay sau khi Ankara World Cup 2026 kết thúc, Hiệp hội carom 3 băng thế giới (UMB) đã lập tức cập nhật bảng xếp hạng (BXH) thế giới mới.

Bao Phương Vinh giành hạng Ba chung cuộc

Đáng chú ý, với việc giành hạng Ba tại giải đấu này, Bao Phương Vinh tăng 2 bậc lên hạng 16 thế giới với tổng 181 điểm. Xếp liền phía trên là Chiêm Hồng Thái (hạng 15) với tổng 183 điểm, người đã phải tụt 3 bậc sau khi sớm dừng bước từ vòng bảng.

Trần Thanh Lực hiện là cơ thủ carom 3 băng Việt Nam có thứ hạng tốt nhất thế giới với vị trí thứ 8 (tổng 264 điểm), tăng 1 bậc nhờ thành tích lọt vào tứ kết. Trong khi đó với thành tích lọt vào top 16 của giải, Quyết Chiến cũng tăng 1 bậc lên hạng 12 với 202 điểm.

Quyết Chiến (ảnh), Thanh Lực tăng 1 bậc

Với chức vô địch, Cho Myung Voo vẫn thống trị ở ngôi đầu BXH thế giới với tổng 454 điểm, tạo khoảng cách lên đến 130 điểm so với Dick Jaspers (324 điểm). Siêu sao người Hà Lan với ngôi á quân đã tăng 4 bậc từ hạng 6 lên hạng 2 thế giới và có cùng điểm tổng với người xếp thứ 3 là Eddy Merckx. Điều này cũng đẩy Marco Zanetti và Frederic Caudron giảm 1 bậc, lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5.

Chặng World Cup tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 12-18/7 tại Bồ Đào Nha.