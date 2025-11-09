Đua xe F1, Sao Paulo GP: Ngày thứ 7 hoàn hảo của Norris tại Interlagos

Dự báo thời tiết cho thấy một ngày đua thứ hai khắc nghiệt. Cơn mưa đã sớm ngừng rơi để nhường đường cho màn chạy nước rút tại Interlagos này. Tsunoda và Sainz đều phải xuất phát từ đường pit, với những thay đổi thiết lập sau phiên phân hạng.

Đường đua vẫn còn ở trạng thái ẩm, nhưng với khả năng mưa thấp trong cuộc đua, các đội đều lựa chọn những bộ lốp trơn. Lốp Medium vẫn là lựa chọn chung. Nhưng lần này, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar, và Albon tìm kiếm cơ hội bứt phá với bộ lốp C4.

Norris thành công có xuất phát tốt và bảo toàn lợi thế trước Antonelli. Verstappen vươn lên vị trí thứ 5, trong khi Alonso chịu áp lực từ Leclerc phía sau, với Hamilton vươn lên tới vị trí thứ 8, tận dụng khoảng trống tại góc cua đầu tiên. Ở phía sau, Bearman và Lawson có va chạm tại góc cua thứ 4.

Piastri rời khỏi cuộc đua sau tai nạn tại góc cua thứ 3

Lawson đã bị phạt sau vụ va chạm đó. Bearman cũng phải nhận án phạt, khi mà tay đua Haas đã có tình huống phòng thủ gây nguy hiểm trên đoạn thẳng tiến tới góc cua thứ 4. Vòng 6, biến cố xảy ra, tai nạn liên hoàn bắt đầu với Piastri lỡ bước tại góc cua thứ 3, và cùng với đó là Hülkenberg, Colapinto đều mất lái tương tự.

Tay đua Kick Sauber đưa được chiếc xe trở lại đường pit, và có thể được sửa chữa khi lá cờ đỏ được phất lên. Những tay đua còn lại đều đã thay lốp trong quãng nghỉ. Với hai chiếc xe được thu hồi, và rào chắn được sửa lại, Safety Car dẫn đoàn đua lăn bánh trở lại và tiếp tục cuộc đua.

Norris kiểm soát thế trận tốt và an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Antonelli. Verstappen phòng thủ vững chãi trước Alonso, với hai tay đua Ferrari áp sát phía sau. Về phía McLaren, Norris có dấu hiệu gặp khó khăn với bộ lốp C4, và Antonelli dần rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc xe.

Chiếc xe chịu tác động 57G trong vụ tai nạn tốc độ cao

Vòng 22, Leclerc vượt qua Alonso cho vị trí thứ 5. Ở phía sau, Gasly vượt qua Stroll cho vị trí ghi điểm cuối cùng. Sự cố cuối cùng ập tới trong vòng cuối cùng, khi Bortoleto mất lái trên đoạn thẳng chính, và có va chạm tốc độ cao với rào chắn. Tay đua người Brazil an toàn rời khỏi chiếc xe sau đó.

Norris phòng thủ thành công, và cán đích dưới lá cờ vàng, nhận chiến thắng Sprint cùng với 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Antonelli cán đích thứ 2 chung cuộc, với Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton, và Gasly ghi điểm trong top 8.

Top 8 tại Sprint

Các đội có thêm thời gian sửa chữa sau cuộc đua đầy biến cố, khi phiên phân hạng được hoãn lại 5 phút. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề khiến chiếc xe của Bortoleto không được sửa chữa kịp thời, và tay đua người Brazil chỉ có thể theo dõi từ phía trong đường pit.

Piastri mắc lỗi ngay trong lượt chạy đầu tiên, tuy nhiên, đó chi là bộ lốp C4 cũ. Tay đua McLaren trở lại và vươn lên vị trí thứ 2, trong khi Bearman tạm dẫn đầu với thời gian 1 phút 09,891 giây. Verstappen bất ngờ nằm ngoài top 15, cùng với Colapinto, Ocon, Tsunoda, và Bortoleto.

Norris trở lại vị trí dẫn đầu, với Gasly xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2. Tuy nhiên, ở phía sau, Verstappen không thể cải thiện, và bị loại tại vị trí thứ 16, cùng với Ocon, Colapint, Tsunoda, và Bortoleto.

Lần đầu tiên Verstappen bị loại khỏi Q1 sau 4 năm

Q2 trở lại và với Red Bull hoàn toàn bị loại trong cuộc phân hạng. Bearman một lần nữa dẫn đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 09,755 giây, dẫn trước Antonelli và Piastri. Lần này, Gasly, Stroll, Leclerc, Hülkenberg, Sainz nằm ngoài top 10 sau lượt chạy đầu tiên.

Norris trở lại vị trí dẫn đầu với thành tích 1 phút 09,616 giây. Hai tay đua Mercedes không kịp bắt đầu lượt chạy cuối cùng, nhưng họ an toàn tiến vào tại vị trí thứ 3 và thứ 7. Hamilton không thể cải thiện, và rơi xuống vị trí thứ 13. Với Gasly cán đích và vươn lên vị trí thứ 5, Alonso, Albon, cùng với Stroll, Sainz đều bị loại tại Q2.

Bearman thể hiện xuất sắc trong phiên phân hạng

Cuộc đấu giành pole nổ ra giữa McLaren, Mercedes, Racing Bulls, cùng với Leclerc, và nhân tố bí ẩn tới từ Haas. Piastri có được lợi thế dẫn trước sau lượt chạy đầu tiên. Leclerc bám sát với cách biệt chỉ 0,002 giây. Norris mắc lỗi tại góc cua đầu tiên, cán đích với cách biệt 0,651 giây so với vị trí dẫn đầu.

Bearman không thể tái hiện màn thể hiện xuất sắc trước đó, và không thể cải thiện trong cơ hội cuối cùng này. Norris hoàn hảo trở lại, vươn lên vị trí dẫn đầu với thời gian 1 phút 09,511 giây. Antonelli tiếp tục đồng hành với tay đua McLaren tại hàng xuất phát đầu tiên với vị trí thứ 2 chung cuộc.

Leclerc vươn lên vị trí thứ 3, vượt qua Piastri tại vị trí thứ 4. Russell ngăn cách hai tay đua Racing Bulls tại vị trí thứ 7. Và cuối cùng là Beaman, Gasly, Hülkenberg trong top 10.

Thứ tự xuất phát cho cuộc đua

Cuộc đua vô địch đã hoàn toàn đảo chiều. Và tuy Norris không thể trở thành nhà vô địch ngay trong tuần này, chiến thắng tại Interlagos sẽ là một lợi thế lớn để bước vào triple-header cuối cùng của mùa giải. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 00h00 rạng sáng ngày 10 tháng 11.