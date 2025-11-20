Đua xe F1, Las Vegas GP: Chiến thắng cho McLaren hay có “phép màu” dưới màn đêm tại The Strip?

Sau khi Monaco GP thay đổi truyền thống bắt đầu từ ngày thứ 5 và nghỉ thứ 6, Las Vegas GP là chặng đua duy nhất có lịch thi đấu đặc biệt. Các lượt chạy tại đây diễn ra sớm hơn một ngày so với thông lệ, và đều diễn ra vào ban đêm dưới ánh đèn rực rỡ.

Las Vegas GP là cuộc đua duy nhất diễn ra vào tối thứ 7

Hai phiên thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Năm, FP3 và vòng phân hạng diễn ra vào thứ Sáu, trong khi cuộc đua chính được tổ chức vào tối thứ Bảy. Ngoài ra, tất cả các phiên chạy đều bắt đầu sớm hơn hai tiếng so với năm ngoái. Sự kiện tại Nevada đã mang đến những cuộc đua hấp dẫn với nhiều pha vượt nhờ cấu trúc đường đua có đoạn thẳng dài 1,9km chạy dọc theo đại lộ nổi tiếng The Strip.

Để tôn vinh nét đặc trưng của chặng đua này, mũ Podium Pirelli sẽ có màu vàng gold chủ đạo và xanh: vàng tượng trưng cho ánh đèn rực rỡ của The Strip, còn xanh gợi sự mát lạnh của đường đua đêm. Đây là phiên bản đặc biệt do Pirelli Design kết hợp cùng nhà thiết kế Denis Dekovic thực hiện.

Các loại lốp

Năm thứ ba liên tiếp, Pirelli mang đến ba loại lốp C3, C4 và C5 cho đường đua Las Vegas. Một trong những thử thách lớn nhất sẽ là kiểm soát nhiệt độ lốp, đặc biệt trong vòng phân hạng. Việc các phiên chạy diễn ra sớm hơn trong năm nay sẽ giúp các tay đua phần nào dễ dàng hơn, bởi điều kiện thời tiết sẽ bớt lạnh hơn, hỗ trợ quá trình làm nóng lốp.

Các loại lốp trơn được sử dụng

Tuy nhiên, vòng chuẩn bị trước vòng chạy tính thời gian vẫn đóng vai trò tối quan trọng để đưa lốp vào khung nhiệt tối ưu. Ngoài ra, lốp năm nay có đặc tính cơ học được cải thiện, giúp giảm mức độ xuống cấp, vốn đặc biệt rõ trên lốp Medium vào năm ngoái.

Quyết định không mang bộ ba lốp mềm nhất đến Las Vegas xuất phát từ nguy cơ graining, đặc biệt phổ biến từ lần tổ chức đầu tiên, điều có thể khiến lốp mềm nhất mất hiệu suất quá nhanh.

Năm 2024

16/20 tay đua chọn xuất phát bằng lốp Medium. Fernando Alonso chọn lốp Soft, trong khi Sergio Perez, Valtteri Bottas và Franco Colapinto (xuất phát từ pit-lane) chọn lốp Hard.

Với việc hầu hết các tay đua đều giữ lại hai bộ lốp cứng hơn, chiến lược hai lần dừng pit trở thành lựa chọn tối ưu, cho phép họ đẩy lốp đến giới hạn thay vì phải dè chừng. Mức độ xuống cấp và mài mòn đều rất thấp, trong khi hiện tượng graining xuất hiện chủ yếu ở lốp Medium trong stint đầu.

Verstappen giành chức VĐTG thứ 4 tại Vegas cách đây 12 tháng

Đường đua

Chặng đua gồm 50 vòng trên đường đua phố Las Vegas, gồm 17 góc cua, nổi bật với tốc độ cao và đòi hỏi kỹ thuật. Với chiều dài 6,201 km, đây là đường đua dài thứ hai mùa giải sau Spa, và là một trong những đường đua nhanh nhất xét về tốc độ trung bình.

Năm 2024, Alex Albon (Williams) đạt tốc độ cao nhất mùa giải – 368 km/h – trên đoạn thẳng giữa cua 12 và 14. Tại cua 14, các tay đua phải phanh gấp mạnh, tạo nên một trong những cơ hội vượt tốt nhất trên đường đua.

Gần 80% thời gian một vòng đua là chạy hết ga, xe đi ngang qua các địa danh nổi tiếng như khách sạn Venetian và Caesars Palace, nơi từng tổ chức hai chặng Las Vegas GP đầu tiên.

Khác với đường đua tạm bợ trong bãi đỗ xe năm 1981–1982, ngày nay đường đua chạy qua các tuyến phố chính, với nhiều vết dầu trên đường (do giao thông hàng ngày), khiến độ bám thấp hơn nhưng đường đua sẽ cải thiện đáng kể qua từng phiên chạy.

Từ khóa: chiến lược khả thi

Chiến thuật 2 pit-stop được tin dùng trong cuộc đua năm ngoái

Ở Las Vegas, bạn cần may mắn để thắng ở sòng bạc, nhưng trong Formula 1, may mắn là không đủ. Chiến thắng dựa trên dữ liệu, mô phỏng và phân tích chuyên sâu – từ đó mới tìm ra nước đi đúng đắn.

Trước mỗi chặng, Pirelli cung cấp cho các đội kịch bản chiến lược tối ưu nhất về mặt lý thuyết, dựa trên các loại lốp cho chặng đua đó. Những tính toán này đã xét đến hàng loạt yếu tố liên quan đến lốp.

Phương pháp của Pirelli khác với của các đội, dù mục tiêu đều giống nhau. Dữ liệu được xử lý qua phần mềm độc quyền nhằm xác định chiến lược nhanh nhất cho một chiếc xe hoàn thành cuộc đua trong thời gian ngắn nhất.

Các yếu tố phân tích bao gồm:

Sự khác biệt hiệu suất giữa các loại lốp

Dữ liệu lịch sử về mức độ xuống cấp từ các năm trước

Dữ liệu từ các chặng đã sử dụng bộ lốp tương tự trong mùa giải

Performance life – “tuổi thọ” tối đa lốp duy trì hiệu suất trước khi cần thay mới

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Kết hợp cùng biến số nhiên liệu, có thể xác định khung thời gian vào pit tối ưu cho từng loại lốp. Một yếu tố rất quan trọng là thời gian vào pit, tính từ lúc xe đi vào pitlane, thay lốp và quay trở lại đường đua, vốn thay đổi tùy theo từng trường đua.

Trong khi đó, các đội đua – với lượng dữ liệu lớn hơn từ chính chiếc xe của mình – thường sử dụng phương pháp Monte Carlo, bao gồm cả yếu tố ngẫu nhiên như:

Mức “giao thông” trên đường đua

Khả năng xuất hiện xe an toàn (Safety Car)

Mức độ dễ vượt ở từng chặng, đặc biệt tại các khu vực DRS

Góc thống kê

Đây là lần thứ ba chặng đua Las Vegas Grand Prix được tổ chức tại The Strip, và lần thứ năm “thủ phủ giải trí” đăng cai một chặng đua F1.

Năm 1981–1982, chặng được tổ chức tại bãi đỗ xe khách sạn Caesars Palace

Chặng Las Vegas đầu tiên năm 2023 với Max Verstappen là người chiến thắng

Năm 2024, George Russell giành chiến thắng từ vị trí xuất phát đầu tiên

Hãy đón xem chặng đua Las Vegas GP 2025 với lịch trình như sau (theo giờ Việt Nam):

FP1: 07h30 thứ 6, ngày 21/11

FP2: 11h00 thứ 6, ngày 21/11

FP3: 07h30 thứ 7, ngày 22/11

Phân hạng: 11h00 thứ 7, ngày 22/11

Cuộc đua chính: 11h00 Chủ nhật, ngày 23/11