Huyền thoại tốc độ Schumacher sống bí ẩn suốt 12 năm, con gái hé lộ bức ảnh hiếm

Ngày 3/1 đánh dấu thời điểm huyền thoại F1 Michael Schumacher tròn 57 tuổi. Con gái của ông đã gửi lời tri ân đầy cảm xúc tới bố của mình trên mạng xã hội.

Cụ thể, Gina-Maria chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của cô với người bố Michael Schumacher, người mẹ Corinna và em trai Mick Schumacher. Cô viết thêm dòng trạng thái: "Gia đình luôn là số một. Chúc mừng sinh nhật bố". Gina-Maria cũng chia sẻ bài đăng này lên story của trang Instagram cá nhân, kèm theo biểu tượng "trái tim".

Gina-Maria chia sẻ hình ảnh gia đình nhân dịp sinh nhật của Michael Schumacher

Kể từ sau vụ tai nạn trượt tuyết cách đây 12 năm, huyền thoại Michael Schumacher không còn xuất hiện trước công chúng. Kể từ khi xuất viện vào tháng 9/2014 khi được đưa ra khỏi tình trạng hôn mê nhân tạo, sức khỏe của Michael Schumacher luôn được giữ kín với hàng triệu người hâm mộ. Gia đình ông duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc bảo vệ sự riêng tư.

Thông tin về quá trình hồi phục hàng ngày của ông rất hạn chế. Trong khi đó, 2 người con của ông thường công khai trên mạng xã hội để thể hiện rằng bố của mình luôn hiện hữu trong suy nghĩ của họ.

Bài đăng của Gina-Maria được chia sẻ chỉ vài ngày sau khi một người bạn thân từ thời còn theo đuổi F1 của Schumacher tiết lộ thêm về quy định dành cho khách thăm viếng trong nhằm bảo vệ tối đa sự riêng tư. Trong đó, gia đình Schumacher giới hạn số lượng người thăm, ngoài ra mọi người không được sử dụng các thiết bị để ghi hình.

Người vợ Corinna cùng gia đình phải duy trì các quy định nghiêm ngặt giữa bối cảnh nhiều nỗ lực rò rỉ hình ảnh của Schumacher xuất phát từ nhân viên y tế hoặc người giúp việc. Thậm chí gia đình Schumacher từng là nạn nhân của vụ tống tiền đe dọa công khai chi tiết sức khỏe ông vào năm 2025.

3 người đàn ông, trong đó có vệ sĩ cũ của Schumacher, đã bị xét xử vì đánh cắp ổ cứng chứa ảnh riêng tư, video và hồ sơ y tế từ máy tính.

Về phần Gina-Maria, cô hiện đã 28 tuổi. Con gái của Schumacher chủ yếu sinh sống tại Mỹ, nơi cô thi đấu và nhân giống ngựa tại trang trại gia đình ở Gordonville, Texas.