Nóng nhất thể thao sáng 11/12: Vụ doping của Sinner còn nhiều mập mờ

Sabalenka nói vụ doping vẫn chưa rõ ràng

Trong một cuộc đối thoại với Piers Morgan, Aryna Sabalenka cho rằng vụ doping của Jannik Sinner vẫn nhiều tình tiết chưa rõ ràng và cô không phán xét tay vợt người Italia dựa trên án phạt. “Tôi có thể ăn gì đó ở nhà hàng và cũng bị dương tính với doping. Trường hợp của Sinner, tôi đã đọc về nó và cảm thấy vẫn có nhiều điều mù mờ và không thực sự làm rõ Sinner có cố ý hay không”, cô nói.

Lando Norris chưa được nhận cúp vô địch F1

Dù đã vô địch F1 cuối tuần qua nhưng tay đua Lando Norris chưa thể nhận cúp vô địch FIA (hiệp hội xe hơi quốc tế) chưa tổ chức lễ trao chính thức. Norris sẽ phải chờ đến buổi gala cuối năm của FIA, khi đó FIA không chỉ trao cúp cho Norris mà tất cả các tay đua vô địch tại các giải đua xe chính thức của FIA.

Lando Norris

Naomi Osaka sẽ đấu Raducanu đầu năm 2026

Kết quả xếp bảng của giải United Cup 2026 đã xác định ĐT Anh và Nhật Bản cùng nằm ở bảng E. Do đó Emma Raducanu sẽ có cuộc đối đầu với Naomi Osaka ở giải này, dự kiến vào ngày 4/1. Osaka đã đánh bại Raducanu ở lần gặp gần nhất hồi tháng 7 vừa qua tại Citi Open.

Chủ tịch WBC ủng hộ Usyk đấu Wilder

Mauricio Sulaiman, chủ tịch của WBC, đã bày tỏ sự ủng hộ cho một trận đấu giữa Oleksandr Usyk và Deontay Wilder. “Usyk đã đề đạt với chúng tôi rằng anh ấy muốn bảo vệ đai hạng nặng của mình, do đó chúng tôi đã đề cập đến những tay đấm Usyk muốn đụng độ và Wilder là một trong số đó. Wilder là nhà cựu vô địch WBC với 10 lần bảo vệ đai trong 5 năm, sẽ là tuyệt vời nếu Usyk và Wilder đối dầu nhau”, ông nói.