SAO tốc độ Thái Lan cặp kè nữ golfer xinh nhất Trung Quốc, cặp đôi đình đám châu Á

Alexander Albon: Niềm tự hào tốc độ của Thái Lan

Alexander Albon sinh năm 1996 tại London, mang hai dòng máu Thái Lan - Anh, hiện là tay đua số một của Thái Lan trong lịch sử giải đua F1 (Công thức 1). Anh bước vào F1 năm 2019 và nhanh chóng khẳng định tài năng nhờ phong cách lái xe mượt mà, khả năng giữ lốp và chiến thuật ổn định.

Alexander Albon (bên phải) và Muni He (bên trái)

Sau quãng thời gian khoác áo Red Bull Racing, Albon gia nhập Williams Racing và trở thành thủ lĩnh thực sự của đội đua đang trong giai đoạn tái thiết. Mùa giải 2025, anh cán đích thứ 8 chung cuộc với 73 điểm, thành tích tốt nhất sự nghiệp, giúp Williams trở lại nhóm cạnh tranh ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Không chỉ nổi tiếng trên đường đua, Albon còn là ngôi sao mạng xã hội của Thái Lan, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp Đông Nam Á.

Muni He: “Thư Kỳ” của làng golf Trung Quốc

Muni He, sinh năm 1999, là golfer chuyên nghiệp người Trung Quốc, gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú và thần thái sang trọng, được truyền thông châu Á ví như “Thư Kỳ của làng golf” (Thư Kỳ có thần thái, nhan sắc gợi cảm, là một trong những minh tinh hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc).

Cô chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2015 và hiện góp mặt ở LPGA Tour, hệ thống giải golf nữ hàng đầu thế giới. Dù thứ hạng hiện tại mới dừng ở vị trí 363 thế giới, Muni vẫn được đánh giá là tay golf có tiềm năng phát triển mạnh nhờ kỹ thuật đánh ổn định và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Ngoài sân cỏ, Muni là gương mặt có sức hút lớn trên mạng xã hội với hình ảnh tập luyện, thi đấu và phong cách sống khỏe khoắn, hiện đại, yếu tố giúp cô trở thành hình mẫu của thế hệ nữ golfer trẻ tại Trung Quốc.

