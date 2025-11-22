Đua xe F1, thử nghiệm Las Vegas GP: Cơ hội chia đều cho các đội đua

FP1: Leclerc dẫn trước Albon và Tsunoda trong phiên chạy mở màn tại Las Vegas

Leclerc lập thành tích 1 phút 34,802 giây, nhanh hơn 0,166 giây so với Albon, còn Tsunoda kém chưa đến 0,3 giây, trong một phiên chạy mà hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Lando Norris và Oscar Piastri không xuất hiện trong nhóm dẫn đầu.

Vegas sẵn sàng chào đón 20 chiếc xe F1

Cả 20 tay đua đều rời pit trong 10 phút đầu, với thời tiết lạnh và mặt đường khô nhưng “bám bụi”, khiến phiên chạy trở nên đầy thử thách ngay từ đầu. Những pha trượt xe nhẹ của Lewis Hamilton và Ollie Bearman gây chú ý sớm, trong khi Norris và Pierre Gasly có những khoảnh khắc chạy ra ngoài đường đua ở cua 7 và 12.

Leclerc và Max Verstappen nhanh chóng là những người thiết lập cột mốc P1. Tay đua Ferrari là người đầu tiên xuống dưới mốc 1 phút 36 giây với vòng chạy 1:35,954 trên lốp Medium sau 20 phút, trước khi Verstappen cải thiện hơn đôi chút.

Các đội sau đó chuyển sang lốp Soft ở giai đoạn 2 của phiên chạy, Hamilton là người đầu tiên trong nhóm đầu sử dụng lốp Soft, ghi thành tích 1:35,561 nhưng nhanh chóng để Leclerc vượt qua. Verstappen tái chiếm ngôi đầu bằng vòng chạy 1:35,109, nhanh hơn đúng 0,004 giây so với thành tích mới nhất của tay đua Ferrari, trước khi Tsunoda bất ngờ vươn lên dẫn đầu khi FP1 còn 15 phút.

Các tay đua tìm “giới hạn’ tại Vegas

Norris, sau pha chạm nhẹ tường chắn khi thoát cua số 9, tiếp tục cua rộng hai lần liên tiếp ở cua 12, cho thấy tay đua đang dẫn đầu BXH cá nhân gặp khó khăn để kiểm soát tốc độ.

Leclerc sau đó trở thành người đầu tiên phá mốc 1 phút 35 giây, đạt thành tích 1:34,802, và giữ vững vị trí số 1 khi kết thúc phiên. Albon đứng thứ hai dù phanh khóa bánh rất mạnh ở cua 12 cuối phiên.

Tsunoda bất ngờ đứng trên Verstappen dù khoảng cách chưa đến một phần mười giây, trong khi Carlos Sainz (Williams) xếp trên bộ đôi McLaren Norris – Piastri; Isack Hadjar (Racing Bulls) xen giữa hai đối thủ tranh chức vô địch.

George Russell, người chiến thắng tại Las Vegas năm ngoái, đứng thứ 9 trước đồng đội Mercedes Kimi Antonelli, còn Hamilton xếp thứ 11, kém Leclerc 0,7 giây.

Leclerc dẫn đầu lượt chạy FP1

Trong nhóm sau, Gasly (Alpine) đứng trên bộ đôi Racing Bulls Liam Lawson và Hadjar, cùng hai tay đua Aston Martin: Alonso và Stroll. Nhóm cuối gồm Bearman và Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), và Franco Colapinto (Alpine), trong một phiên FP1 không bị gián đoạn bởi cờ đỏ.

FP2: Norris dẫn đầu, Leclerc vào top 3 dù gặp vấn đề kỹ thuật

Norris – người hiện đang có lợi thế 24 điểm trước đồng đội McLaren Piastri – đạt thành tích 1:33,602, dẫn đầu lượt chạy FP2 bị gián đoạn bởi hai lần cờ đỏ do đường đua cần được bảo trì.

Một cơn mưa nhỏ khiến mặt đường hơi ẩm giữa hai phiên chạy, khiến các đội dè chừng không cho xe ra khỏi pit ngay. Vì vậy đến phút thứ 5 mới có tay đua đầu tiên xuất hiện.

Dù dùng lốp trơn, nhiệt độ thấp và độ ẩm khiến điều kiện bám đường rất khó khăn. Bearman báo cáo qua radio về mặt đường trơn, và thời gian vòng chạy chậm hơn nhiều so với FP1.

Thời gian bắt đầu cải thiện khi Hamilton có vòng chạy 1:35,338 sau phút thứ 15 để tạm dẫn đầu, dù suýt va chạm với Hulkenberg ở đoạn thẳng sau khi vào cua 14.

Chiếc xe của Leclerc gặp vấn đề ở cuối FP2

Sau FP1 khá yên ắng, bộ đôi của McLaren Norris – Piastri bắt đầu cho thấy sức mạnh, cả hai đều leo lên dẫn đầu trước khi Russell có thành tích 1:34,430 trên lốp Medium – vòng nhanh nhất trong ngày ở thời điểm đó.

Norris trở thành người đầu tiên phá mốc 1 phút 34 giây với 1:33,943 giây, nhưng sau đó phanh khóa bánh và cua rộng ở cua 14. Thành tích của anh bị Leclerc vượt qua với kết quả 1:33,763s ngay trước khi đồng hồ điểm phút 30.

Các đội nhanh chóng chuyển sang mô phỏng vòng phân hạng với lốp Soft: Antonelli lên dẫn đầu trước, rồi Norris giành lại P1 với 1:33,602 giây trước khi cờ đỏ xuất hiện khi FP2 còn hơn 20 phút.

Sau khi FIA kiểm tra đường đua, cờ xanh trở lại khi thời gian còn hơn 5 phút, khiến pitlane trở nên ‘hỗn loạn’ khi các tay đua tranh thủ hoàn thành nốt chương trình chạy của mình.

FP2 không trọn vẹn với 2 lần cờ đỏ xuất hiện

Nhưng kịch tính phút chót xảy ra với Leclerc: Ferrari yêu cầu anh không sang số vì lỗi hộp số, và anh buộc phải dừng xe bên lề. Cờ đỏ thứ hai xuất hiện và phiên chạy buộc phải kết thúc sớm.

Kết quả cuối cùng: Norris dẫn đầu, hơn Antonelli 0,029 giây, Leclerc đứng thứ ba với lốp Medium, theo sau là Hulkenberg và hai tay đua Racing Bulls Lawson – Hadjar (cả ba chạy được lốp Soft). Russell, Alex Albon, Verstappen và Hamilton hoàn tất top 10, với Albon là người duy nhất thiết lập thời gian bằng lốp Soft trong nhóm này.

Stroll, Gasly và Sainz xếp trên Piastri – người chỉ đứng thứ 14 và không kịp chạy tính giờ bằng lốp Soft do gián đoạn cờ đỏ. Phần còn lại lần lượt là Tsunoda, Colapinto, Bearman, Alonso, Ocon và Bortoleto.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên tại Las Vegas GP 2025:

FP1

FP2