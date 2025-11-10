Đua xe F1, Sao Paulo GP: Norris chiến thắng cuộc đua đầy biến động

Sau ngày đua thứ hai đầy khó khăn, với độ bám “mất tích”, Red Bull đã thay số lượng lớn bộ phận trên chiếc xe của Verstappen, trong đó bao gồm động cơ mới, và một số bộ phận vượt mức giới hạn quy định. Vì vậy, nhà đương kim vô địch sẽ phải xuất phát từ đường pit. Cùng với đó, Ocon sẽ nối đuôi Verstappen, khi tay đua Haas cũng đã thay bộ phận mới sau phiên phân hạng.

Cơn mưa rơi xuống và nhanh chóng rời đi trước thời điểm xuất phát. Vì vậy, cả ba bộ lốp trơn đều xuất hiện, với Norris trong bộ lốp C3, Antonelli trong bộ lốp C4, Verstappen trong bộ lốp C2.

Bortoleto rời khỏi cuộc đua sau cuộc cạnh tranh vòng 1

Norris một lần nữa có xuất phát tốt trước Antonelli, trong khi Piastri lại chịu áp lực và phải phòng thủ trước Hadjar. Ở phía sau, Hamilton có va chạm với Sainz trong khi tìm kiếm khoảng trống tại góc cua đầu tiên, rơi xuống vị trí thứ 18. Tay đua Ferrari tiếp tục có va chạm với Colapinto trên đoạn thẳng chính, và làm gãy cánh gió trước của chiếc SF-25.

Bortoleto có va chạm với rào chắn khi cạnh tranh với Stroll tại góc cua thứ 10. Tay đua Brazil tiếp tục phải rời khỏi chặng đua trên sân nhà. Safety Car đã được triển khai để thu hồi chiếc Kick Sauber khỏi đường đua. Hamilton phải trở về pit và thay cánh gió mới. Tuy nhiên, thiệt hại tới sàn xe đã ảnh hưởng lớn tới hiệu suất của chiếc xe. Tsunoda cũng loại bỏ bộ lốp Hard, chuyển sang bộ lốp C3.

Ferrari gặp “vận đen” trong cuộc đua chính

Vòng 6, Norris trở lại dẫn đầu cuộc đua. Antonelli ngay lập tức chịu áp lực từ Leclerc và Piastri. Tuy nhiên, tay đua McLaren đã khóa bánh tại góc cua thứ nhất, gây ra tai nạn liên hoàn với Antonelli và Leclerc. Tay đua Ferrari đã mất một chiếc lốp, dừng lại phía sau góc cua thứ 4 và rời khỏi cuộc đua một cách đáng tiếc.

Virtual Safety Car được triển khai, và Verstappen vào pit từ vị trí thứ 13, với bộ lốp thủng, và chuyển sang bộ lốp Medium mới. Nhờ “quãng nghỉ” này, ban trọng tài có thời gian làm việc. Tsunoda phản nhận án phạt 10 giây so có va chạm với Stroll. Piastri cũng nhận án phạt 10 giây sau tình huống tại góc cua đầu tiên.

Vòng 9, trạng thái cờ xanh trở lại, và Piastri áp sát Norris, nhưng không có khoảng trống để vượt lên. Russell hội ngộ với đồng đội sau khi vượt qua Hadjar cho vị trí thứ 4. Ở phía sau, Verstappen có cuộc dạo chơi, và đã trở lại top 10 tại vòng 18, với những lượt pit đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Bearman hoàn tất cuối tuần xuất sắc tại vị trí thứ 6

Vòng 22, Antonelli vào pit, và trở lại vị trí thứ 11 với bộ lốp Soft. Hamilton nhận án phạt 5 giây sau tình huống va chạm với Colapinto. Trong khi đó, Tsunoda tiếp tục phải nhận án phạt do đội kĩ thuật đã vi phạm khi thực hiện án.

Vòng 31, Norris vào pit, trở lại vị trí thứ 4 phía sau Verstappen. Với lợi thế lốp, tay đua McLaren băng qua trên đoạn thẳng chính, và vươn lên vị trí thứ 3. Vòng 35, Verstappen tiếp tục chuyển sang bộ lốp Medium mới, và trở lại vị trí thứ 11. Vòng 39, Piastri thực hiện án phạt, và trở lại vị trí thứ 8 phía sau Lawson. Sau khi thực hiện án phạt, Hamilton trở về đường pit, và rời khỏi cuộc đua, khép lại một cuối tuần đáng quên cho Ferrari.

Vòng 43, Bearman chuyển sang bộ lốp Medium mới hơn. Tuy nhiên, sự cố dừng pit đã khiến chiến thuật undercut của họ bị ảnh hưởng. Mercedes có thời gian phản ứng, và lần lượt đưa tay đua của họ vào thay lốp trong các vòng 48, 49.

Vòng 51, Verstappen dẫn đầu đoàn đua khi Norris chuyển sang bộ lốp C3, cũng như Piastri một vòng kế tiếp. Tay đua Red Bull không mạo hiểm, và chuyển sang bộ lốp Soft mới sau đó, bắt đầu cuộc nước rút cuối cùng với khoảng cách 15 giây tới Norris, và 17 vòng đua còn lại.

Verstappen lội ngược dòng ngoạn mục và trở lại vị trí thứ 3

Vòng 63, Verstappen vượt qua Russell cho vị trí thứ 3, với khoảng cách 3 giây so với Antonelli phía trước. Piastri cũng đã theo kịp tay đua Mercedes tại vị trí thứ 4. Cuộc cạnh tranh căng thẳng kéo dài tới phút chót.

Norris hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu đó, băng qua vạch đích và giành chiến thắng chung cuộc. Hai tay đua Mercedes cầm cự tới cùng và bảo toàn vị trí thứ 2 và thứ 4. Verstappen đặt chân lên podium sau khi phải xuất phát từ đường pit. Piastri hạn chế “thiệt hại” với vị trí thứ 5 chung cuộc. Bearman xuất sắc cán đích thứ 6, dẫn trước hai tay đua Racing Bulls, cùng với Hülkenberg và Gasly ghi điểm trong top 10.

Bước vào triple-header cuối cùng, Norris dẫn đầu với lợi thế 24 điểm, trong khi Piastri “hoàn hảo” chưa trở lại cuộc chơi. Ba chặng đua, và một Sprint còn lại. Với 83 điểm còn lại giành cho người thắng cuộc, liệu ngôi vị dẫn đầu có được đổi chủ một lần nữa?

Kết quả Sao Paulo GP 2025

Đón xem triple-header cuối cùng khởi đầu với Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 21 tới ngày 23 tháng 11.