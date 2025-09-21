Kết quả đua xe F1, Azerbaijan GP: Verstappen về nhất, Norris lỡ cơ hội bám đuổi Piastri

Max Verstappen đã về nhất tại chặng đua Azerbaijan GP, nhưng điểm nhấn của cuộc đua này lại là Lando Norris bỏ lỡ cơ hội bám đuổi Oscar Piastri trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Từ trái sang: Russell - Verstappen - Sainz

Sau chiến thắng tại Monza cách đây không lâu, Verstappen thể hiện phong độ ấn tượng tại Azerbaijan khi anh dẫn đầu chặng từ đầu đến cuối và về đích với 14,6 giây nhiều hơn George Russell ở vị trí thứ 2, trong khi Carlos Sainz về thứ 3. Verstappen thậm chí đã bị sốt trong những ngày qua nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo trong cuộc đua này.

Nhưng Lando Norris thì không. Trong bối cảnh Piastri đã 2 lần đâm vào tường trong cuộc đua này, Norris có một màn thể hiện gây nhiều thất vọng khi chỉ về đích thứ 7, qua đó bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thu hẹp cách biệt điểm với Piastri.

Norris đã gặp nạn cuộc đua giành pole khiến anh chỉ về thứ 7, và khi cuộc đua chính bắt đầu, Norris vẫn chỉ xếp hơn Piastri 2 bậc trước khi Piastri bắt đầu gặp tai nạn. Piastri rốt cuộc đã chẳng hoàn thành được đến 1 vòng đua, nhưng Norris bị nhóm 4 tay đua dẫn đầu dần bỏ xa tới hơn 20 giây.

Về đích trong top 5 có Kimi Antonelli của đội Mercedes và Liam Lawson của Racing Bulls. Yuki Tsunoda về trước Norris ở vị trí thứ 6 với chỉ 0,6 giây nhiều hơn. Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) và Isack Hadjar (Racing Bulls) hoàn tất top 10.