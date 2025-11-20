Alcaraz mất 232 tỷ đồng vì thua Sinner 3 trận chung kết lớn năm 2025

Mùa giải 2025 của Carlos Alcaraz khép lại với những cung bậc cảm xúc trái ngược, giữ vững vị trí số 1 thế giới nhưng "chịu thiệt hại tài chính" khổng lồ do thua Jannik Sinner đến ba trận quan trọng, ước tính 232 tỷ đồng (8,87 triệu USD). Dù “Carlitos” giành tổng cộng 8 danh hiệu ATP trong năm, những thất bại này khiến anh đánh rơi rất nhiều tiền.

Cuộc đua về tiền thưởng, danh hiệu giữa hai siêu sao quần vợt dự kiến còn nóng hơn trong năm 2026

🔥 Ba trận thua “đắt đỏ” của Alcaraz

Trong năm 2025, Alcaraz và Sinner tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh song mã trong làng quần vợt nam, chiếm lĩnh các giải lớn và liên tục so kè từng điểm số. Mặc dù Alcaraz thắng Sinner 4 lần trên 7 cuộc gặp trong các trận chung kết, chính ba thất bại lại khiến anh thiệt hại nặng nề về tiền thưởng:

Wimbledon 2025, Sinner vô địch, nhận 4,06 triệu USD, trong khi Alcaraz nhận 2,06 triệu USD, mất khoảng 2 triệu USD.

Six Kings Slam tại Riyadh, Sinner thắng với tổng tiền thưởng 6 triệu USD, Alcaraz chỉ nhận 1,5 triệu USD, mất thêm 4,5 triệu USD.

ATP Finals 2025 tại Turin: Alcaraz thua Sinner 7-6(4), 7-5, mất khoảng 2,36 triệu USD.

Tổng cộng, ba thất bại này khiến Alcaraz mất 8,87 triệu USD, nhưng vẫn giữ vững chiếc cúp ATP Year-End No.1 nhờ thành tích tốt cả mùa giải.

🎾 Turin, nơi Alcaraz "lép vế" trước Sinner

Trận chung kết ATP Finals tại Turin là minh chứng rõ rệt cho sức hấp dẫn của cặp đối thủ này. Sinner, với lợi thế sân nhà, chơi đầy bản lĩnh, giao bóng tốc độ lên tới 185-190 km/h, kiểm soát các pha bóng quan trọng. Alcaraz, dù gặp vấn đề với cơ đùi phải, vẫn cố gắng tìm cơ hội tấn công nhưng không thể vượt qua chiến thuật thông minh của đối thủ.

Thống kê cho thấy Alcaraz gặp khó khi trả giao bóng, chỉ thắng 26/44 điểm set 1 và 12/44 điểm trong các pha đối bóng, trong khi Sinner tận dụng tối đa các cơ hội trên sân cứng Turin.

💰 Tiền thưởng và danh hiệu: Ai nhỉnh hơn?

Dù thua về tiền thưởng, Alcaraz vẫn chiếm ưu thế về danh hiệu lớn. Năm 2025, anh giành 5 danh hiệu lớn: Roland Garros, US Open và ba giải Masters 1000 (Monte-Carlo, Cincinnati, Rome).

Trong khi đó, Sinner sở hữu 4 danh hiệu lớn gồm Australian Open, Wimbledon, Paris Masters 1000 và ATP Finals, nhưng tổng tiền thưởng nhỉnh hơn, khi có 19,1 triệu USD (khoảng 495 tỷ đồng) so với 18,8 triệu USD (khoảng 488 tỷ đồng) của Alcaraz.

Mùa giải 2025 khẳng định đây là kỷ nguyên song mã của Alcaraz và Sinner. Mỗi trận đối đầu không chỉ là cuộc đua danh hiệu mà còn là bài toán chiến thuật, tâm lý và thể lực. Alcaraz bỏ lỡ nhiều tiền, nhưng vẫn giữ vị trí số 1, Sinner thắng tiền, nhưng thua về số danh hiệu lớn.

Sau chung kết ATP Finals, Alcaraz bị chấn thương cơ đùi phải, buộc phải bỏ lỡ Davis Cup 2025. Như vậy, cả Alcaraz và Sinner đã khép lại các sự kiện quan trọng nhất năm 2025, họ sẽ có quãng nghỉ cần thiết trước khi hướng tới mùa giải 2026.