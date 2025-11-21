Dự đoán tỷ số vòng 12 Ngoại hạng Anh: Arsenal hạ Tottenham, MU nối dài mạch bất bại

Arsenal đại chiến Tottenham

Arsenal bước vào trận derby Bắc London với chuỗi bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 5 và hòa 1. Sau 11 vòng ở Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” dẫn đầu bảng với 8 chiến thắng, 2 hòa và chỉ mới nhận 1 thất bại, ghi 20 bàn và thủng lưới 5 lần. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta không chỉ tấn công hiệu quả, mà còn phòng ngự chắc chắn.

Arsenal có phong độ sân nhà ấn tượng và thành tích đối đầu gần đây vượt trội trước Tottenham

Trong khi đó, Tottenham có phong độ phập phù trong 6 trận gần nhất, thắng 2, hòa 2 và thua 2. “Gà trống” hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 thắng, 3 hòa, 3 thua, ghi 19 bàn và thủng lưới 10. Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng nhưng phòng ngự còn lộ điểm yếu.

Arsenal thắng đã thắng 4 trong 5 lần chạm trán Tottenham gần nhất, thể hiện sự áp đảo trong các trận derby Bắc London. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” thậm chí bất bại trong 14 trận gần nhất gặp kình địch cùng thành phố.

Phong độ sân nhà của Arsenal cũng rất ấn tượng, thắng 13/20 trận gần nhất và chỉ thua 2/40 trận Ngoại hạng Anh gần đây tại Emirates. Đáng chú ý, “Pháo thủ” giữ sạch lưới 8/12 trận sân nhà gần nhất. Ngay cả khi mất trung vệ trụ cột Gabriel vì chấn thương háng, sức mạnh chiều sâu vẫn giúp Arsenal được đánh giá cao hơn Tottenham. Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Arteta được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng.

Hai đối thủ bám đuổi Arsenal là Man City và Chelsea sẽ phải chơi trên sân khách ở vòng đấu này. Man City hành quân tới làm khách trên sân của Newcastle, còn Chelsea đến sân của Burnley ở trận đấu sớm. Cả hai ông lớn được dự đoán sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn dù không hề dễ dàng.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Liverpool có cơ hội tìm lại niềm vui sau trận thua đậm Man City 0-3 trước đợt “FIFA Days”. Lý do bởi đối thủ của họ chỉ là Nottingham Forest đang đứng áp chót với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 11 vòng. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Arne Slot cần một chiến thắng thuyết phục để “xốc lại tinh thần” cho mùa giải.

MU nối dài chuỗi bất bại

MU đang hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 5 trận bất bại, thắng 3 và hòa 2. Trên sân nhà, “Quỷ đỏ” còn ấn tượng hơn khi thắng cả 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất tại Old Trafford, ghi 2,67 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

MU có cơ hội nối dài mạch bất bại khi tiếp đón Everton

Ngược lại, Everton có phong độ thất thường trong 5 trận gần nhất, thắng 2, thua 2 và hòa 1. Trên sân khách, đội bóng vùng Merseyside không thắng 3 trận gần nhất, chỉ ghi 0,33 bàn/trận và thủng lưới 1,67 bàn/trận. Đoàn quân của HLV David Moyes đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn, đặc biệt trong các trận đấu xa nhà.

Trong 6 lần chạm trán Everton gần nhất trên mọi đấu trường, MU áp đảo với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa để thua lần nào. Thành tích ấn tượng này khiến Everton đối mặt thử thách khó khăn tại Old Trafford, nơi “Quỷ đỏ” luôn tự tin mỗi khi tiếp đón đội bóng vùng Merseyside.

Tất cả chỉ số đều nghiêng về MU. HLV Amorim nhiều khả năng sẽ tiếp tục khai thác hàng công đang vào “phom” và kiểm soát tuyến giữa để tìm kiếm các cơ hội, trong khi Everton sẽ dựa vào phản công và các tình huống cố định. Vì vậy, “Quỷ đỏ” được dự đoán giành trọn 3 điểm để áp sát nhóm dẫn đầu.