Dự đoán tỷ số vòng 12 Ngoại hạng Anh: Arsenal hạ Tottenham, MU nối dài mạch bất bại

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Valencia vs Levante
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Burnley vs Chelsea
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Wolfsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Borussia Dortmund vs Stuttgart
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Sunderland
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
AFC Bournemouth vs West Ham United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Newcastle United vs Manchester City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Rennes vs Monaco
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Napoli vs Atalanta
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Paris Saint-Germain vs Le Havre
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Dự đoán tỷ số vòng 12 Ngoại hạng Anh: Arsenal hạ Tottenham, MU nối dài mạch bất bại

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Arsenal sẽ tiếp đón kình địch Tottenham tại Emirates trong trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Trong khi đó, Man City cũng được dự đoán sẽ gặp khó khăn trong chuyến hành quân tới làm khách trên sân của Newcastle.

   

Arsenal đại chiến Tottenham

Arsenal bước vào trận derby Bắc London với chuỗi bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 5 và hòa 1. Sau 11 vòng ở Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” dẫn đầu bảng với 8 chiến thắng, 2 hòa và chỉ mới nhận 1 thất bại, ghi 20 bàn và thủng lưới 5 lần. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta không chỉ tấn công hiệu quả, mà còn phòng ngự chắc chắn.

Arsenal có phong độ sân nhà ấn tượng và thành tích đối đầu gần đây vượt trội trước Tottenham

Arsenal có phong độ sân nhà ấn tượng và thành tích đối đầu gần đây vượt trội trước Tottenham

Trong khi đó, Tottenham có phong độ phập phù trong 6 trận gần nhất, thắng 2, hòa 2 và thua 2. “Gà trống” hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 thắng, 3 hòa, 3 thua, ghi 19 bàn và thủng lưới 10. Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng nhưng phòng ngự còn lộ điểm yếu.

Arsenal thắng đã thắng 4 trong 5 lần chạm trán Tottenham gần nhất, thể hiện sự áp đảo trong các trận derby Bắc London. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, “Pháo thủ” thậm chí bất bại trong 14 trận gần nhất gặp kình địch cùng thành phố.

Phong độ sân nhà của Arsenal cũng rất ấn tượng, thắng 13/20 trận gần nhất và chỉ thua 2/40 trận Ngoại hạng Anh gần đây tại Emirates. Đáng chú ý, “Pháo thủ” giữ sạch lưới 8/12 trận sân nhà gần nhất. Ngay cả khi mất trung vệ trụ cột Gabriel vì chấn thương háng, sức mạnh chiều sâu vẫn giúp Arsenal được đánh giá cao hơn Tottenham. Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Arteta được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng.

Hai đối thủ bám đuổi Arsenal là Man City và Chelsea sẽ phải chơi trên sân khách ở vòng đấu này. Man City hành quân tới làm khách trên sân của Newcastle, còn Chelsea đến sân của Burnley ở trận đấu sớm. Cả hai ông lớn được dự đoán sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn dù không hề dễ dàng.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Liverpool có cơ hội tìm lại niềm vui sau trận thua đậm Man City 0-3 trước đợt “FIFA Days”. Lý do bởi đối thủ của họ chỉ là Nottingham Forest đang đứng áp chót với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 11 vòng. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Arne Slot cần một chiến thắng thuyết phục để “xốc lại tinh thần” cho mùa giải.

MU nối dài chuỗi bất bại

MU đang hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 5 trận bất bại, thắng 3 và hòa 2. Trên sân nhà, “Quỷ đỏ” còn ấn tượng hơn khi thắng cả 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất tại Old Trafford, ghi 2,67 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

MU có cơ hội nối dài mạch bất bại khi&nbsp;tiếp đón&nbsp;Everton

MU có cơ hội nối dài mạch bất bại khi tiếp đón Everton

Ngược lại, Everton có phong độ thất thường trong 5 trận gần nhất, thắng 2, thua 2 và hòa 1. Trên sân khách, đội bóng vùng Merseyside không thắng 3 trận gần nhất, chỉ ghi 0,33 bàn/trận và thủng lưới 1,67 bàn/trận. Đoàn quân của HLV David Moyes đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn, đặc biệt trong các trận đấu xa nhà.

Trong 6 lần chạm trán Everton gần nhất trên mọi đấu trường, MU áp đảo với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa để thua lần nào. Thành tích ấn tượng này khiến Everton đối mặt thử thách khó khăn tại Old Trafford, nơi “Quỷ đỏ” luôn tự tin mỗi khi tiếp đón đội bóng vùng Merseyside.

Tất cả chỉ số đều nghiêng về MU. HLV Amorim nhiều khả năng sẽ tiếp tục khai thác hàng công đang vào “phom” và kiểm soát tuyến giữa để tìm kiếm các cơ hội, trong khi Everton sẽ dựa vào phản công và các tình huống cố định. Vì vậy, “Quỷ đỏ” được dự đoán giành trọn 3 điểm để áp sát nhóm dẫn đầu.

Dự đoán tỷ số vòng 12 Ngoại hạng Anh

19h30, 22/11: Burnley 1-2 Chelsea

22h, 22/11: Brighton 2-0 Brentford

22h, 22/11: Liverpool 2-0 Nottingham Forest

22h, 22/11: Fulham 0-2 Sunderland

22h, 22/11: Bournemouth 2-1 West Ham

22h, 22/11: Wolves 1-2 Crystal Palace

0h30, 23/11: Newcastle 1-2 Man City

21h, 23/11: Leeds United 0-2 Aston Villa

23h30, 23/11: Arsenal 2-1 Tottenham

3h, 25/11: MU 2-1 Everton

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Haaland chờ xô đổ kỷ lục Ngoại hạng Anh của Shearer, Newcastle khó ngăn cản
Haaland chờ xô đổ kỷ lục Ngoại hạng Anh của Shearer, Newcastle khó ngăn cản

Haaland đang ngày càng hoàn thiện và có phong độ cực cao nhưng Newcastle có nhiều lý do để cản bước chân sút người Na Uy.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 09:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN