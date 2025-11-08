Đua xe F1, Sao Paulo GP: Norris giành Sprint pole quan trọng, Verstappen có thể làm nên chuyện từ P6?

FP1: Bộ đôi McLaren có lợi thế, Hulkenberg vào top 3

Lando Norris là người nhanh nhất trong phiên thử nghiệm duy nhất của chặng Sao Paulo Grand Prix, dẫn trước đồng đội McLaren Oscar Piastri và Nico Hulkenberg (Kick Sauber).

Bortoleto sẵn sàng cho cuộc đua trên sân nhà

Các tay đua và đội đua chỉ có một giờ duy nhất để làm quen đường đua và điều chỉnh xe trước khi bước vào vòng phân hạng Sprint diễn ra chiều thứ 6. Chính vì thế, các tay đua đều bắt đầu phiên chạy từ sớm, với toàn bộ 20 tay đua bắt đầu bằng bộ lốp Hard.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên xuất hiện chỉ sau 10 phút, khi Yuki Tsunoda mất lái khi thoát khỏi tổ hợp cua Descida do Lago, trượt vào rào chắn – va chạm nhiều lần khiến phần đầu và đuôi xe bị hư hại. Một khởi đầu không thuận lợi cho tay đua người Nhật tại Interlagos.

Khi toàn bộ tay đua đã thiết lập vòng chạy đầu tiên, George Russell (Mercedes) tạm thời dẫn đầu với thời gian 1 phút 11,188 giây, nhanh hơn Max Verstappen, Carlos Sainz (Williams) và hai tay đua Ferrari.

Phiên chạy tiếp diễn với các tay đua bắt đầu chuyển sang lốp mềm hơn, khiến bảng xếp hạng liên tục thay đổi. Cuối cùng, Norris thiết lập mốc nhanh nhất mới 1 phút 09,975 giây với bộ lốp Medium.

Tsunoda gặp tai nạn sớm

Piastri chỉ kém đồng đội vài phần trăm giây, đứng P2, tiếp tục cuộc đua song mã cho ngôi vô địch, trong khi Verstappen – đối thủ cạnh tranh trực tiếp – đã hủy lượt chạy cuối trên lốp Soft. Kick Sauber có khởi đầu ấn tượng với Hulkenberg đứng thứ 3 và tay đua chủ nhà Gabriel Bortoleto đứng thứ 5, xen giữa là Fernando Alonso (Aston Martin).

Russell xuống thứ 6 sau thời điểm dẫn đầu với lốp Hard, kém người nhanh nhất hơn nửa giây, tiếp theo là Sainz, Hadjar, Antonelli (Mercedes) và Liam Lawson (Racing Bulls) hoàn tất top 10. Alex Albon xếp thứ 12 với Williams, phía sau là Esteban Ocon và Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) – người vừa được gia hạn hợp đồng mới cùng Alpine – và Verstappen.

Kết quả FP1

Buổi FP1 khá trầm lắng cho Ferrari, khi Charles Leclerc và Lewis Hamilton (bị xoay xe ở cua Mergulho cuối phiên) chỉ chạy với lốp cứng và kết thúc lần lượt ở P18 và P19, chỉ xếp trên Tsunoda – người gặp tai nạn sớm.

Phân hạng Sprint: Norris có lợi thế trước Piastri và Verstappen

SQ1 - Norris nhanh nhất, Sainz bất ngờ bị loại sớm

Yuki Tsunoda, người gặp sự cố trong FP1, là tay đua đầu tiên ra khỏi pit khi SQ1 (12 phút) bắt đầu, bắt buộc sử dụng lốp Medium. Dù dự báo thời tiết có khả năng mưa, điều kiện lúc này khô ráo và nắng đẹp. Sau khi tất cả 20 tay đua có thành tích đầu tiên, Norris đứng đầu với 1 phút 09,702 giây, theo sau là Piastri và Russell.

Sainz bị loại từ SQ1 và xếp cuối bảng

Ở cuối bảng, Albon, Ocon, Colapinto, Sainz và Tsunoda nằm trong nhóm bị loại khi đồng hồ đếm ngược về những phút cuối. Bộ đôi Ferrari cũng gặp khó khăn khi Hamilton và Leclerc kém nhóm đầu vài phần mười giây.

Cả hai tay đua Ferrari đều cải thiện, vươn lên thứ 6 và thứ 8, trong khi Albon tạm vào top 10, còn Colapinto chỉ có thể đạt P15 rồi bị đẩy xuống P16. Lawson xếp P17, Tsunoda P18, Ocon P19, và cú phanh khóa bánh ở vòng cuối khiến Sainz phải dừng ở P20 – một kết quả thất vọng cho tay đua người Tây Ban Nha. Phía trước, Verstappen xếp P2, còn Norris tiếp tục dẫn đầu với 1:09.627.

Bị loại: Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon, Sainz

SQ2 - Alonso dẫn đầu, Hamilton bị loại

Ferrari có ngày thi đấu đáng quên

SQ2 kéo dài 10 phút, tiếp tục yêu cầu lốp Medium bắt buộc. Bortoleto là người đầu tiên thiết lập thành tích trước khán giả nhà, trong khi Piastri và Russell chờ ra sau.

Alonso đưa Aston Martin lên P1 với 1:09.330, hơn Norris 0,043 giây, trong khi Piastri theo sát ở thứ ba.

Bộ đôi Ferrari tiếp tục gặp khó, Leclerc và Hamilton đều phanh khóa bánh, lần lượt đứng P9 và P11. Ngoài Hamilton, các tay đua nằm trong vùng nguy hiểm là Albon, Gasly, Bearman và Bortoleto.

Leclerc bị trượt ở cua 10 khiến cờ vàng đôi (Double Yellow) được phất lên, khiến một số tay đua không kịp hoàn thành vòng cuối. Leclerc may mắn vào SQ3 ở P9, nhưng Hamilton bị loại ở P11, do không kịp xuất phát vòng chạy cuối – và còn bị điều tra vì vi phạm cờ vàng (bị nhắc nhở lần 1 trong mùa giải).

Bị loại: Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto, Bearman

SQ3 - Norris giành pole sprint đầu tiên mùa 2025

Antonelli xuất phát thứ 2 tại Sprint

SQ3 – top 10 kéo dài 8 phút, với lốp Soft bắt buộc. Norris nhanh chóng thiết lập vòng đầu 1:09.271, tạm dẫn trước Antonelli, Russell, Piastri (kém 0,3 giây) và Leclerc.

Một số tay đua như Verstappen và Alonso chỉ chạy một vòng nhanh duy nhất, trong khi McLaren thực hiện một vòng làm mát trước khi chạy lần 2. Khi kết thúc, Verstappen chỉ đứng hạng 6 và tỏ ra thất vọng, trong khi Russell vượt Alonso để chiếm P4.

Norris củng cố ngôi đầu với 1:09.243, Piastri không thể cải thiện thêm, và mọi ánh mắt hướng về Antonelli – tay đua trẻ của Mercedes. Dù rất nhanh, anh vẫn kém Norris 0,097 giây, giúp tay đua người Anh giành pole Sprint đầu tiên mùa giải và thứ 4 trong sự nghiệp.

Ở phía sau, Stroll giành P7 – kết quả Sprint tốt nhất mùa giải, theo sau là Leclerc, Hadjar và Hulkenberg.

Kết quả chi tiết vòng phân hạng Sprint chặng Sao Paulo GP 2025: