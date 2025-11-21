Man Utd muốn chiêu mộ Tchouameni của Real, chốt “Pedri mới” Kees Smit

🔥 Man Utd tăng tốc ở kỳ chuyển nhượng tháng 1

Theo các báo cáo mới nhất, Man Utd đã gửi đề nghị chiêu mộ Aurelien Tchouameni của Real Madrid và Kees Smit của AZ Alkmaar. Đây là hai thương vụ nằm trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa - khu vực được HLV Ruben Amorim xem là nền tảng quyết định tương lai của đội bóng.

MU tính chiêu mộ Tchouameni và Kees Smit

Hiện tại, "Quỷ đỏ" đang có chuỗi 5 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, tạo nên bầu không khí tích cực và một hướng nhìn lạc quan hơn dưới thời Amorim. HLV người Bồ Đào Nha xác định rõ: Man Utd chỉ chiêu mộ những cầu thủ đem lại giá trị lâu dài, tránh những “miếng vá tạm thời”.

🗣️ Amorim - Người đặt nền tảng chiến lược dài hạn

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ: “Các cuộc thảo luận giữa Amorim, ban lãnh đạo và đội ngũ Man Utd cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã bắt đầu. Họ xem xét cơ hội thị trường và đặc biệt là những cầu thủ muốn được thi đấu nhiều hơn”.

Romano nhấn mạnh quan điểm của Amorim: “Ông ấy không muốn mang về cầu thủ chỉ trong vài tháng. Nếu ai đó đến vào tháng 1, đó phải là mẫu cầu thủ phù hợp cả hiện tại lẫn tương lai. Đừng đưa về những người chỉ giúp vài trận rồi rời đi”.

Amorim muốn bổ sung nhân sự “giúp được hôm nay và cả tương lai”, định hình đường lối xuyên suốt cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.

💎 “Pedri mới” - Thương vụ giá mềm đầy tiềm năng

Trang Fichajes (Tây Ban Nha) cho biết Man Utd đã gửi đề nghị 25 triệu euro (22 triệu bảng) cho Kees Smit - tài năng trẻ người Hà Lan được Ronald Koeman ví như “Pedri mới”.

Kees Smit được ví như “Pedri mới”

Koeman từng ca ngợi Smit: “Cậu ấy có cách xoay trở, quan sát không gian, sử dụng hai chân rất giống Pedri. Nếu sự nghiệp đạt một nửa Pedri, cậu ấy đã có thể hài lòng”.

Báo cáo từ Fichajes nhấn mạnh chiến lược của Quỷ đỏ: “Man Utd muốn tập trung vào những cầu thủ trẻ có thể trưởng thành tại Old Trafford, thay vì vung tiền cho các ngôi sao đã thành danh”.

"Quỷ đỏ" tin rằng mức giá tương đối thấp của Kees Smit có thể trở thành một thương vụ cực kỳ sinh lời trong tương lai.

💰 Tchouameni - Mục tiêu lớn nhưng Real Madrid khó nhả người

Song song với Smit, Man Utd cũng gửi đề nghị khủng cho Aurelien Tchouameni: 70 triệu euro + 20 triệu euro phụ phí.

Real không có ý định bán Tchouameni

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez “thậm chí không xem xét việc mở đàm phán”. Real Madrid coi Tchouameni là nhân tố quan trọng trong kế hoạch lâu dài và không hứng thú với việc chia tay tiền vệ người Pháp.