Đua xe F1, Azerbaijan GP: Verstappen giành pole trong phiên chạy dài kỉ lục

🏟️ Cơn mưa ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng

Đường đua được phủ ‘xanh’ nhờ cơn mưa lớn trong đêm, vì vậy, độ bám đường bị giảm đáng kể. Thêm vào đó, gió mạnh nổi lên cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng cảm nhận tốc độ qua những góc cua, và dẫn tới những phán đoán sai lệch.

Một ví dụ điển hình là Lawson mất kiểm soát tại góc cua thứ 6, và có một cú xoay 360 độ.May mắn thay, thời gian phiên tập cuối cùng không bị ngắt quãng, và các đội hoàn tất những sự chuẩn bị cuối cùng cho phiên phân hạng trước mắt.

Kết quả của các tay đua cải thiện, khi đường đua được cải thiện vào 30 phút cuối cùng của phiên. Norris dẫn đầu chung cuộc với thời gian nhanh nhất trong ba phiên chạy là 1 phút 41,223 giây. Verstappen thể hiện khả năng cạnh tranh khi chen chân vào giữa bộ đôi McLaren dẫn đầu đoàn. Piastri cải thiện phút chót, và vượt qua Hamilton cho vị trí thứ 3. Antonelli, Russell gói gọn trong top 6, với Albon, Bearman, Lawson, và Leclerc là những cái tên còn lại trong top 10.

Kết quả FP3

Thời tiết thay đổi với những cơn mưa nhỏ xuất hiện trong phiên phân hạng, tạo nên một thử thách khó khăn cho các tay đua, và họ buộc phải sớm hoàn thành lượt chạy của mình, đề phòng những rủi ro vào phút chót.

💪 Sự cố liên tiếp

Sự cố đầu tiên ập tới khi Albon có va chạm với rào chắn sau góc cua đầu tiên, và lá cờ đỏ được phất lên với 11 phút còn lại trên đồng hồ. Leclerc tạm dẫn đầu với thời gian 1 phút 41,982 giây, dẫn trước Verstappen và Norris, cả hai đều sử dụng bộ lốp C5.

Các tay đua đều sẵn sàng xếp hàng trở lại đường đua. Không lâu sau đó, Hülkenberg đã đâm vào rào chắn tại góc cua thứ 4, và để lại chiếc cánh gió trước. Đồng hồ dừng lại với 6 phút 36 giây còn lại. Lần này, Piastri đã hoàn thành vòng chạy ngay trước khi lá cờ đỏ được phất lên, đưa tay đua số 81 vươn lên vị trí thứ 2 giữa hai tay đua Ferrari.

Phiên chạy kéo dài bởi những sự cố liên tiếp

Antonelli gặp nguy khi chưa thể ghi danh trên bảng xếp hạng, sau khi vi phạm giới hạn đua tại góc cua thứ 16. Tay đua Mercedes tiến trở lại đường đua sau khi có tín hiệu đèn, và thành công vươn lên vị trí thứ 6, trong khi Russell, Leclerc, Norris lần lượt nắm vị trí dẫn đầu.

Ở phía sau, Aston Martin cải thiện phút chót và vươn lên tới top 10. Alpine đem tới sự cố cuối cùng của Q1 khi cả hai tay đua đều mắc lỗi tại góc cua thứ 4, trong đó, Colapinto có va chạm mạnh với rào chắn, đưa ra lá cờ đỏ kết thúc phiên chạy. Cùng với đó, Hülkenberg và Ocon bị loại tại Q1.

Hamilton bị loại tại Q2

Tưởng chừng với lưu lượng xe giảm đi, áp lực lên các tay đua cũng được vơi đi phần nào. Nhưng chỉ ngay trong những phút đầu của Q2, sự cố đã ập tới. Hadjar mắc lỗi tại góc cua thứ 4, nhưng có thể giữ chiếc xe nguyên vẹn. Ngay sau đó, Bearman đã phải dừng xe sau khi óc va chạm với rào chắn tại góc cua thứ 2.

🙌 Cờ đỏ đã xuất hiện

Phần lớn các tay đua đều sử dụng bộ lốp C5. Lần này, Norris tạm chiếm lợi thế, dẫn trước Verstappen và Russell. Trong khi đó, Leclerc vươn lên tới vị trí thứ 4 với lượt chạy cuối cùng. Tuy nhiên, Hamilton lại rơi ra khỏi top 10, và bị loại tại Q2.

Verstappen vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu. Cùng với đó, Tsunoda kịp thời lọt vào top 10, đưa Alonso về nghỉ ngơi cùng với Hamilton, Bortoleto, và Stroll.

Leclerc đánh mất chuỗi giành pole tại Baku

Lá cờ đỏ một lần nữa được phất lên trong Q3, khi Leclerc đâm vào rào chắn tại góc cua thứ 15. Antonelli có thể thấy vạch đích ngay khi có tín hiệu, nhưng không thể hoàn thành vòng đua kịp thời. Sainz, Lawson, Hadjar là những tay đua đã kịp thời hoàn thành lượt chạy đầu tiên.

Với 7 phút còn lại, các tay đua chỉ có một cơ hội duy nhất trong cuộc đấu giành pole. Tuy nhiên, tín hiệu dừng lại xuất hiện. Piastri đã đâm vào rào chắn tại góc cua thứ 3, và đồng hồ dừng lại với 3 phút 40 giây còn lại.

Với thời gian ít ỏi còn lại, áp lực đè lên Norris. Tay đua McLaren đã có va chạm nhẹ với rào chắn tại góc cua thứ 15, và chỉ có kết quả nhanh thứ 7 chung cuộc. Trong khi đó, Verstappen khép lại phiên phân hạng với vòng chạy hoàn hảo, giành lấy vị trí pole với thời gian 1 phút 41,117 giây. Sainz giữ vị trí thứ 2. Lawson cải thiện và bảo toàn vị trí thứ 3. Tiếp theo là Antonelli, Russell, và Tsunoda dẫn trước Norris, với Hadjar tại vị trí thứ 8, và Piastri cùng Leclerc ở phía sau của top 10.

Thứ tự xuất phát cho cuộc đua

Sau khi tiến hành kiểm tra, ban trọng tài đã phát hiện vi phạm trên chiếc xe của Ocon. Vì vậy, tay đua Haas đã bị loại, và sẽ phải xuất phát cuối cùng tại vị trí thứ 20.

Phiên phân hạng với lượng cờ đỏ kỉ lục khép lại. Liệu cuộc đua có thể đem tới sự hỗn loạn hơn, và liệu kế hoạch ăn mừng của McLaren sẽ phải trì hoãn? Đón xem cuộc đua chính diễn ra và 18g00 ngày 21 tháng 9.