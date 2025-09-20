Đua xe F1, thử nghiệm Azerbaijan GP: Norris gặp tai nạn, Ferrari bất ngờ xếp hạng 1-2 trong ngày đầu tiên ở Baku

FP1: Norris dẫn đầu buổi tập bị gián đoạn cờ đỏ

Sau kỳ nghỉ hai tuần, các chiếc xe F1 trở lại đường đua tại Baku City khi đèn xanh bật lên ở cuối pitlane lúc 12h30 giờ địa phương – nhiều tay đua nhanh chóng ra đường chạy trong điều kiện thời tiết nhiều mây nhưng khô ráo.

Cờ đỏ đầu tiên xuất hiện để sửa gờ kerb cua 16

Cả hai tay đua McLaren đều nhận thông điệp radio "lạ" ở giai đoạn đầu phiên chạy, khi Norris được yêu cầu quay trở lại pit để “tháo một thứ gì đó” (nắp che linh kiện), còn Piastri thì được khuyên “giảm tốc” và “tránh tải tối đa”.

Ở diễn biến khác, Gabriel Bortoleto của Kick Sauber cho thấy sự trơn trượt của mặt đường Baku khi lao thẳng ra ngoài cua số 3 và đi vào khu vực thoát hiểm, trong khi Alex Albon bị rơi mất một gương chiếu hậu từ chiếc Williams và George Russell báo cáo rằng anh ngửi thấy “mùi khét” trên chiếc xe Mercedes.

Một phần tư thời gian phiên chạy đã chứng kiến nhiều tình huống đáng chú ý, một sự cố tại cua 16 đã khiến cờ đỏ đầu tiên của chặng đua được phất lên. Pha quay lại cho thấy sự cố xuất phát từ việc Carlos Sainz (Williams) chạy qua gờ kerb và làm bung một phần kết cấu của nó.

Ngày thi đấu nhiều khó khăn của McLaren

Ngay trước khi cờ đỏ xuất hiện, Norris đã leo lên dẫn đầu bảng thời gian với thành tích 1 phút 43,747 giây trên bộ lốp mềm của Pirelli, bỏ xa Russell (đang không có sức khỏe tốt nhất và chiếc xe bị hiện tượng “bottoming” - sàn xe cọ xát mặt đường tạo tia lửa điện - nghiêm trọng), Leclerc và Max Verstappen.

Sau khoảng tạm dừng để các nhân viên đường đua sửa chữa lại kerb, phiên chạy tiếp tục khi đồng hồ còn lại 20 phút và các tay đua trở lại chương trình thử nghiệm. Piastri quay lại đường đua sau khi đội đua McLaren có vẻ như đã khắc phục sự cố động cơ.

Người tạm thời nhanh nhất, Norris, tiếp tục giữ phong độ và lập thành tích 1 phút 42,704 giây, nhanh hơn tới một giây so với Verstappen và đồng đội Piastri, trong khi Lewis Hamilton va chạm tường chắn khi vào cua 5 và buộc phải quay về pit để thay cánh gió trước bị hư hỏng.

Khi các vòng chạy bằng lốp Soft bắt đầu được ghi nhận, Piastri có một vòng chạy rút ngắn khoảng cách còn 0,3 giây so với Norris, trong khi Leclerc – “chuyên gia đoạt pole” tại Azerbaijan, người đã thống trị bốn vòng phân hạng gần nhất ở “Vùng đất của Lửa” – chậm hơn nửa giây, xếp thứ 3.

Verstappen cũng có thành tích khiêm tốn

Russell kết thúc ở vị trí thứ tư trên chiếc Mercedes dẫn đầu, tiếp theo là Albon (người đã đâm vào tường ở cuối phiên chạy) và hai chiếc Red Bull của Yuki Tsunoda cùng Verstappen – tay đua bốn lần vô địch thế giới đã bỏ dở một vòng chạy khi chạy lỗi ở cua hẹp số 15.

Sainz giúp Williams có cả hai xe trong top 10, tiếp đến là bộ đôi Racing Bulls gồm Liam Lawson và tân binh người Pháp Isack Hadjar (cũng chạy vào khu vực thoát hiểm ở cuối phiên), cùng chiếc Mercedes của Kimi Antonelli.

Bộ đôi Sauber Nico Hulkenberg và Bortoleto kẹp giữa chiếc Ferrari của Hamilton ở các vị trí từ 12 đến 14, tiếp theo là nhóm Aston Martin và Haas (Fernando Alonso nhanh hơn Ollie Bearman, Lance Stroll và Esteban Ocon), trong khi Franco Colapinto và Pierre Gasly khép lại bảng xếp hạng cho Alpine.

FP2: Bộ đôi của Ferrari dẫn đầu, tay đua McLaren 'nghỉ' sớm

Ngay ở những phút đầu, các khu vực thoát hiểm ở Baku đã được sử dụng, khi Lawson chạy quá sâu ở góc cua dốc trái số 15, còn Hamilton cũng bị tương tự tại cua 7 khi các tay đua tìm kiếm giới hạn ở FP2.

Thời tiết ngày đầu tiên tương đối lý tưởng

Sau khi đã mất phần lớn thời gian của FP1 trong garage để khắc phục sự cố động cơ, Piastri lập tức khởi động với bộ lốp mềm Pirelli, ghi thành tích 1 phút 43,307 giây trong vòng chạy nhanh đầu tiên để tạm thời vươn lên dẫn đầu.

Tuy nhiên, thành tích nhanh chóng được rút ngắn khi mặt đường có thêm cao su tăng độ bám và các tay đua đồng loạt sử dụng bộ lốp mềm nhất, và vòng chạy nhanh nhất của Norris ở FP1 bị đánh bại chỉ trong 10 phút mở màn.

Sau loạt chạy đầu tiên, Norris vẫn tạm dẫn đầu với 1 phút 42,199 giây, nhỉnh hơn chút so với Leclerc. Tay đua Ferrari một lần nữa thể hiện sức mạnh trên đường đua phố khi là người đầu tiên phá mốc 1 phút 42 giây với 1 phút 41,786 giây.

Người đồng đội Hamilton sau đó lên vị trí thứ hai với khoảng cách chưa đầy 0,2s, trước khi vươn lên dẫn đầu với 1 phút 41,543 giây ở phút 20, cả hai vòng này đều được thực hiện trên bộ lốp Medium, mang lại cho các đội đua một “bài toán lốp” thú vị trước vòng phân hạng thứ Bảy.

Norris gặp tai nạn khi thoát cua 4

Phiên chạy của Norris sau đó kết thúc sớm, khi anh va vào tường khi thoát cua 4, khiến hệ thống treo sau bên trái bị hỏng. Dù Norris có thể đưa xe trở lại pit, anh không thể quay trở lại đường đua cho tới khi kết thúc phiên, xếp hạng 10 với vỏn vẹn 7 vòng hoàn thành. Chỉ vài phút sau, tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Piastri cũng phải vào pit sau khi quệt vào rào mềm Tecpro tại cua 15, trước khi được kiểm tra và cho phép trở lại đường đua.

Trong khi đó, Leclerc giành lại vị trí P1 với thành tích 1 phút 41,367 giây khi hai chiếc Ferrari tranh đua nội bộ, nhưng Hamilton đã thiết lập vòng nhanh nhất trong ngày với 1 phút 41,293 giây trên bộ lốp Soft khi còn hơn 10 phút.

George Russell của Mercedes vào top 3, kém Hamilton chưa tới nửa giây, đứng trên đồng đội Antonelli, Ollie Bearman (Haas), Verstappen (Red Bull) và Lawson (RB). Esteban Ocon hoàn tất một ngày thi đấu tích cực cho Haas với vị trí thứ 8, xếp trên Albon, Norris và chiếc Williams thứ hai của Carlos Sainz.

Các tay đua tìm giới hạn của mình ở Baku

Piastri kết thúc ở vị trí P12 nhưng bị điều tra vì vi phạm cờ vàng, sẽ được xem xét sau phiên chạy, tiếp theo là Isack Hadjar (Racing Bulls), Tsunoda (Red Bull) và Bortoleto (Kick Sauber).

Phần còn lại của bảng xếp hạng gồm Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), chiếc Aston Martin thứ hai của Fernando Alonso và Franco Colapinto, tay đua Alpine chậm hơn 2 giây so với Hamilton.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Azerbaijan GP 2025:

FP1

FP2