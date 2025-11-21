Nữ VĐV bóng chuyền khổ vì vòng 1 đồ sộ, mặc bikini như "sắp rơi" khỏi cơ thể

Trong làng bóng chuyền đại học Mỹ, cái tên Kayla Simmons từng một thời xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì tài năng lẫn nhan sắc. Nhưng sau khi rời sân đấu, cô gái 30 tuổi này chuyển sang con đường người mẫu, influencer (người có tầm ảnh hưởng trên MXH) và từ đó trở thành một trong những gương mặt đình đám trên các kênh mạng xã hội. Và mới đây, Kayla lại khiến cộng đồng mạng “đứng hình” với bộ ảnh bikini đỏ, bé tới mức… như muốn rơi khỏi cơ thể.

Kayla và bức ảnh bikini phối màu xanh - hồng gây sốt, khán giả ví như "sắp rơi khỏi cơ thể"

🏐 Nàng chủ công xinh đẹp từng khiến bóng chuyền sinh viên chao đảo

Kayla từng là ngôi sao của Marshall University, một trong những sự kiện bóng chuyền giàu truyền thống. Trước khi nổi tiếng vì body bỏng mắt, Kayla là chủ công được đánh giá cao nhờ lối đánh thông minh, bật nhảy nhanh và phản xạ tốt.

Thời sinh viên, cô cũng đối mặt những áp lực mà ít ai biết, vòng một “quá khổ” khiến việc di chuyển, bật nhảy và thi đấu đôi lúc trở nên khó khăn. Trong một Q&A từng gây chú ý, Kayla thừa nhận: “Nếu ngực nhỏ chút thì tôi chơi bóng chuyền sẽ dễ hơn rất nhiều”.

Những chia sẻ thật thà này lại càng khiến cô trở thành nhân vật đặc biệt trong cộng đồng thể thao học đường Mỹ.

✨ Gác lại sân đấu và bước vào thế giới hào nhoáng mạng xã hội

Tốt nghiệp năm 2018, Kayla rẽ hướng sang lĩnh vực người mẫu, sáng tạo nội dung và ngay lập tức vụt sáng. Từ gương mặt “hot nhất đội bóng”, cô trở thành biểu tượng gợi cảm của giới thể thao trên mạng xã hội, sở hữu 990.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 1,8 triệu follower trên cả Instagram lẫn TikTok.

Cô xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn, cộng tác với các thương hiệu thời trang, và thậm chí mở trang Onl... để chia sẻ nội dung độc quyền cho fan cuồng nhiệt.

👙 Ảnh bikini gây sốt vì quá nhỏ bé

Trong khoảnh khắc gây bão mới nhất, Kayla diện bikini đỏ cùng quần yoga đồng màu, chỉ kèm chú thích đơn giản. Không cần lời hoa mỹ, bộ ảnh đủ khiến người xem “nghẹt thở” khi phần áo bikini nhỏ đến mức trông như… sắp trượt khỏi cơ thể.

Nhưng đây cũng chính là phong cách nhiều năm qua của Kayla, táo bạo nhưng trong chừng mực để tránh phản cảm, quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tự tin và chủ động của một cựu vận động viên.

Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, Kayla vẫn duy trì đam mê bóng chuyền, đôi lúc xuất hiện trên sân bãi biển và từng gây cười khi tung cú “đánh bóng bằng mông” trong một clip lan truyền rộng rãi.

Ngoài bóng chuyền, cô tập gym đều đặn, khoe vòng ba săn chắc nhờ các bài tập độc đáo, thi thoảng thử sức ở sân golf hay các bộ môn vận động nhẹ.

Sự pha trộn giữa vẻ đẹp thể thao, sự táo bạo trong phong cách và tính cách thẳng thắn đã biến Kayla thành ngôi sao được hàng triệu người theo dõi.