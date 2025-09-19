Đua xe F1, Azerbaijan GP: McLaren chuẩn bị ăn mừng chức vô địch tiếp theo tại Baku.

Với lợi thế như vậy, chiến thắng tại Baku sẽ đưa họ tiến thêm một bước tới danh hiệu vô địch. Và để có thể ăn mừng sớm, McLaren chỉ cần gia tăng cách biệt với Ferrari thêm 9 điểm, đồng thời không tạo cơ hội cho Mercedes hay Red Bull rút ngắn khoảng cách, họ sẽ trở thành nhà vô địch trong năm thứ 2 liên tiếp. Đây cũng là thời điểm sớm nhất một đội đua có thể giành lấy danh hiệu vô địch, khi mà mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu nữa phía sau Azerbaijan.

McLaren có thể lập kỉ lục nếu thành công đoạt chức vô địch cuối tuần này

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các tay đua vẫn chưa thể xác định được người nắm phần thắng. Norris đã hoàn toàn đánh bại Piastri tại Monza, nhưng sự cố từ đội ngũ kĩ thuật đã khiến hai tay đua phải đổi chỗ trong giai đoạn cuối của cuộc đua. Tuy nhiên, Piastri đã chấp nhận thất bại, và hoán đổi vị trí lại một lần nữa, và cán đích phía sau người đồng đội của mình.

Nhờ vậy, lợi thế dẫn đầu của Piastri được rút ngắn xuống còn 31 điểm. Tại Baku năm 2024, tay đua người Úc đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Lecler, với tình huống tấn công đầy quyết đoán tại góc cua thứ nhất. Liệu Piastri có thể tái hiện chiến thắng 1 năm về trước, và một lần nữa nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch?

Verstappen có chiến thắng đầy thuyết phục tại Monza

Trong khi McLaren đang có chuỗi chiến chiến thắng liên tiếp, chuỗi thắng đó bất ngờ bị cắt đứt. Verstappen một lần nữa được đứng trên bục cao nhất, kể từ chiến thắng gần nhất của anh tại Imola vào tháng 5 vừa rồi. Điều này cho thấy Red Bull đang phát triển kế hoạch của họ đúng hướng.

Một chiến thắng giúp củng cố tinh thần, nhưng cơ hội để Verstappen có thể bảo vệ chức vô địch có lẽ vẫn còn chưa đủ. McLaren có lẽ cần phải ‘xuống cấp’ tương tự như Red Bull trong mùa giải vừa rồi, thì cơ hội mới mở ra đến với tay đua người Hà Lan. Hiện tại, Verstappen xếp thứ 3 chung cuộc với 230 điểm, dẫn trước 36 điểm so với Russell tại vị trí thứ 4.

Sau tình huống va chạm với Sainz, Bearman hiện có 10 điểm phạt

Williams đã có yêu cầu xem xét lại sau tình huống phạt mà Sainz phải nhận tại Zandvoort. Ban trọng tài đã chấp nhận, xem xét lại vụ việc, và xác nhận rằng đó chỉ là sự cố trong tốc độ cao. Tuy án phạt trong cuộc đua hoàn thể hoàn tác lại, điểm phạt sau vi phạm đó của Sainz đã bị xóa bỏ.

Nhắc tới điểm phạt, một tay đua Haas tiếp tục có nguy cơ “tích điểm’ và được ‘đổi thưởng’. Magnussen đã bị cấm thi đấu, và Bearman đã thay thế tay đua người Đan Mạch thi đấu tại Baku năm 2024, và cán đích thứ 10 chung cuộc. Giờ đây, chính Bearman đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu cho tới khi 2 điểm phạt hết hạn vào tháng 11 này.

Ngoài tay tân binh Haas, Verstappen cũng ở trong trạng thái báo động với tổng cộng 9 điểm, 2 trong số đó sẽ sớm hết hạn vào cuối tháng 10 này. Tay đua Red Bull có lối lái hoàn hảo, và chắc chắn áp lực án phạt sẽ không làm chậm được nhà đương kim vô địch. Có thể thấy rõ khi đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu, Verstapenn vẫn cán đích thứ 2 chung cuộc tại Canada.

Với tính chất của một chặng đua đường phố, các tay đua đều thêm phần cẩn trọng trong mỗi cuộc đua. Tuy nhiên, những tình huống va chạm vẫn xảy ra. Điển hình như sự cố giữa hai tay đua Red Bull năm 2018, hay ngay trong những vòng cuối cùng của chặng đua năm 2024. Liệu lần này Baku có thể chứng kiến cuộc đua diễn ra suôn sẻ hay không? Đón xem Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 15h30 thứ 6 ngày 19/9

FP2: 19h thứ 6 ngày 19/9

FP3: 15h30 thứ 7 ngày 20/9

Vòng phân hạng: 19h thứ 7 ngày 20/9

Cuộc đua chính: 18h Chủ nhật ngày 21/9