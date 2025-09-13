Đua xe F1, thống kê Italian GP: Verstappen thay Hamilton làm “kỷ lục gia” tại Monza

Vòng phân hạng: Verstappen san bằng kỷ lục pole của Vettel tại Red Bull

Max Verstappen giành pole xuất sắc tại Monza. Anh thiết lập vòng chạy nhanh nhất trong lịch sử F1 với vận tốc trung bình 264,682 km/h. Trong 5 chặng gần nhất tại Monza, không ai giành chiến thắng khi xuất phát từ pole, chuỗi này kết thúc năm nay.

Verstappen hoàn thành cuộc đua F1 nhanh nhất lịch sử

Đây là pole thứ 45 của Verstappen cho Red Bull – một kỷ lục mới của "bò húc", vượt qua thành tích của Sebastian Vettel. Red Bull cũng nâng tổng số pole lên 108, vượt qua Lotus để đứng thứ 5 trong danh sách mọi thời đại.

Đây cũng là lần đầu tiên Red Bull đạt thành tích nhanh nhất tại Monza ở Q3 trong kỷ nguyên turbo-hybrid.

Norris lần đầu tiên vượt qua Piastri trong vòng phân hạng kể từ Bỉ, vòng chạy Q3 của anh cũng nhanh hơn kỷ lục trước đó năm 2020. Piastri xuất phát P3, nhưng anh chưa từng thắng từ vị trí này trong sự nghiệp.

Charles Leclerc xuất phát P4, cũng chính là vị trí mà anh từng giành chiến thắng ở Monza năm ngoái.

Lewis Hamilton xếp hạng 5 nhưng phải xuất phát P10 do án phạt lùi 5 bậc; anh hiện đang để Leclerc dẫn tỷ số phân hạng nội bộ mùa này 12-4.

George Russell nhờ đó sẽ xuất phát P5 lần thứ hai liên tiếp. Kimi Antonelli (P6) có vị trí phân hạng cao nhất kể từ podium ở Canada. Gabriel Bortoleto xuất phát P7, cân bằng thành tích tốt nhất của anh và Kick Sauber kể từ Hungary.

McLaren có mùa giải thành công nhất về số podium – 27 và hơn thế nữa...

Fernando Alonso phân hạng thứ 9 nhưng sẽ xuất phát P8 – thành tích xuất phát cao nhất tại Monza kể từ 2022. Yuki Tsunoda có kết quả xuất phát tốt nhất tại Monza với P9.

Nico Hulkenberg P12, lần thứ 6 liên tiếp bị đồng đội xếp trên trong vòng phân hạng. Carlos Sainz (P13) cân bằng tỉ số vòng phân hạng mùa này với Alex Albon (8-8). Đồng đội Albon xếp ngay sau khiến Williams lần đầu tiên không lọt Q3 tại Monza.Esteban Ocon phân hạng thứ 15, giống như cuộc đua năm ngoái. Khoảng cách giữa P1 và P10 chỉ 0,293s trong Q2 (kỷ lục Q3 mùa này là 0,543s ở Hungary).

Isack Hadjar lần đầu tiên trong sự nghiệp bị loại ngay Q1. Lance Stroll P17 – lần thứ 11 bị loại ở Q1 mùa này (nhiều nhất trong số 20 tay đua). Tại Alpine, Franco Colapinto vượt qua Pierre Gasly lần thứ ba năm nay, riêng Gasly đã có 6 lần bị loại ở Q1 mùa này.

Với Liam Lawson xếp thứ 20, cả hai chiếc Racing Bulls bị loại từ Q1 – dù trước đó họ vào Q3 ba chặng liên tiếp.

Cuộc đua chính: Verstappen thắng cuộc đua nhanh nhất lịch sử F1 tại Monza

Ferrari lỡ hẹn với podium sân nhà

Đây là chặng đua nhanh nhất lịch sử F1 với tốc độ trung bình 250,706 km/h (155,791 mph). Tổng thời gian đua: 1h 13p 24,325 giây. Kỷ lục trước đây cũng ở Monza do Michael Schumacher (Ferrari, 2003) giữ: 1:14:19.838, tốc độ trung bình 247,585 km/h. Đây mới là lần thứ hai kỷ lục tốc độ này bị phá trong vòng 54 năm qua.

Thành tích của Verstappen:

• Chiến thắng thứ 2 tại Ý mùa này.

• Chiến thắng thứ 3 trong mùa giải, và là lần thứ 66 trong sự nghiệp.

• Chiến thắng thứ 3 tại Monza trong 4 năm gần đây.

• Tay đua đầu tiên thắng từ pole tại Monza kể từ 2019.

Lando Norris (McLaren) về P2, và đều xếp thứ 2 trong cả 3 chiến thắng của Verstappen mùa này. Đây là lần thứ 7 Norris về nhì (5 chiến thắng). Anh đã rút ngắn cách biệt với Piastri xuống còn 31 điểm. Piastri (P3) có kết quả thấp nhất kể từ Canada (6 chặng trước). Đây là chặng ghi điểm thứ 34 liên tiếp, đứng thứ ba trong lịch sử sau Verstappen (43) và Hamilton (48).

Albon vươn lên top 7 trên BXH cá nhân

Top 3 về đích đúng thứ tự xuất phát lần đầu tiên ở Monza kể từ 2010. Leclerc P4 – năm thứ 5 liên tiếp Ferrari cán đích thứ tư ở Monza. Anh là tay đua xếp hạng cao nhất năm nay mà chưa có chiến thắng nào (P5 trên bảng xếp hạng cá nhân).

Với Russell xếp thứ 5, Mercedes về đích vị trí này tại Monza năm thứ 3 liên tiếp. Hamilton P6 – kết quả thấp nhất của Ferrari tại Monza kể từ 2021 (Sainz, P6).

Albon P7 – anh ghi điểm cho Williams ở tất cả các cuộc đua ở Monza và đã vượt qua Antonelli để lên P7 trên BXH cá nhân. Williams đã có 86 điểm mùa này, nhiều hơn tổng số 84 điểm của 7 mùa trước cộng lại.

Hadjar mang điểm số cho Racing Bull trên sân nhà

Bortoleto P8 – lần thứ 4 ghi điểm trong 6 chặng gần nhất, cũng là thành tích tốt nhất của Kick Sauber tại Monza trong kỷ nguyên hybrid.

Antonelli (P9) đạt kết quả tốt nhất kể từ podium ở Canada. Hadjar P10 – mang về điểm số đầu tiên cho Racing Bulls tại Monza kể từ 2022.

Chặng 17 sẽ diễn ra tại đường đua Baku, Azerbaijan từ ngày 19 đến 21/9 tới.