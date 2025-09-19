Đua xe F1, Azerbaijan GP: Tìm kiếm tốc độ “cực đại” của chiếc xe F1

Chuỗi các chặng đua châu Âu của mùa giải F1 2025 đã khép lại tại Monza. Tạm biệt lục địa già, các tay đua bước vào một phần ba chặng đường cuối cùng của mùa giải, bắt đầu tại Baku, nơi được mệnh danh là "Thành phố của gió" với nền văn hóa đa dạng, phong phú.

Thủ đô Azerbaijan là khu đô thị lớn nhất bên bờ biển Caspi, cũng như của toàn bộ vùng Caucasus. Baku đã đăng cai Grand Prix F1 thường niên kể từ 2016, ngoại trừ năm 2020. Trong năm đầu tiên tổ chức, chặng đua này được gọi là Grand Prix châu Âu, dù về mặt địa lý, Azerbaijan thuộc châu Á.

Lốp thi đấu

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Pirelli mang đến bộ ba hợp chất mềm nhất của mùa giải 2025 cho chặng Azerbaijan, mềm hơn một bậc so với năm ngoái. Cụ thể, C6 được chọn làm lốp Soft (đỏ) sau khi sử dụng tại Imola, Monaco và Montreal; C5 là Medium (vàng) và C4 là Hard (trắng).

Trên một đường phố có độ bám và độ mài mòn thấp, nếu mang theo lựa chọn lốp như năm 2024 thì chắc chắn sẽ dẫn đến chiến thuật 1 pit-stop cho tất cả tay đua. Tuy nhiên, với dải lốp mới năm nay ít bị “graining” (nổi hạt) hơn, khả năng chiến thuật 2 pit-stop có thể xảy ra. Thêm nữa, qua những chặng gần đây, mới nhất là tại Monza, các đội đua và tay đua đã thể hiện khả năng giữ lốp tốt hơn, vì vậy khó có sự khác biệt lớn về chiến thuật.

Dù là đường phố, Baku có những đoạn thẳng cực dài cho phép xe đạt tốc độ rất cao, khiến lốp chịu tải trọng lớn.

Phần lớn tay đua (14 người) chọn C4 (Medium) cho lượt đầu tiên, phần còn lại dùng C3 (Hard). Trong top 5 trên vạch xuất phát, chỉ có Norris (McLaren) và Albon (Williams) chọn hợp chất cứng nhất.

Như đã đề cập, trước khi bắt đầu, gần như toàn bộ 10 đội đua đều tính toán chiến thuật 1 pit-stop. Dù vậy, Stroll và Verstappen đã thực hiện 2 pit-stop – Stroll vì bị thủng lốp, còn Verstappen với mục tiêu giành điểm thưởng vòng chạy nhanh nhất. Pierre Gasly là người chạy stint dài nhất với 50 vòng trên lốp Hard, rồi đổi sang Soft ở những vòng cuối.

Đường đua

Đường đua “len lỏi” qua những khu phố cổ của Baku

Đường đua Baku dài 6,003 km, len lỏi qua khu phố cổ và phần hiện đại của thủ đô Azerbaijan. Có tổng cộng 20 khúc cua, nhiều cua vuông góc 90 độ. Đoạn thẳng chính cực rộng, đủ chỗ cho ít nhất 3 chiếc xe chạy song song. Tuy nhiên, ở một số đoạn trong phố cổ như cua số 8 hẹp nhất, mặt đường chỉ rộng 7 mét.

Thông thường ở đường đua phố, sai lầm nhỏ nhất đều phải trả giá đắt, nên xe an toàn (Safety Car) thường xuyên xuất hiện cả ở vòng phân hạng và cuộc đua chính tại đây.

Tốc độ tại Baku biến thiên rất lớn, kỷ lục tốc độ tối đa chưa chính thức trong một sự kiện F1 được lập ở đây bởi Valtteri Bottas tại vòng phân hạng năm 2016 là 378 km/h, trong khi có những đoạn hẹp chỉ đạt tốc độ khoảng 60 km/h. Điều này khiến kỹ sư khó khăn trong việc xác định mức tải khí động học (downforce) tối ưu để xe cạnh tranh cả ở vòng phân hạng lẫn đua chính.

Từ khóa: Làm mát

Các tay đua cần kiểm soát lốp tốt tại Baku

Tại Baku, bề mặt lốp liên tục trải qua chu kỳ nóng – nguội, với biến thiên nhiệt độ rất lớn trong một vòng chạy, do đặc điểm khác nhau của các khu vực trên đường đua.

Ở những khúc cua chật hẹp trong phố cổ, nhiệt độ lốp thường tăng cao.

Sau đó, đặc biệt từ cua 16 đến điểm phanh cua 1, lốp giảm nhiệt nhanh chóng, do đoạn này chiếc xe gần như chạy hết ga.

Nhiệt độ ở trục trước có thể đạt 90°C, nhưng cuối đoạn thẳng dài có thể giảm đến 40°C, khiến tay đua dễ mất kiểm soát khi phanh, đặc biệt trong vòng phân hạng, khi tranh chấp vị trí, hoặc nguy hiểm hơn là lúc bắt đầu lại sau giai đoạn xe an toàn (SC).

Ngoài ra, các tòa nhà ven đường đua tạo bóng râm và kết hợp với gió, có thể khiến nhiệt độ không khí giảm đáng kể.

Tay đua năm 2026 của Cadillac – Sergio Perez đã từng về nhất 2 lần

Góc thống kê - Đã có 8 chặng đua được tổ chức bên bờ biển Caspi, với 7 tay đua khác nhau đăng quang. - Người duy nhất thắng nhiều hơn 1 lần tại đây là Sergio Perez (Red Bull, 2021 & 2023). - Red Bull là đội thành công nhất tại Baku với 4 chiến thắng: Ricciardo (2017), Verstappen (2022), Perez (2021 & 2023). - Mercedes thắng 3 lần: Rosberg (2016), Hamilton (2018), Bottas (2019). - Năm ngoái, Oscar Piastri cán đích nhanh nhất cho McLaren, giành chiến thắng thứ 2 sự nghiệp.

Về thành tích pole, Charles Leclerc là “ông vua” ở Baku, khi giành pole 4 năm liên tiếp (2021–2024), kể cả những lúc chiếc xe Ferrari không đủ mạnh để cạnh tranh. Đáng tiếc là anh chưa thể chuyển hóa pole thành chiến thắng nào. Các tay đua khác từng giành pole ở đây gồm: Rosberg (2016), Hamilton (2017), Vettel (2018), Bottas (2019).

Về số lần lên bục podium: Perez dẫn đầu với 5 lần, theo sau là Vettel với 3 lần.Ở cấp đội đua, Mercedes có 7 lần, vượt Red Bull (6) và Ferrari (5).

Hãy đón xem chặng đua Azerbaijan GP 2025 với lịch trình sau:

FP1: 15h30 thứ 6 ngày 19/9

FP2: 19h thứ 6 ngày 19/9

FP3: 15h30 thứ 7 ngày 20/9

Vòng phân hạng: 19h thứ 7 ngày 20/9

Cuộc đua chính: 18h Chủ nhật ngày 21/9