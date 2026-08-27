Kết quả bóng chuyền nữ Thái Lan - Hàn Quốc: Bản lĩnh nhà vô địch, rượt đuổi hấp dẫn (giải châu Á)

Trận tứ kết đầu tiên của AVC Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Thái Lan. Trận đấu khởi đầu rất hấp dẫn và Hàn Quốc liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, Thái Lan cũng rất lỳ lợm để bám đuổi từng điểm số một. Bước ngoặt tới ở giữa set 1 khi Thái Lan liên tục ghi điểm. Họ giữ được khoảng cách 4 điểm so với Hàn Quốc cho tới tận tình huống cuối. Kết thúc set 1, tỉ số là 25-20 nghiêng về Thái Lan.

Thái Lan tấn công quá đa dạng khiến Hàn Quốc gặp khó trong việc bám chắn

Sang set 2, Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước với những pha tấn công hay liên tiếp của Pimpichaya và Sasipaporn. Hàn Quốc không hề nao núng và cố gắng bám đuổi đến điểm số thứ 18. Tuy nhiên, chủ công Chatchun On của Thái Lan lên tiếng đúng lúc và set 2 tiếp tục thuộc về Thái Lan với tỉ số 25-18.

Hàn Quốc buộc phải thắng set thứ ba nên họ thi đấu rất quyết tâm. Chủ công Kang So Kwi cùng với phụ công Lee Dah Yeon liên tục ghi những điểm số quan trọng giúp Hàn Quốc dẫn trước trong nửa đầu của set đấu. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đồng đều hơn về mặt lực lượng.

Khi Sasipaporn có dấu hiệu xuống sức, chuyền hai Pornpun liên tục đảo bài sang cho Pimpichaya và Thatdao khiến hàng chắn của Hàn Quốc không theo kịp. Pimpichaya kết thúc trận đấu bằng một cú đập không thể cản phá qua đó giúp Thái Lan thắng 25-21 ở set 3, và chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Hàn Quốc, tiến thẳng vào bán kết AVC Cup 2026.