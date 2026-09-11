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Dự đoán tỷ số vòng 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal thừa thắng xông lên, mong MU hạ Man City

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Man City - MU, derby Manchester rực lửa

Arsenal rất mong chờ MU gây bất ngờ trước Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh để chiếm lấy ngôi đầu.

   

MU mơ hạ Man City ở Old Trafford

Vòng 3 Ngoại hạng Anh chứng kiến 2 đội bóng thành Manchester có kết quả khác nhau. MU hòa kịch tính 2-2 trước Everton, trong khi Man City thắng 1-0 Coventry. 

Man City đang trong giai đoạn chuyển đổi, với một số cầu thủ chủ chốt ra đi, trong khi Enzo Maresca hiện dẫn dắt đội bóng này. Tuy nhiên, Man City đã thắng cả ba trận đấu ở giải Ngoại hạng mùa này để dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi MU đứng ở vị trí thứ 11 với 4 điểm.

MU gần đây lấy lại tinh thần bằng thắng lợi 4-0 trước Sabah ở Cúp C1. Đối thủ này khá yếu nên HLV Carrick không phải để các trụ cột thi đấu quá nhiều. Việc này giúp họ đảm bảo sức khỏe tốt nhất trước ngày chạm trán Man City. 

MU và Man City dự báo tạo nên màn đại chiến vô cùng hấp dẫn

MU và Man City dự báo tạo nên màn đại chiến vô cùng hấp dẫn

Về mặt lý thuyết, Man City tỏ ra trên cơ MU trước thềm cuộc đối đầu giữa đôi bên ở vòng 4 Ngoại hạng Anh (22h30, 13/9). Nhưng nên nhớ "Quỷ đỏ" được chơi trên sân nhà trong trận cầu tới. Old Trafford luôn là nơi đi dễ, khó về với Man City. 4 trận gần nhất 2 đội gặp nhau ở sân đấu này, nửa đỏ thành Manchester thắng 2 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận. 

Chính Carrick đã cầm dàn sao còn nhiều vấn đề của MU ở mùa giải trước thắng 2-0 Man City khi ấy được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Chiến lược gia người Anh hiểu rõ cách để khiến Man City phải ôm hận, dù cho "Quỷ đỏ" đang là đội cửa dưới. 

Về phần Man City, họ sẽ trông đợi vào duyên ghi bàn của Haaland. Tiền đạo này đang đạt phong độ cao ở mùa giải 2026/27. Anh đã ghi 5 bàn sau 4 trận đấu ở Ngoại hạng Anh và Cúp C1. 

Arsenal mong chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh Man City có thể sảy chân trước MU, Arsenal sẽ mong chớp lấy thời cơ để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Hiện "Pháo thủ" xếp thứ 2 khi có cùng 9 điểm với Man City nhưng kém về số bàn thắng ghi được (6 bàn so với 7 bàn). 

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ phải chạm mặt Sunderland (2h, 13/9). Việc thi đấu sớm hơn Man City sẽ giúp đoàn quân HLV Arteta gây sức ép tinh thần lên "The Citizens".

Khó ngăn cản Arsenal&nbsp;

Khó ngăn cản Arsenal 

Sunderland ở mùa giải trước là "ngựa ô" của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng họ không duy trì được điều đó. Sau 3 vòng đấu vừa qua, thắng 1 trận, hòa 1 trận và 1 lần nhận thất bại. Hàng thủ vững chắc của Sunderland không được duy trì, khi họ thủng lưới 3 lần và chỉ có 1 trận giữ sạch lưới. 

Đây là cơ hội tốt để hàng công Arsenal thể hiện sức mạnh. Đội chủ sân Emirates đã ghi được 6 bàn thắng sau 3 trận Ngoại hạng Anh, dù cho hiện tại Gyokeres không đạt phong độ ghi bàn như ý. 

Arsenal còn có thành tích đối đầu vượt trội trước Sunderland. Trong 5 trận đấu gần nhất 2 đội gặp nhau, "Pháo thủ" thắng 4 trận và chỉ 1 lần bị cầm hòa.

Hull City liệu có khiến Chelsea tịt ngòi?

Chelsea đang là đội ghi bàn nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại khi có tới 8 bàn thắng. "The Blues" sắp tới được thử thách khả năng tấn công khi chạm trán Hull City (21h, 12/9), đội duy nhất chưa nhận bàn thua ở mùa giải hiện tại. 

Chelsea tìm cách giải mã Hull City

Chelsea tìm cách giải mã Hull City

Hull City có lối đá phòng ngự, phản công vô cùng khó chịu. Họ từng thắng MU với tỷ số 2-0 ở vòng đấu mở màn. 

Màn đối đầu đầy thú vị giữa 1 bên công cường, 1 bên thủ chắc này thực sự đáng xem. Chelsea có lợi thế chơi ở sân nhà Stamford Bridge, nên họ càng được kỳ vọng khiến Hull City lần đầu tiên nhận bàn thua ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Dự đoán tỷ số vòng 4 Ngoại hạng Anh

Ngày 12/9

21h: Liverpool 2-0 Fulham

21h: Bournemouth 1-1 Brentford

21h: Chelsea 1-1 Hull City

21h: Crystal Palace 3-1 Ipswich Town

21h: Aston Villa 2-1 Nottingham Forest

23h30: Tottenham 2-1 Everton

Ngày 13/9

2h: Sunderland 0-2 Arsenal

20h: Coventry 0-2 Brighton

22h30: MU 2-2 Man City

Ngày 15/9

2h: Leeds 1-1 Newcastle

8

Man Utd - Man City 13.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Manchester United
Manchester City
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Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
MU thắng đậm 4-0: Carrick hết lời ca ngợi Mainoo, hài lòng khi giữ sạch lưới
MU thắng đậm 4-0: Carrick hết lời ca ngợi Mainoo, hài lòng khi giữ sạch lưới

Màn trình diễn ấn tượng của tài năng trẻ Kobbie Mainoo trước Sabah đã nhận được những lời khen ngợi từ HLV Michael Carrick.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 12:29 PM (GMT+7)
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