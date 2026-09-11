Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định SHB Đà Nẵng

(Vòng 2 V-League) Đà Nẵng vẫn gây áp lực trong những phút cuối nhưng không tìm thêm được bàn thắng.

   

V-League | 18h, 11/9 | Chi Lăng

Đà Nẵng
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1
3 - 0
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Saponjic 59'
Nahuel 64' Xem video
Bryan Ly 74' Xem video

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Đà Nẵng giao bóng. 

1’

Bắt bóng tốt!

Nguyên Hoàng xử lý hay ở bên cánh trái và bóng được tạt vào trong hướng tới đầu của Saponjic nhưng Nguyên Mạnh đã phán đoán tình huống tốt. 

4’

Giải nguy tốt!

Nguyên Hoàng tiếp tục khuấy đảo bên cánh trái rồi căng ngang vào trong nhưng hậu vệ của Nam Định đã giải nguy kịp thời. 

5’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!

Bóng được trả ngược ra và cầu thủ tuyến hai tung cú dứt điểm. Nguyên Mạnh bắt không dính bóng và để bật ra. Saponjic băng vào đá bồi hai nhịp mới đưa được bóng vào lưới. 

11’

Suýt có bàn thắng!

Mạnh Quỳnh có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm và Nam Định suýt nữa đã có bàn mở tỉ số. 

15’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VAR VÀ THẺ ĐỎ!

Văn Kiên xoạc bóng khiến Minh Quang ngã xuống. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng tổ VAR tư vấn. Sau khi xem lại, trọng tài chính quyết định lại. Đà Nẵng được hưởng đá phạt trực tiếp nhưng Văn Kiên nhận thẻ đỏ. 

21’

Sút phạt hàng rào!

Đà Nẵng được hưởng sút phạt nhưng cú sút đã trúng vào hàng rào và bật ra. 

23’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Thay người!

Nam Định thay người! Mạnh Quỳnh rời sân và Văn Vũ vào sân.

26’

Dứt điểm ngay!

Minh Quang lại xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm nhưng Nguyên Mạnh đã bắt gọn trái bóng. 

30’

Đánh đầu giải nguy!

Văn Long tạt ngược sớm từ bên cánh trái và Felix Junior phải đánh đầu giải nguy trước khi tiền đạo của Đà Nẵng băng vào. 

34’

Dứt điểm ngay!

Văn Long chạy cắt ngang để đón bóng nhưng lại hơi vội vàng trong pha đối mặt nên cú sút đưa bóng thẳng lên trời. 

40’

Suýt có bàn thắng!

Moreira quyết định dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải bay người cứu thua. 

44’

Cơ hội!

Caio Cesar nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung ra cú dứt điểm nhưng hậu vệ Đà Nẵng đã bọc lót tốt giúp Sỹ Huy bắt gọn trái bóng. 

45’

Bù giờ!

HIệp một có 6 phút bù giờ. 

45+6’

Không vào!

Lopez vẩy má cực nhanh để tạo cơ hội cho Saponijc nhưng cầu thủ này lại vào chậm mất nửa nhịp. 

45+7’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 0-0. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Nam Định giao bóng. 

48’

Sút xa!

Văn Long đón bóng ở tuyến hai và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng lại đi chệch cột dọc. 

53’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VAR VÀ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP THỨ HAI!

Tình huống tranh chấp rất bình thường nhưng Santos lại quyết định giẫm vào bụng đối thủ và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

57’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!! ĐÀ NẴNG 1-0 NAM ĐỊNH!

Hồng Phúc tạt bóng từ rất sớm và Saponijc đã bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Bóng đập đất nảy vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nguyên Mạnh. 

64’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ....OOOOO! ĐÀ NẴNG 2-0 NAM ĐỊNH!

Nahuel dứt điểm từ chấm đá phạt, bóng đập đất và đổi hướng khiến thủ thành Nguyên Mạnh lỡ trớn. 

71’

Tranh chấp quyết liệt!

Nam Định và Đà Nẵng đang liên tục mất bóng ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp quyết liệt. 

74’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!! ĐÀ NẴNG 3-0 NAM ĐỊNH!

Bryan Ly có pha thoát xuống rất hay và tung cú dứt điểm chéo góc khiến Nguyên Mạnh không có cơ hội cản phá. 

81’

Sút xa!

Nahuel quyết định sút bóng từ chấm đá phạt ở khoảng cách khoảng 40m. Bóng đi khá căng nhưng thiếu chính xác. 

87’

Không được!

Ngọc Hải tạt bóng và hậu vệ Nam Định phá ra. Nahuel lao lên sút luôn nhưng bóng bay ra ngoài.

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 3 phút bù giờ. 

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

Chung cuộc, Đà Nẵng thắng 3-0. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1
Sỹ Huy, Moreira, Naheul, Minh Quang, Ngọc Hải, Saponjic, Văn Long, Việt Hoàng, Lopez, Nguyên Hoàng, Hồng Phúc
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Tuấn Dương, Gustave, James Thai Crawford, Mạnh Quỳnh, Romulo, Caio Cesar, Tuấn Hải, Santos, Ngọc Sơn

Chủ nhà đang có "dớp" trước Nam Định

Theo thống kê, Nam Định đang bất bại trong 6 lần gần nhất đối đầu với Đà Nắng trong đó có 4 chiến thắng 2 và 2 trận hòa. Mùa trước, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Thiên Trường nhưng Nam Định thắng 2-1 trong trận lượt về. 

Trông đợi Xuân Son tỏa sáng

Xuân Son đã ghi bàn trong ngày Nam Định đánh bại HAGL với tỷ số 4-0 ở vòng đấu khởi đầu V-League 2026/27. Tiếp đà thăng hoa, người hâm mộ Thành Nam chờ đợi tiền đạo sinh năm 1997 sẽ tiếp tục mang tới khác biệt khi đối đầu Đà Nẵng.

Đà Nẵng không có khởi đầu tốt như Nam Định. Họ thua 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng đấu khởi đầu. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa khắc phục được điểm yếu nơi tuyến phòng ngự, thứ khiến họ suýt ôm hận ở mùa giải trước. 

Thành tích đối đầu của Nam Định trước Đà Nẵng trong thời gian qua nghiêng về đội chủ sân Thiên Trường. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng Thành Nam thắng 2 trận, hòa 2 và chỉ nhận 1 thất bại. 

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ) - 1

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Man Utd - Man City 13.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
Video bóng đá Nam Định - HAGL: Sụp đổ cuối hiệp 1, Xuân Son "chốt hạ" (V-League)
Video bóng đá Nam Định - HAGL: Sụp đổ cuối hiệp 1, Xuân Son "chốt hạ" (V-League)

(Vòng 1) HAGL đã chiến đấu kiên cường trên sân Nam Định cho đến khi khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện ở phút 37.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 12:32 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN