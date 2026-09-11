Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 2 V-League) Đà Nẵng vẫn gây áp lực trong những phút cuối nhưng không tìm thêm được bàn thắng.
V-League | 18h, 11/9 | Chi Lăng
Điểm
Sỹ Huy
Moreira
Naheul
Minh Quang
Ngọc Hải
Saponjic
Văn Long
Việt Hoàng
Lopez
Nguyên Hoàng
Hồng Phúc
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Kiên
Tuấn Dương
Gustave
James Thai Crawford
Mạnh Quỳnh
Romulo
Caio Cesar
Tuấn Hải
Santos
Ngọc Sơn
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
Trận đấu bắt đầu!
Đà Nẵng giao bóng.
1’
Bắt bóng tốt!
Nguyên Hoàng xử lý hay ở bên cánh trái và bóng được tạt vào trong hướng tới đầu của Saponjic nhưng Nguyên Mạnh đã phán đoán tình huống tốt.
4’
Giải nguy tốt!
Nguyên Hoàng tiếp tục khuấy đảo bên cánh trái rồi căng ngang vào trong nhưng hậu vệ của Nam Định đã giải nguy kịp thời.
5’
VÀ...OOOOOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!
Bóng được trả ngược ra và cầu thủ tuyến hai tung cú dứt điểm. Nguyên Mạnh bắt không dính bóng và để bật ra. Saponjic băng vào đá bồi hai nhịp mới đưa được bóng vào lưới.
11’
Suýt có bàn thắng!
Mạnh Quỳnh có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm và Nam Định suýt nữa đã có bàn mở tỉ số.
15’
VAR VÀ THẺ ĐỎ!
Văn Kiên xoạc bóng khiến Minh Quang ngã xuống. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng tổ VAR tư vấn. Sau khi xem lại, trọng tài chính quyết định lại. Đà Nẵng được hưởng đá phạt trực tiếp nhưng Văn Kiên nhận thẻ đỏ.
21’
Sút phạt hàng rào!
Đà Nẵng được hưởng sút phạt nhưng cú sút đã trúng vào hàng rào và bật ra.
23’
Thay người!
Nam Định thay người! Mạnh Quỳnh rời sân và Văn Vũ vào sân.
26’
Dứt điểm ngay!
Minh Quang lại xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm nhưng Nguyên Mạnh đã bắt gọn trái bóng.
30’
Đánh đầu giải nguy!
Văn Long tạt ngược sớm từ bên cánh trái và Felix Junior phải đánh đầu giải nguy trước khi tiền đạo của Đà Nẵng băng vào.
34’
Dứt điểm ngay!
Văn Long chạy cắt ngang để đón bóng nhưng lại hơi vội vàng trong pha đối mặt nên cú sút đưa bóng thẳng lên trời.
40’
Suýt có bàn thắng!
Moreira quyết định dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải bay người cứu thua.
44’
Cơ hội!
Caio Cesar nhận bóng ở rìa vòng cấm và tung ra cú dứt điểm nhưng hậu vệ Đà Nẵng đã bọc lót tốt giúp Sỹ Huy bắt gọn trái bóng.
45’
Bù giờ!
HIệp một có 6 phút bù giờ.
45+6’
Không vào!
Lopez vẩy má cực nhanh để tạo cơ hội cho Saponijc nhưng cầu thủ này lại vào chậm mất nửa nhịp.
45+7’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 0-0.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
Nam Định giao bóng.
48’
Sút xa!
Văn Long đón bóng ở tuyến hai và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng lại đi chệch cột dọc.
53’
VAR VÀ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP THỨ HAI!
Tình huống tranh chấp rất bình thường nhưng Santos lại quyết định giẫm vào bụng đối thủ và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
57’
VÀ...OOOOOO!! ĐÀ NẴNG 1-0 NAM ĐỊNH!
Hồng Phúc tạt bóng từ rất sớm và Saponijc đã bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Bóng đập đất nảy vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nguyên Mạnh.
64’
VÀ....OOOOO! ĐÀ NẴNG 2-0 NAM ĐỊNH!
Nahuel dứt điểm từ chấm đá phạt, bóng đập đất và đổi hướng khiến thủ thành Nguyên Mạnh lỡ trớn.
71’
Tranh chấp quyết liệt!
Nam Định và Đà Nẵng đang liên tục mất bóng ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp quyết liệt.
74’
VÀ...OOOOO!! ĐÀ NẴNG 3-0 NAM ĐỊNH!
Bryan Ly có pha thoát xuống rất hay và tung cú dứt điểm chéo góc khiến Nguyên Mạnh không có cơ hội cản phá.
81’
Sút xa!
Nahuel quyết định sút bóng từ chấm đá phạt ở khoảng cách khoảng 40m. Bóng đi khá căng nhưng thiếu chính xác.
87’
Không được!
Ngọc Hải tạt bóng và hậu vệ Nam Định phá ra. Nahuel lao lên sút luôn nhưng bóng bay ra ngoài.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
90+3’
Hết giờ!
Chung cuộc, Đà Nẵng thắng 3-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà đang có "dớp" trước Nam Định
Theo thống kê, Nam Định đang bất bại trong 6 lần gần nhất đối đầu với Đà Nắng trong đó có 4 chiến thắng 2 và 2 trận hòa. Mùa trước, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Thiên Trường nhưng Nam Định thắng 2-1 trong trận lượt về.
Trông đợi Xuân Son tỏa sáng
Xuân Son đã ghi bàn trong ngày Nam Định đánh bại HAGL với tỷ số 4-0 ở vòng đấu khởi đầu V-League 2026/27. Tiếp đà thăng hoa, người hâm mộ Thành Nam chờ đợi tiền đạo sinh năm 1997 sẽ tiếp tục mang tới khác biệt khi đối đầu Đà Nẵng.
Đà Nẵng không có khởi đầu tốt như Nam Định. Họ thua 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng đấu khởi đầu. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa khắc phục được điểm yếu nơi tuyến phòng ngự, thứ khiến họ suýt ôm hận ở mùa giải trước.
Thành tích đối đầu của Nam Định trước Đà Nẵng trong thời gian qua nghiêng về đội chủ sân Thiên Trường. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng Thành Nam thắng 2 trận, hòa 2 và chỉ nhận 1 thất bại.
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(Vòng 1) HAGL đã chiến đấu kiên cường trên sân Nam Định cho đến khi khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện ở phút 37.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/09/2026 12:32 PM (GMT+7)