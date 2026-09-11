Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Suýt có bàn thắng thứ tư (V-League) (Hết giờ)

VÀ...OOOOOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH! Xem video

Bóng được trả ngược ra và cầu thủ tuyến hai tung cú dứt điểm. Nguyên Mạnh bắt không dính bóng và để bật ra. Saponjic băng vào đá bồi hai nhịp mới đưa được bóng vào lưới.