Người đẹp Diệp Anh giành 3 huy chương tại World Cup Pickleball, vóc dáng “vạn người mê”

World Cup Pickleball 2026 vừa khép lại tại Đà Nẵng với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Trong số những gương mặt nổi bật, Diệp Anh gây ấn tượng khi giành tới 3 huy chương ở các nội dung dành cho Celeb và KOLs.

Diệp Anh với bộ sưu tập danh hiệu tại World Cup Pickleball 2026

Cụ thể, nữ ca sĩ giành HCV nội dung Celeb đôi nữ, HCB đôi nữ KOLs và HCĐ đôi nam nữ KOLs, qua đó hoàn tất cú “hat-trick” thành tích tại giải đấu. Chia sẻ sau World Cup, Diệp Anh cho biết được thi đấu tại một kỳ World Cup trên sân nhà là dấu mốc đặc biệt trong hành trình gắn bó với pickleball.

“Được thi đấu tại World Cup Pickleball là một dấu mốc rất đặc biệt với tôi. Quy mô và chất lượng của giải đấu thực sự cho tôi thấy pickleball đang phát triển rất mạnh, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới”, Diệp Anh chia sẻ.

Vóc dáng nóng bỏng của Diệp Anh trên sân thi đấu

Theo người đẹp, mỗi tấm huy chương đều mang đến một câu chuyện riêng, gắn với sự nỗ lực, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu. Bên cạnh âm nhạc và thể thao, Diệp Anh còn gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, vóc dáng nóng bỏng, phong cách cá tính cùng sự thân thiện. Cô thường xuyên xuất hiện tại các giải pickleball và từng giành nhiều thành tích đáng chú ý.

Sau giải đấu, nữ ca sĩ dự định nhìn lại những điểm còn hạn chế để có quá trình tập luyện bài bản và nghiêm túc hơn. Cô đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện thành tích, đồng thời thử sức tại những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

“Tôi muốn chứng minh rằng một người nghệ sĩ hoàn toàn có thể có một sân khấu thứ hai, đó là trên sân đấu thể thao, tạo ra những dấu ấn của riêng mình”, Diệp Anh nói.

Phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của nữ ca sĩ xinh đẹp

Trước World Cup, Diệp Anh từng chia sẻ quyết định hy sinh kỳ nghỉ lễ 2/9 để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng. Với 3 huy chương giành được, trong đó có 1 HCV, những nỗ lực của nữ ca sĩ đã được đền đáp bằng thành tích ấn tượng trên sân pickleball.